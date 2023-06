Путин заявил о значимости многодетных семей в России Путин выразил уверенность в победе России Путин наградил орденом мужества главу администрации Шебекинского ГО Президент Владимир Путин наградил орденом мужества главу администрации Шебекинского ГО Белгородской области 1 июня 2023, 14:56 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин наградил орденом мужества главу администрации Шебекинского ГО Белгородской области Владимира Жданова. Жданов награжден «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга», говорится в указе президента. Напомним, оперштаб Белгородской области опроверг сообщения о якобы произошедшем «прорыве войск ВСУ» минувшей ночью в Шебекинском направлении. При украинском обстреле города Шебекино, по последним данным, пострадали восемь человек. Путин подтвердил удар ВС России по штабу разведки Украины Путин заявил об ударе ВС России по штабу разведки Украины

Фото: Минобороны РФ

Текст: Алексей Дегтярев

Российские военные произвели удар по штабу украинской военной разведки, заявил президент Владимир Путин во вторник. «Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад», – цитирует Путина ТАСС. По его словам, России пришлось ответить на развязанную киевским режимом войну в Донбассе началом специальной военной операции. Глава российского государства подчеркнул, что российские военные наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности и по объектам военной инфраструктуры, либо по складам с боеприпасами. До этого президент удовлетворительно оценивал работу ПВО столичного региона, отбившего атаку украинских дронов. Путин прокомментировал атаку беспилотников ВСУ на столицу

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Система противовоздушной обороны российской столицы сработала удовлетворительно во время налета украинских беспилотников, заявил президент России Владимир Путин. «Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно», – заявил глава государства, передает ТАСС. При этом в системе еще «есть над чем работать», отметил он.

Руководству России понятно, что нужно делать для уплотнения противовоздушной обороны города. Провокации украинской стороны рассчитаны на зеркальные действия России, сказал Путин. «Посмотрим, что с этим делать», – сказал президент. Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим. Новости СМИ2 Путин создал президиум коллегии Военно-промышленной комиссии России

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России, указ опубликован на официальном портале правовой информации. В указе говорится, что решение принято для совершенствования деятельности ВПК. В частности, президиум будет принимать оперативные решения для обеспечения реализации задач и функций, отнесенных к ведению коллегии ВПК, передает ТАСС. Ранее Путин учредил орден Гагарина, которым будут награждать российских граждан и иностранцев за заслуги в сфере космоса. Путин указал, что граждане Украины должны знать о провокациях руководства своей страны

Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Жители Украины должны понимать, что руководство этой страны подталкивают Россию на ответные действия, заявил президент России Владимир Путин во время посещения Центра «Зотов» в Москве, отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой. «Беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Киев провоцирует нас на зеркальные действия. Граждане Украины должны знать, к чему подталкивает их руководство», – цитирует ТАСС Путина. «Что бы ни говорила Москва, виноватых будут искать в России. Но не мы развязали эту войну в 2014 году, и не мы используем средства, которые применяют украинские воротилы. Граждане Украины, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения», – добавил президент. Ранее Владимир Путин назвал работу ПВО Москвы удовлетворительной. Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим. Новости СМИ2 В Якутии научились вызывать дожди для предотвращения лесных пожаров Глава Якутии Николаев рассказал Путину о вызове искусственных дождей для тушения лесных пожаров

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

В прошлом году в Якутии был впервые проведен эксперимент по предотвращению пожаров с помощью искусственного вызова осадков, рассказал глава республики Айсен Николаев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. «В прошлом году мы впервые провели эксперимент: привлекли авиацию для того, чтобы превентивно вызывать дожди на тех территориях, где у нас могли быть пожары. Я считаю, что в мае и июне нам это очень помогло», – приводятся его слова на сайте Кремля. Ранее министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов проверил, как Якутия подготовилась к тушению природных пожаров, он напомнил, что по итогам пожароопасного сезона 2022 года республика добилась кардинального снижения площади лесных пожаров. По сравнению с 2021 годом пройденная огнем площадь уменьшилась в 14 раз. Песков разъяснил фразу Путина «есть над чем работать» по поводу ПВО

