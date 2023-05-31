Запад потрясен реакцией россиян на атаки украинских БПЛА

Взгляд
31 мая, среда  |  Последнее обновление — 23:45  |  vz.ru
Разделы

Огромный спрос на санкционную нефть из России обнулил санкции

Российская нефть стала полностью независимой от европейцев и санкций Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Появляющиеся в открытом доступе засекреченные данные о нефтедобыче и экспорте выглядят довольно странно. С одной стороны, официально Москва говорит о добровольном сокращении добычи нефти на полмиллиона баррелей в сутки. С другой – неофициальные данные говорят о росте ввода новых нефтяных скважин в России и о рекордном экспорте сырой нефти. Почему информация так разнится и кому верить? Подробности...
Перейти в раздел…

Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
Перейти в раздел…

Как Сталин наказывал генералов-тыловиков за голодных солдат

Фотографии времен Великой Отечественной показывают парадную сторону снабжения солдат пищевым довольствием Владимир Гребнев/РИА Новости
Ровно 80 лет назад, 31 мая 1943-го, Сталин издал весьма суровый приказ. Он снял с должностей и отдал под трибунал генералов, отвечавших за снабжение войск продуктами. А все потому, что боевые дивизии – в том числе легендарные панфиловцы – фактически голодали. Как такое могло случиться во время Великой Отечественной? Подробности...
Перейти в раздел…

БРИКС начал притягивать новые государства

Новым союзникам БРИКС, вроде Саудовской Аравии, предлагают для начала создать формат «БРИКС плюс» Валерий Шарифулин/ТАСС
Сблизиться с БРИКС почти одновременно решили сразу две страны, очень разные по своему экономическому весу. Саудовская Аравия начала переговоры о присоединении к Банку БРИКС. А вот Венесуэла претендует на полноценное членство в клубе. После этого в российском Совете Федерации даже предостерегли БРИКС от «безудержного расширения», иначе в этом клубе будет сложнее искать согласие. Оправданы ли такие опасения? Подробности...
Перейти в раздел…

Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Может ли иноагент заслужить реабилитацию

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Как будет происходить это великое и трудное примирение с релокантами и иноагентами, нужно продумывать уже сейчас. И его условия должны диктовать мы, раз уж мы уверены в нашей победе. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Опасность искусственного интеллекта исходит от человека

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Обман и фальшивки существовали всегда – но нейросети создают дополнительные возможности, которые уникальны для нашего времени. Уже сейчас создание фальшивки и вброс ее в сети, где ее увидят миллионы людей – дело нескольких минут. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Когда отношения Венгрии и Украины испортятся окончательно

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Особая позиция Венгрии сегодня радикально повлиять на украинский кризис не может – понятно, что у Будапешта нет достаточного политического веса, чтобы навязать свое видение ситуации другим странам ЕС. Но именно Венгрия может выступить в роли «застрельщика», если страны Запада решат, что конфликт на Украине надо заканчивать. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Первый в мире президент-гей

Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

Перейти в раздел…

Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
Подробности...

Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
Подробности...

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
  • Да, во всех случаях

  • Да, только последствий ударов по объектам армии и критической инфраструктуры

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Захарова обвинила Санду во лжи об отношениях Молдавии и России
    МИД: Киев блокировал все инициативы МАГАТЭ по ЗАЭС Губернатор Гладков доложил Путину о ситуации в Белгородской области На Украине пообещали нанести удар по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow Земфира опровергла сообщение о получении гражданства Франции
    Залужный попросил у США дальнобойные снаряды для контнаступления Глава комитета Госдумы Хубезов подал в отставку, чтобы вернуться в зону СВО Эксперт объяснил слова Токаева о «мрачных страницах» истории Казахстана Профессор Стэнфордского университета заявил о посещении инопланетянами Земли
    В Белом доме сообщили о гарантиях Киева по неприменению F-16 на территории России Песков: Странам ЕС придется отвечать перед своими народами за конфликт на Украине В Эстонии украинских беженцев решили выселить с пассажирского парома Юрист предупредила дачников о штрафе за нескошенную за забором траву

