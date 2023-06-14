Политолог: Египет может стать голосом арабского мира в БРИКС

Политолог Бордачев: Вхождение Египта в БРИКС позволит организации говорить от лица арабского мира

Членство Египта в БРИКС позволит сделать позицию организации по глобальным проблемам более комплексной и универсальной. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее стало известно, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС.

«Сейчас БРИКС является рупором голосов Азии, Африки, Латинской Америки. Однако добавление в этот список Египта позволит организации учитывать мнение арабо-мусульманского мира. Сотрудничество с государством позволит сделать формат организации более комплексным и универсальным», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«Проблемы возможного присоединения Каира заключаются в том, что критерии участия в организации до сих пор не были уточнены. При этом БРИКС радикально отличается от той же «Большой семерки», которая превратилась в формат диалога стран-союзников. На суверенитет внешней политики Бразилии, Индии, России, Китая и ЮАР членство не накладывает никаких ограничений», – подчеркивает собеседник.

«На фоне этого могут возникать проблемы внедрения новой позиции в общую риторику организации. Экономических же преград для вступления Египта в БРИКС я не вижу. В конечном счете, финансовая сфера никогда не была определяющей в рамках данного формата. Гораздо важнее дать возможность крупной незападной стране быть услышанной», – резюмирует Бордачев.

Ранее стало известно, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Об этом изданию ТАСС сообщил посол РФ в Каире Георгий Борисенко. По словам дипломата, страна приняла подобное решение потому, что одно из начинаний, которым сейчас занимается организация – это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты.

Борисенко отметил, что Египет проявляет большое желание к развитию торговли и других видов экономической кооперации с Россией. «Сейчас идет процесс выстраивания новых механизмов взаимных расчетов в этих торговых операциях», – добавил посол.

Напомним, 2 июня в Кейптауне состоялась встреча глав МИД стран БРИКС. Представители пяти государств призвали к полному и эффективному выполнению зерновой сделки всеми сторонами. Министры «с одобрением отметили предложения посредничества, направленные на мирное разрешение конфликта» на Украине «путем диалога и дипломатии».

Главы МИД стран БРИКС считают, что нужно усилить механизмы противодействия использованию беспилотников и других технологий, «включая платформы социальных сетей», в террористических целях. Министры осудили терроризм «во всех его формах и проявлениях», а также отвергли использование двойных стандартов в этой сфере. Они призвали усилить международную систему контроля над вооружениями и нераспространением химического и биологического оружия.

Кроме того, в БРИКС подчеркнули негативное влияние односторонних мер: санкций, бойкотов, эмбарго и блокад – на мировую экономику. В заявлении также сказано, что власти пяти стран собираются поддерживать переход на местные валюты в международной торговле. В организации отметили важность того, чтобы G20 сохраняла статус главного многостороннего форума в области экономического сотрудничества.

15-й саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в городе Дурбан. Москва уверена, что на предстоящем мероприятии ЮАР обеспечит возможность работы делегаций любого уровня, несмотря на действия МУС.