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Российская система ПВО показала себя эффективной, но будет продолжать совершенствоваться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его попросили прокомментировать, что имел в виду президент Владимир Путин, сказав, что система ПВО Москвы показала себя удовлетворительно, но «есть над чем работать», передает ТАСС. По словам Пескова, глава государства говорил о том, что есть пространство для повышения эффективности ПВО, эта работа будет продолжаться. Вопрос, имеется ли у властей информация о том, откуда были запущены атаковавшие Москву и Подмосковье беспилотники, представитель Кремля переадресовал Минобороны. Ранее Путин заявил, что система ПВО столицы сработала удовлетворительно во время налета украинских беспилотников. Новости СМИ2 Губернатор Гладков доложил Путину о ситуации в Белгородской области 31 мая 2023, 20:22 Текст: Ольга Иванова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту России Владимиру Путину об обстановке в регионе. Гладков рассказал, что задержался на 30 минут на запланированную прямую линию с жителями региона, поскольку докладывал президенту о текущей обстановке, сообщает РИА «Новости». Накануне Гладков сообщил, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины пункта временного размещения (ПВР) с мирными жителями Белгородской области погиб один человек, еще двое получили ранения. 22 мая на территорию Белгородской области проникла ДРГ с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов. Политолог объяснила высокий показатель средней продолжительности жизни в Якутии Политолог Федорова рассказала о развитии транспортной и социальной сфер в Якутии

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Экономика Якутии развивается хорошими темпами. Укрепляется и социальная сфера, в том числе медицина, что позволило регионудостигнуть средней средней продолжительности жизни выше, чем в целом по России, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Ранее Путин на встрече с Николаевым обсудил социально-экономическое развитие Якутии. «Якутия всегда была довольно суровым местом. И проблем, обусловленных климатическими условиями, там хватает. Но очевидно, что регион развивается весьма хорошими темпами. Например, сейчас решается вопрос с субсидированием авиаперевозок, что улучшит транспортную доступность региона», – рассказала политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова. «Также важна тема со строительством Ленского моста, который объединит федеральную трассу «Вилюй» с дорогами «Лена» и «Колыма». Если же говорить об экономике Якутии в целом, то сейчас она составляет чуть ли не четверть всего ВРП Дальневосточного федерального округа. В принципе, даже один этот показатель говорит о развитии республики и эффективности властей региона», – отметила собеседница. «Еще один показатель хорошей работы региональных властей – сокращение площади лесных пожаров. По сравнению с 2021 годом площадь уменьшилась в 14 раз – до 500 тыс. гектаров. Это вообще исторический минимум за все время наблюдений», – напомнила аналитик. «Касательно социальной сферы, нужно отметить также беспрецедентный для региона показатель: средняя продолжительность жизни в Якутии превысила среднюю по стране, составив 72,9 года. Этого удалось достичь в том числе благодаря развитию медицинской сферы в республике», – подчеркнула эксперт. «Николаев на встрече с Путиным получил одобрение на выдвижение на второй срок. Это значит, что федеральный центр позитивно оценивает результаты работы республиканской власти в течение последних пяти лет и ждет от Николаева, что регион будет развиваться в том же векторе», – подытожила Федорова. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым, по словам которого, главная задача властей региона в том, чтобы республика оставалась крепким экономическим тылом страны. «Я знаком со всеми положительными тенденциями: они есть и в промышленности, и даже в сельском хозяйстве, в стройке. Но что особенно радует – у вас выше, чем в среднем по стране, и вообще в целом хорошие показатели естественного прироста населения», – отметил Путин. Николаев указал, что это стало результатом в том числе выплат по 100 тыс. рублей на каждого ребенка.



«Владимир Владимирович, и [еще] одна хорошая новость: впервые в истории средняя продолжительность жизни в Якутии превысила среднюю по стране. У нас всегда на Дальнем Востоке, и в Якутии в частности, было все-таки ниже, в том числе из-за природно-климатических условий, из-за тяжелых условий жизни, а за 2022 год у нас – 72,9 [года]», – подчеркнул Николаев. Также глава региона рассказал про развитие угольной сферы. «Мы в 2017 году добывали 16 млн тонн угля, а в прошлом году мы добыли 39 млн тонн. В первую очередь это «Эльгауголь» – за 24 млн тонн, «Колмар» и «Якутуголь». «Эльгауголь» строит частную тихоокеанскую железную дорогу через Хабаровский край. Строится глубоководный порт на 30 млн тонн, более десяти обогатительных фабрик. Я считаю, что это самая крупная промышленная стройка у нас в стране», – сказал Николаев. Также он рассказал про прокладку волоконно-оптической линии связи во все арктические районы. «Глобальный проект – он стоит где-то 10 млрд рублей. Хотим в течение трех лет выйти на берег Ледовитого океана, а потом уже соединиться с океанским кабелем вдоль Северного морского пути. С точки зрения безопасности это повысит всю связанность нашей территории», – заметил глава региона. Ранее в рамках выступления на форуме «Российская креативная неделя – Дальний Восток» начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков оценил результаты Якутии в области развития креативных индустрий. По его словам, эта сфера вносит огромный вклад в развитие всего региона и решение одной из главных проблем Дальнего Востока – оттока населения. «Если в регионе, пусть даже в добывающем природные ископаемые регионе, будет создаваться целая инфраструктура креативных индустрий, мы увидим там прирост. Если этого не будет, это будет просто вахтовый поселок. Если бы в Якутии добывали только алмазы круглогодично, то никакого расцвета там бы не было. А мы видим совершенно другую картину на примере республики, которую возглавляет Айсен Сергеевич», – подчеркнул Новиков. Новости СМИ2 Политологи назвали три ключевых политических тренда в России На Всероссийском экспертном форуме политологи назвали главные вопросы общественно-политической повестки России

