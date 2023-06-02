Главы МИД стран БРИКС призвали к полному выполнению зерновой сделки

Главы МИД стран БРИКС в совместном заявлении призвали к полному и эффективному выполнению зерновой сделки

Министры иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на встрече в Кейптауне призвали к полному и эффективному выполнению зерновой сделки всеми сторонами, говорится в их совместном заявлении.

Министры указали на важность того, чтобы зерно и удобрения достигали тех, кто нуждается в этих поставках. Кроме того, министры «с одобрением отметили предложения посредничества, направленные на мирное разрешение конфликта» на Украине «путем диалога и дипломатии», передает ТАСС.

Главы МИД стран БРИКС считают, что нужно усилить механизмы противодействия использованию беспилотников и других технологий, «включая платформы социальных сетей», в террористических целях. Министры осудили терроризм «во всех его формах и проявлениях», а также отвергли использование двойных стандартов в этой сфере. Они призвали усилить международную систему контроля за вооружениями и нераспространением химического и биологического оружия.

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. В ночь на четверг ВС России совместно с подразделениями ФСБ отразили три попытки украинских боевиков вторгнуться в Белгородскую область. ВСУ атаковали, используя танки и пехоту, после массированного обстрела города Шебекино.

Кроме того, в БРИКС подчеркнули негативное влияние односторонних мер: санкций, бойкотов, эмбарго и блокад – на мировую экономику. В заявлении также сказано, что власти стран БРИКС собираются поддерживать переход на местные валюты в международной торговле. В БРИКС отметили важность того, чтобы G20 сохраняла статус главного многостороннего форума в области экономического сотрудничества.

Напомним, 15-й саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в городе Дурбан. Москва уверена, что на предстоящем саммите БРИКС ЮАР обеспечит возможность работы делегаций любого уровня, несмотря на действия МУС.