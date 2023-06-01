Украина перешла к классическому терроризму

Продолжительные атаки на Шебекино вдали от линии фронта раскрыли новую тактику ВСУ

ВСУ при помощи танков и пехоты попытались вторгнуться в Белгородскую область после массированного обстрела города Шебекино. Атака успешно отражена при помощи авиации, ракетных и артиллерийских войск. Эксперты уверены, что ВСУ перешли к тактике «мелких укусов» и действуют по классической схеме террористов. Чего добивается Украина и как этому противостоять?

В ночь на четверг ВС России совместно с подразделениями ФСБ отразили три попытки украинских боевиков вторгнуться в Белгородскую область. Как сообщили в Минобороны, около 03:00 мск, после интенсивного обстрела гражданских объектов, боевики силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, пытались вторгнуться на территорию области в районах населенного пункта Новая Таволжанка и МАПП «Шебекино».

Атаку отбили при помощи авиации Западного военного округа. Самолеты нанесли по противнику 11 ударов, а «ракетные войска и артиллерия выполнили 77 огневых задач, тяжелые огнеметные системы ударили дважды». Было «уничтожено более 30 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, РСЗО «Град», один пикап». «Активные действия позволили отбросить противника, нарушения госграницы не допущено», – заявили в Минобороны.

Минувшей ночью вооруженные силы Украины (ВСУ) вели интенсивный обстрел 40-тысячного города Шебекино, который находится примерно в четырех километрах от границы. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, ранения получили не менее восьми человек. В городе пропало электроснабжение, загорелось общежитие, повреждено здание администрации. Под обстрел попал автобус, который перевозил местных жителей.

В случае необходимости срочной эвакуации власти готовы предоставить защищенную технику непосредственно к домам. «Не публикуем места сбора, потому что они могут быть целью для тех людей, которые сейчас стреляют по мирным жителям, по детям», – сказал Гладков. Эвакуация жителей региона из-за постоянных обстрелов началась 31 мая.

В Белгороде на данный момент размещено более 500 шебекинцев. Из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области вывезли 300 детей. Их отправили в Воронеж. В последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. По информации местной администрации, только за среду в Шебекино получили повреждения 37 многоквартирных и 29 частных домов, более 70 автомобилей.

Владимир Путин постоянно получает доклады о ситуации в регионе. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кроме того, главу государства информируют о мерах по оказанию необходимой помощи населению, в том числе по обеспечению желающих временным размещением. В четверг Путин подписал указ о награждении орденом Мужества главы администрации Шебекинского городского округа Владимира Жданова за самоотверженность при исполнении гражданского долга.

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По мнению экспертов, ВСУ атакуют Шебекино по двум причинам. Во-первых, потому что этот населенный пункт находится вблизи Белгорода – значимого областного центра. Создавая здесь точку напряжения, противник надеется отвлечь на себя часть группировки ВС России из зоны СВО. И затем, если представится такая возможность, нанести удар в ту точку, которая ослабится передислокацией войск.

А во-вторых, офис Зеленского и ГУР МО Украины тяжело переживают серию поражений и военных неудач, которая их постигла в последнее время. Это касается добивания украинского флота в Одессе, удара по штабу ГУР МО Украины в Киеве и проблем в районе Артемовска – в четверг командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский публично признал остановку фланговых атак возле города. В такой ситуации удары по Шебекино являются удобным отвлекающим фактором для местной аудитории.

«Последние события наглядно демонстрируют желание офиса Зеленского и ВСУ многократно обострить конфликт. Разумеется, все это делается при поддержке западных государств. Участившиеся атаки на Шебекино заставляют задуматься, не формируется ли на наших глазах новая линия фронта. Тем не менее, на мой взгляд, происходящие нападения не выйдут за рамки стандартных террористических актов и вылазок», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

По его мнению, для эскалации конфликта на границах с Белгородской областью «необходимо прямое согласие Вашингтона». Однако ВСУ в ходе атак пытаются «запугать российское население, продемонстрировать слабость нашей обороны». «Во-вторых, у налетов на Шебекино имеется и военный аспект. Офис Зеленского работает согласно тактике «мелких укусов». Задача – нащупать проблемные места ВС РФ, точечными ударами вынудить нас перебросить силы на менее перспективные участки фронта и, собственно, самим перейти к контрнаступлению. Танки же используются ими для придания ситуации особой значимости», – считает Козюлин.

Одна из причин нанесения ударов по Шебекино заключается в том, что город находится далеко от линии боевого соприкосновения. «То есть если мы и решимся отводить войска на отражение данных атак, то это займет достаточно много времени, чтобы ВСУ успешно начали контрнаступление», – акцентирует эксперт.

Козюлин не исключил варианта, при котором ВСУ «попытаются превратить Шебекино в ключевой пункт для дальнейшего давления на областной центр». «Есть риски взятия заложников с дальнейшим выдвижением каких-либо требований. Это классические действия террористов», – отмечает эксперт.

«ВСУ три недели активно прощупывали фронт атаками штурмовых групп в поисках места, куда могли бы ударить с перспективой прорыва фронта и развития сто раз обещанного «контрнаступа». Но результатов это не дало. «Размотав» больше пяти батальонов на эти атаки, командование противника так и не смогло нащупать перспективный участок», – пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Или даже если таковой и найден, то вероятность прорыва при существующей диспозиции и раскладе сил не гарантирована. Поэтому теперь, судя по всему, ВСУ пытаются создать такой участок с помощью обозначения угрозы в Белгородской области», – отметил он.

«Это по замыслу противника потребует от российского командования переброски сюда части резервов с других направлений, что должно ослабить участок, который ВСУ определили для себя наиболее перспективным для прорыва, – полагает эксперт. – Вопрос только в том, как отреагирует российское командование на эту «наживку». Судя по развитию ситуации, этот план не имеет перспективы и ничего кроме новых потерь ВСУ не принесет».

«Говорить о том, что в районе Шебекино формируется новая линия фронта, тоже нельзя, поскольку формирование новой линии предполагает большое скопление живой силы и военной техники.

В настоящий момент очевидно, что ВСУ не в состоянии продвигаться вглубь территории России. Фактически ВСУ при поддержке западных стран переходят к классическому терроризму», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, доктор социальных наук Католического университета Франции.

«Никаких широкомасштабных действий после Шебекино не последует. Противник пытается отыскать слабые точки в нашей обороне. Логика проста: найти населенный пункт поменьше, попытаться его занять и теоретически попробовать выйти к областному центру. ВСУ одержимы попыткой нанести удар по более-менее крупному российскому городу», – отмечает эксперт.

«Что касается контрмер, то нам по-прежнему важно отрезать ВСУ от путей снабжения, разрушать все мосты, которыми они пользуются. Если нам в каких-то местах понадобятся эти мосты – мы их построим заново. И в какой-то степени этот шаг сделает продвижение ВС России даже более гуманным – нам придется в меньшей степени уничтожать войска противника, потому что без логистики им придется сдаваться в плен», – резюмирует Артамонов.