Фото: @Toshan_Vl/Global Look Press

Текст: Полина Воронина

Выборы в Единый день голосования, а также президентская избирательная кампания сформируют основные политические тенденции в России ближайшего будущего. При этом на политические процессы в стране будет оказывать влияние специальная военная операция. К таким выводам пришли политологи в ходе дискуссии на Всероссийском экспертном форуме. «На жизнь россиян и благополучие страны в ближайшее время будут влиять три ключевые темы. Первый трек – это Единый день голосования и выборы президента. Второй – это последствия СВО и третий – работа политических партий», – заявил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры на площадке Всероссийского экспертного форума. «Избирательный трек 2023–2024 годов, включая выборы президента страны, будет, безусловно, в центре повестки. Выборы аккумулируют вокруг себя вопросы экономики, социальной поддержки и информационных вызовов. Интриг вокруг голосования очень много и часть из них раскроется после 10 сентября», – поделился мнением эксперт. «Что касается СВО, то невозможно прогнозировать, закончится она к сентябрю или нет. Но спецоперация будет оказывать влияние на повестку, на дискуссии по поводу модерирования политических процессов. Если же говорить о партийном треке, то ЛДПР и КПРФ находятся в турбулентном состоянии, показывая все признаки жизни, но жизни не очень счастливой. Им нужна перезагрузка. Ближайшие выборы – сентябрьские и мартовские – покажут, насколько их актив готов к кампаниям, есть ли новые лица и проекты», – отметил он. «В ближайшее время в трендах останутся экономическая и политическая ситуации, связанные с СВО, а также переоценка ожиданий от спецоперации. СВО оказалась испытанием в том числе для элит. Те, кого не интересовала Россия, сбежали, в частности некоторые деятели культуры и менеджеры банковского сектора», – сказал Вячеслав Смирнов, главный советник департамента Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета. «Отношение обывателей к сбежавшим изменилось – из кумиров, лидеров общественного мнения они превратились в изгоев. Освободившаяся ниша в культуре пока пустует, но со временем будет занята. Все эти процессы сказываются на обществе. СВО сильно изменила наших людей, но это позитивные изменения», – указал спикер. Что касается выборов, то ЕДГ в новых регионах будет пользоваться повышенным вниманием. «Голосование в новых регионах пройдет по сквозному списку, без одномандатных округов. Парламентские партии имеют возможность испытать себя с нуля, так как антирейтинга на этих территориях у них фактически нет», – объяснил он. Одним из важнейших процессов ближайших лет станет усиление информационной войны с упором на дискредитацию предстоящих выборов, прогнозирует член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш. По его словам, заказчики онлайн-атак – это не миф, а реальность, которая особенно остро проявляется в период выборов. «Предстоящие выборы с прицелом на президентскую кампанию будут использованы для запуска сильнейшего комплекса инфоповодов, чтобы делегитимизировать власть в умах россиян. Защита суверенитета страны в этом разрезе – одна из ключевых задач», – полагает аналитик. «Важна и интеграция новых регионов в РФ. Обмен опытом, соприкосновение политических культур и институциональных инструментов дадут очень сильный политический сплав», – заметил эксперт. По мнению же политолога Александра Асафова, россиян волнует влияние СВО на будущее и надежды в отношении действующей власти. «Задача экспертного сообщества – объяснить людям, как жить дальше, что будет через 10 лет, для чего нужны выборы, как каждый из граждан может повлиять на будущее страны и принять участие в политических процессах. Нам нужно отвечать честно и открыто», – призвал он. Также эксперты высказались против навязывания России чуждых символов и паттернов поведения, приведя в пример движение Black Lives Matter. «Сейчас такие модели хотят использовать против нас: будь то протестный бело-сине-белый флаг или проникновение в приграничные регионы новых «власовцев». Но у нас есть своя цивилизационная идея и историческая память. Массово навязать нам чужие нарративы не получится, хотя ряд нарушителей всегда найдется», – пояснил Асафов. «При этом наш противник бьет также по патриотической оппозиции, которая вернется из зоны СВО и уже не будет бояться полицейских дубинок. Тут можно вспомнить вспышку послевоенного криминала в СССР в 1945–1955 годах. Среди добровольцев есть русские националисты, родноверы и прочие. Запад нагнетает у них чувство несправедливости: «Мы на фронте, а вы здесь шикуете». Поэтому всем госорганам нужно активнее работать с национал-патриотическими силами», – заключил Смирнов. Напомним, открывшийся в понедельник в Пятигорске Всероссийский экспертный форум проводят Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), общество «Знание», Общественная палата РФ. В ходе дискуссий более 200 экспертов и политиков обсудят главные вопросы общественно-политической повестки страны. Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, как изменилась электоральная мода в России. Путин: Россию обманули, когда обещали не расширять НАТО на восток

