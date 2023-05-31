В Германии заявили о легитимности украинских ударов по России

Немецкая сторона признает легитимность с точки зрения международного права ударов киевского режима по объектам на российской территории, но только в случае, если удары наносятся оружием украинского производства, заявил представитель правительства страны Штеффен Хебештрайт.

«Я дал оценку не собственно атаке [украинских беспилотников на Москву], но оценку с точки зрения международного права», – цитирует Хебештрайта ТАСС.

По его словам, международное право якобы считает такие удары легитимными. При этом представитель правительства ФРГ указал, что Берлин передает Киеву оружие только для того, чтобы «защищать украинскую территорию».

30 мая киевский режим нанес удар по Москве восемью дронами, все они уничтожены. В Кремле выразили уверенность, что за атакой стоит украинская сторона.

Президент России Владимир Путин заявил, что система ПВО столицы сработала удовлетворительно.