    «смеяться не стоит»


    Президент Польши Дуда: Путин не проиграл ни одной войны

    внешние угрозы


    Си Цзиньпин призвал китайских силовиков подготовиться к «наихудшему сценарию»

    вступление в Евросоюз


    Немецкий политолог: Обещаниями принять Молдавию в ЕС Запад дает Кишиневу ложные надежды

    Видео

    статус языка


    Как новый закон затронет русский язык в Киргизии

    последний корабль


    ВКС России добили украинский флот в порту Одессы

    наблюдение из космоса


    Новейший спутник улучшит российский прогноз погоды

    альтернатива G7


    БРИКС начал притягивать новые государства

    снабжение войск


    Как Сталин наказывал генералов-тыловиков за голодных солдат

    особая позиция


    Сергей Миркин: Когда отношения Венгрии и Украины испортятся окончательно

    возможности нейросетей


    Сергей Худиев: Опасность искусственного интеллекта исходит от человека

    трудное примирение


    Игорь Караулов: Может ли иноагент заслужить реабилитацию

    карикатура


    Байден вымолил для себя спасительный глоток

    Запад потрясен реакцией россиян на атаки украинских БПЛА

    Европейские СМИ удивлены, что «в Москве нет признаков паники»
    Повреждения от украинских беспилотников в Москве оказались минимальными
    		  
    31 мая 2023, 23:00
    Фото: Виталий Смольников/ТАСС
    Текст: Валерия Вербинина

    «В Москве нет никаких признаков паники», – с удивлением сообщает читателям европейская пресса. Западные журналисты, похоже, ожидали увидеть совсем другую реакцию москвичей на недавнюю террористическую атаку украинских БПЛА на столицу России. При этом для описания происходящих событий они не брезгуют в том числе и прямой ложью.

    Запад недоволен атакой дронов на Москву, но не потому, что опасается ответной эскалации на Украине. И однозначно не потому, что переживает за судьбы москвичей или за сохранность архитектурных памятников. И, разумеется, ни западным политикам, ни западной прессе не пришло и в голову осудить террористические атаки Украины на мирный российский город и его жителей.

    Куда сильнее Запад волнует то, что жители нашей страны смогли в этих сложных обстоятельствах сохранить хладнокровие и не поддаться панике. Это вовсе не праздный интерес и не отвлеченный вопрос. Противникам России очень хочется нащупать какую-нибудь болевую точку или, если угодно, волшебную кнопочку, нажав на которую, можно вызвать в стране волнения и тем самым облегчить работу врага. Это прямо следует из тех публикаций, которые западная пресса посвятила ударам украинских беспилотников по Москве.

    Удары беспилотниками по столице вполне могли расцениваться как своеобразный тест: прокатит или нет? Испугаются или нет? А если испугаются, то выйдут на улицы или нет? И отсутствие масштабной реакции, отсутствие паники, которую можно раздуть и которой можно воспользоваться, потому для Запада и нежелательны, что не отвечают их собственным целям.

    Конечно, разные авторы из разных стран освещают происшедшее по-разному, но направление их мыслей прослеживается легко. При этом одни западные журналисты пишут об отсутствии паники открыто. Другие же на голубом глазу уверяют, что атака дронов стала «переломным моментом»,

    но через несколько абзацев сами себя опровергают, когда признают, что происходящее мало кто заметил, кроме жителей пострадавших от беспилотников домов.

    Третьи садятся на своего любимого конька и принимаются с места в карьер рассуждать о плохих русских, которые не приемлют демократии. Четвертым и рассуждать не хочется, лишь бы лишний раз написать слова «вендетта» и «царь». И нет, это вовсе не шутка.

    «Невозмутимость Владимира Путина и флегматичная реакция россиян после того, как Москва подверглась атаке дронов», – такой заголовок дает своему материалу собственный корреспондент французской Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

    «Равняясь на главу Кремля, СМИ и российское население ограничились минимальной реакцией», – пишет журналист.