Фото: Berl Florian Gaertner/photothek.de vi/Global Look Press

Текст: Елизавета Шишкова

Страны Запада обманули Россию, обещав не расширять НАТО на восток, затем они добрались еще и до Украины, заявил президент России Владимир Путин. «Мало того, что нас обманули и сказали, что не будет никакого движения НАТО на восток, здесь еще и до Украины добрались. В 2014 году, как известно, совершили госпереворот и начали просто уничтожать всех, кто так или иначе хотел бы выстроить нормальные отношения с Россией, и кроме этого начали войну в Донбассе», – сказал он, передает ТАСС. Ранее президент удовлетворительно оценивал работу ПВО столичного региона, отбившего атаку украинских дронов. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему расширение НАТО на Дальний Восток угрожает не только России. Новости СМИ2 Путин: Украину после распада СССР контролировали руководимые Западом люди

Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Украину после распада СССР контролировали люди, которые встали на путь создания «анти-России» с подачи Запада, считает президент России Владимир Путин, об этом он заявил в преддверии встречи с представителями креативных индустрий в центре «Зотов». «В основном территорию, которая называется Украиной, контролировали с самого начала фактически люди, руководимые с Запада. Они встали на путь не просто борьбы с Россией, а создания на этой территории «анти-России», – указал он. Также Путин добавил, что конкуренция между Москвой и Киевом после распада Советского Союза была неизбежна, сообщает ТАСС. «После развала СССР было неизбежно, что будет какая-то конкуренция между Россией и Украиной. Это само собой разумеющееся, но, видимо, те, кто этим занимался, исходили из того, что все будет происходить цивилизованным способом и, более того, на основе нашей близости, общности – исторической, культурно-языковой и так далее. Но все пошло по другому пути, к сожалению», – сказал он. Путин заявил, что Россия была вынуждена ответить на развязанную киевским режимом войну в Донбассе. Ранее в Кремле заявили, что страны Запада во всех сферах ведут войну против России. В ЮАР объяснили влияние иммунитета для участников встреч БРИКС на ордер МУС МИД: Иммунитет для участников встреч БРИКС в ЮАР не отменяет ордер международного суда 30 мая 2023, 11:55 Текст: Ольга Никитина

Дипломатический иммунитет, который власти Южно-Африканской Республики собираются предоставить участникам встречи глав МИД стран БРИКС в июне и саммита, намеченного на август, не отменяет действие ордера, выданного международным судом, сообщило министерство иностранных дел ЮАР. В заявлении внешнеполитического ведомства страны, опубликованном в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ), говорится, что иммунитеты не отменяют ордер, который мог быть выдан любым международным судом в адрес любого участника конференции, передает ТАСС. Ранее правительство ЮАР сообщило, что министр иностранных дел и сотрудничества Наледи Пандор решила предоставить участникам мероприятий БРИКС, которые пройдут в стране в начале июня и во второй половине августа, дипломатический иммунитет. Также Пандор пригласила на саммит БРИКС президента России Владимира Путина. Ранее МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина. Новости СМИ2 Политолог назвал главные задачи России по защите детей Политолог Шаповалов: Защита детей – ключевой приоритет России

Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Защита детей стала общенациональной задачей России. Государство делает все для комфортного воспитания детей в семьях и ограждения их от западного деструктива, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Напомним, 1 июня в мире отмечается День защиты детей. «Поправки в Конституцию, обязывающие госорганы способствовать созданию условий для развития детей, а также принятая недавно Стратегия комплексной безопасности детей говорят о том, что сбережение детей стало нашей общенациональной задачей. В России проводится комплексная разнонаправленная политика защиты детства», – пояснил Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ. «Также государством делается все для комфортного воспитания детей в семьях. Так, в указе президента № 809 «Об основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» семья и дети являются одним ключевых из приоритетов. А возвращение системе образования воспитательной функции помогает оградить детей от западного деструктива», – напомнил собеседник. «Важно и то, что созданная нормативная база позволяет постоянно расширять инструменты защиты детей. В сферу защиты детей, без сомнения, относятся и выплаты на детей, беспрецедентное – даже по советским меркам – строительство школ, создание кванториумов, введение новых программ, например – «Пушкинской карты», и многое другое», – указал эксперт. «В день защиты детей уместно упомянуть и про героев СВО. Это прекрасно понимают те, кто был в Донецке и видел Аллею ангелов. Именно защита мирного населения, в том числе – детей, является одной из задач спецоперации. Все действия, предпринимающиеся армией в рамках СВО, направлены на защиту детей. Жаль, что этого не понимает Международный уголовный суд, который ввел санкции против нашего руководства за вывоз детей из-под обстрелов в новых регионах России», – подчеркнул Шаповалов. Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросу о детях в вооруженных конфликтах Вирджинией Гамба. Ключевой темой беседы стала защита прав детей, говорится на сайте омбудсмена. Львова-Белова рассказала о деятельности по воссоединению детей с родителями, разделенными из-за боевых действий. Она также сообщила о проектах по гуманитарной помощи детям в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, их лечении и реабилитации. 17 мая президент Владимир Путин подписал указ «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года». Правительству поручается в течение полугода утвердить план мероприятий по реализации стратегии. В документе, среди прочего, указывается, что одними из основных угроз для детей являются нетрадиционные ценности, насаждаемые недружественными государствами. Отмечается, что «навязывание пересмотра базовых норм морали и информационное манипулирование стимулируют антиобщественное поведение и наносят значительный ущерб нравственному здоровью детей». Ранее Путин на мероприятии по случаю открытия Года педагога и наставника заявил: «Все, что мы с вами делаем, в самом широком смысле этого слова, в демографии, в образовании, в экономике, в сфере безопасности, подчинено главному – чтобы наши дети, молодежь росли счастливыми, жили в благополучной, суверенной стране». Путин приехал в московский центр «Зотов» на Ходынке Путин приехал в центр «Зотов» на Ходынке для встречи с представителями креативной сферы 30 мая 2023, 16:22 Текст: Ольга Никитина

Президент России Владимир Путин во вторник посетил центр «Зотов» – памятник архитектуры конструктивизма. Сейчас там находится культурно-образовательный кластер. Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин во вторник пообщается с представителями креативных индустрий: с людьми, ведущими «предпринимательскую деятельность в области архитектуры, урбанистики, маркетинга, рекламы, издательского дела, IT – всего, что так или иначе подпадает под определение «креативной экономики», передает ТАСС. Современный центр «Зотов» – многофункциональное пространство, рассчитанное на посетителей разных возрастов. Среди его проектов – выставки, экспозиции, перформансы современных художников, архитекторов, дизайнеров, фотографов и молодых исследователей. Комплекс объединяет два просторных выставочных пространства, два кинозала, детский клуб, общественную зону с книжным отделом, кафе, лекторий и другие площадки.

Новости СМИ2 Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции 29 мая 2023, 21:17 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Тайипом Эрдоганом, во время которого поздравил своего коллегу с переизбранием на пост президента Турции, сообщили в пресс-службе Кремля. В сообщении говорится, что президент России тепло поздравил Эрдогана, отметив его большой вклад в развитие российско-турецких отношений. Президент подчеркнул, что «поддержка, выраженная турецким народом своему лидеру, открывает дополнительные перспективы для расширения практического двустороннего сотрудничества на различных направлениях». Президент Турции поблагодарил за поздравление и подтвердил настрой на дальнейшую совместную работу. Также стороны условились о продолжении личных контактов. Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав 52,17% голосов.