    «Российский президент постарался успокоить население страны, представив данную атаку как незначительное событие. Он подчеркнул, что системы противовоздушной обороны сработали нормально… и даже сравнил случившееся с атаками 2018 и 2019 годов на базу российских ВВС Хмеймим в Сирии – атаками, которые не имели особых последствий».

    Это французская точка зрения. Совсем иначе подан материал британской The Guardian об атаке дронов. Если французский журналист стремится среди прочего затушевать вопрос о том, откуда взялись атаковавшие Москву беспилотники, так что выходит, что они чуть ли не самозародились по собственной воле, то британец и не думает отрицать, что за атакой стояли украинские власти, и со знанием дела рассуждает:

    «Хотя некоторые атаки БПЛА входят в категорию отвлекающих операций накануне украинского контрнаступления… данные атаки (на Москву), судя по всему, производятся ради достижения определенного психологического эффекта. Для многих, включая богатейшие российские элиты в таких городах, как Москва и Петербург, военные действия были чем-то далеким… Атаки БПЛА расширяют театр военных действий и включают в него российскую столицу. Отсюда следует, что украинцы раз за разом могут пробивать российскую ПВО, а также способны наносить удары далеко от линии фронта».

    Автор другого материала в той же газете нехотя, но признает, что в Москве после атаки «нет практически никаких признаков паники». После чего посвящает большую часть статьи рассуждениям, как в анекдоте, о том, что народ не тот – однако, в отличие от анекдота, занимается этим совершенно серьезно. Мол, если кому-то из россиян не нравится позиция Кремля, не стоит принимать такое отношение за «признак диссидентства или стремление к либеральной демократии. В действительности многие из таких людей явно одобряют Сталина как пример некоррумпированного лидера, который имел моральное право делать то, что он делал».

    Пассаж заканчивается фразой о том, что можно отрицать реальность, «но не тогда, когда она взрывается над вашим особняком». В реальности во время атаки на столицу не пострадал ни один особняк, а с точностью до наоборот – были зафиксированы как раз попадания в многоквартирные жилые здания,

    но автора это несовпадение с реальностью почему-то совершенно не волнует.

    Издание Politico посвятило атаке подробный материал со ссылками на политологов и иноагентов, заявив среди прочего, что атака беспилотников «является переломным моментом, так как с начала конфликта это самая заметная акция, направленная против Москвы».

    Однако, хотя авторам статьи очень хочется нагнетать обстановку, им также пришлось все же признать, что «за исключением жильцов пострадавших зданий, единственная группа жителей, которых как-то затронуло происходящие, – автомобилисты, в особенности водители такси». Последние испытывали трудности из-за того, что были подняты по тревоге «многочисленные полицейские силы», чьи машины заняли дороги и способствовали созданию пробок, а также из-за того, что произошли сбои в системе навигации.

    «Вряд ли следует ожидать, что атака беспилотников послужит сигналом для того, чтобы население резко пробудилось… скорее, она станет еще одной каплей в океане дискомфорта… и дополнительным стимулом для тех, кто призывает к военным действиям», – отмечается в статье.

    Corriere della Sera сообщает о случившемся в типично итальянском стиле: «Месть (вендетта), уничтожение врага, победа – единственные слова нынешнего политического словаря», и называет президента Путина «царем» в тексте и даже в подзаголовке статьи, словно речь идет о какой-нибудь опере, а не о реальном происшествии. Автор упирает на то, что фактический ущерб от атаки дронов составляет «несколько разбитых стекол и два раненых человека… но символическое значение этого налета велико и неблагоприятно для Кремля». В чем, однако, заключается неблагоприятность, он не разъясняет.

    Поневоле приходится сделать вывод о том, что Россия – как зеркало, и когда в него смотрится конкретный западный журналист, оно отражает его самого, его собственные страхи и предубеждения. Один недоволен «флегматичным отношением» в столице после атак беспилотников, другому везде мерещится Сталин, третий пишет о вендетте. И всякий раз вместо картины России получается искаженное отражение их самих.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •