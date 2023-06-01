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Белгородский оперштаб опроверг слухи о «прорыве ВСУ» под Шебекино
Оперштаб Белгородской области назвал ложными сообщения о якобы «прорыве ВСУ» в Шебекинском направлении
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Оперативный штаб Белгородской области назвал ложными сообщения ряда Telegram-каналов о якобы произошедшем «прорыве войск ВСУ» минувшей ночью в Шебекинском направлении.
В сообщении оперштаба говорится, что данная информация ложная и не соответствует действительности.
Отмечается, что в Шебекинском городском округе обстановка в настоящее время «сложная» из-за обстрелов со стороны украинских националистов, «слышны звуки боя». Вооруженные Силы России работают, но «никакого прорыва ВСУ нет», подчеркивает оперативный штаб.
Местных жителей призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным и проверенным источникам информации.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не подтвердил распространяющуюся в Сети информацию о якобы срочной массовой эвакуации жителей Шебекинского округа.
Появились спутниковые фото штаба ГУР минобороны Украины после российского удара
Опубликованы снимки из космоса штаб-квартиры Главного управления разведки украинского минобороны до и после удара ВС России, на снимках заметно множество ям.
Спутниковые снимки сделали 25 и 30 мая соответственно, передает «Российская газета».
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что российские военные произвели удар по штабу украинской военной разведки.
Генерал ВСУ назвал главный просчет Зеленского
Отставной генерал ВСУ Кривонос назвал просчетом Зеленского неспособность оценить противника
Глава украинского государства Владимир Зеленский просчитался в оценке способностей ВС России, это привело к катастрофе для Украины, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
Прошлые просчеты в силе Российской армии стали «великой бедой» для киевского режима, заявил он в интервью украинскому телевидению, передает РИА «Новости».
Зеленский хвастался, что ВСУ «сломали хребет» российским военным, но это не отражает реальную ситуацию, указал Кривонос.
По его словам, у России есть техническое и количественное преимущество, армия обучена.
Ранее Кривонос заявлял, что из-за Зеленского Киев в ближайшее время может попрощаться со Славянском и Краматорском.
Президент Польши Дуда: Путин не проиграл ни одной войны
Президент Польши Дуда предостерег от заявлений о «поражении» России в конфликте на Украине
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Заявления о поражении России являются поспешными, российский лидер Владимир Путин не проиграл ни одной войны, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью гендиректору Dow Jones и издателю The Wall Street Journal Альмару Латуру.
Интервью опубликовано на сайте польского президента. Как указал Дуда, сегодня говорят, что Путин проиграл войну, и его поражение состоит в том, что Финляндия вступила в НАТО, но финский народ уже много лет колебался, стоит ли ему отказываться от своего нейтралитета. «Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны», – подчеркнул он, передает РБК.
По его словам, Россия является ядерной державой и у нее есть «гигантские» склады оружия. Дуда также добавил, что над танками 1960-х, которые выкатывает Россия, смеяться не стоит, поскольку каждый танк весит 50–60 тонн, и если он едет, то давит независимо от того, современный он или нет.
Он также упомянул в разговоре соседнюю Германию и напомнил ее руководству, что русские были в Берлине, а «коллегам из Франции» сказал, что русские были в Париже в наполеоновскую эпоху.
Ранее посол России в Британии Андрей Келин заявил, что продолжительность конфликта на Украине будет зависеть от усилий стран НАТО по эскалации.
4 апреля Финляндия была официально включена в состав Североатлантического альянса.
Военный эксперт: Россия поставила крест на мечте Зеленского о десанте морских бригад
Военный эксперт Дандыкин: Уничтожение «Юрия Олефиренко» стало возмездием за нападение на «Ивана Хурса»
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Россия нанесла противнику в первую очередь серьезный моральный удар. Кроме того, уничтожение «Юрия Олефиренко» ставит крест на мечте Зеленского о воссоздании на Украине морской пехоты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее российские военные уничтожили последний боевой корабль украинских военно-морских сил «Юрий Олефиренко».
«Корабль «Юрий Олефиренко» – это среднее десантное судно, задача которого – доставить и высадить военный контингент в определенную точку. Но в нынешних условиях Украина в принципе не могла осуществить такую операцию», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.
«Более того, существовало немало вопросов относительно боеготовности корабля. Были сообщения о том, что судно находится, мягко говоря, в удручающем состоянии, поскольку работы по ремонту и техническому обслуживанию не проводились довольно давно. Вместе с тем стоит обратить внимание на то, что в последнее время ВСУ стали организовывать все больше провокаций в отношении России», – отметил собеседник.
«Не исключаю, что последней каплей в чаше российского терпения стала украинская атака на «Ивана Хурса». Полагаю, что решение об уничтожении «Юрия Олефиренко» имеет не только практическое, но и идеологическое значение. Мы нанесли серьезный моральный удар противнику, практически полностью уничтожив его флот», – подчеркивает собеседник.
«Сейчас у ВСУ остался лишь корвет «Гетьман Мазепа», который строится в Стамбуле. Перебросить его к берегам Украины не получится – в акватории Черного моря он тут же будет устранен. Это правда, которую Зеленскому придется принять как данность. Его мечты о создании корпуса морпехов по американскому образцу и о десантах канули в лету», – резюмирует Дандыкин.
Ранее российские военные уничтожили последний боевой корабль украинских военно-морских сил «Юрий Олефиренко». Об этом сообщило Министерство обороны в официальном Telegram-канале. Отмечается, что удар высокоточным оружием Воздушно-космических сил России был нанесен 29 мая по месту стоянки военных кораблей в порту Одессы.
В понедельник советник главы военной администрации Одесской области Украины Сергей Братчук сообщил о повреждении объектов портовой инфраструктуры. Тревогу на всей территории Украины отменили в понедельник утром.
Напомним, по сообщениям СМИ, взрывы прогремели в Киеве, а также в Киевской области, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях Украины.
На Украине пообещали нанести удар по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow
Секретарь СНБО Данилов заявил, что ВСУ применят ракеты Storm Shadow для удара по Крымскому мосту
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Украинские войска применят британские ракеты Storm Shadow для удара по Крымскому мосту, когда будут уверены в успехе своих действий, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, подтвердил в эфире телеканала «24».
Данилов уточнил, что места применения ракет украинскими военными являются их стратегией и тактикой, которую ведут ВСУ, передает «Московский комсомолец».
Он добавил, что украинские войска знают, по каким объектам ударить в первую очередь, а по каким «во вторую, в третью, четвертую, пятую». По его словам, свое время придет ко всем объектам, которые будут представлять для них угрозу. Данилов призвал не спешить и тщательно готовиться, особенно в сложных вопросах, чтобы был стопроцентный результат.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что за месяц российские военные произвели перехват 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.
В апреле советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина якобы сможет захватить Крым за пять-семь месяцев, после чего полуостров будет ждать «тяжелый период деоккупации».
В Германии заявили о легитимности украинских ударов по России
Немецкая сторона признает легитимность с точки зрения международного права ударов киевского режима по объектам на российской территории, но только в случае, если удары наносятся оружием украинского производства, заявил представитель правительства страны Штеффен Хебештрайт.
«Я дал оценку не собственно атаке [украинских беспилотников на Москву], но оценку с точки зрения международного права», – цитирует Хебештрайта ТАСС.
По его словам, международное право якобы считает такие удары легитимными. При этом представитель правительства ФРГ указал, что Берлин передает Киеву оружие только для того, чтобы «защищать украинскую территорию».
30 мая киевский режим нанес удар по Москве восемью дронами, все они уничтожены. В Кремле выразили уверенность, что за атакой стоит украинская сторона.
Президент России Владимир Путин заявил, что система ПВО столицы сработала удовлетворительно.
В Белом доме назвали сроки наступления Киева
Представитель Белого дома Кирби: Украина готовится начать контрнаступление летом
Украина планирует перейти в наступление летом и может рассчитывать на поставки дополнительного вооружения из США, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.
По его словам, США хотят, чтобы у Украины было все необходимое для собственной защиты, «в то время как она готовится начать наступление летом». Кирби заявил о планах продолжать передавать Киеву оборонительные системы и военное имущество, передает РИА «Новости».
На вопрос о конкретных сроках контрнаступления Кирби ответил, что американские военные «находятся в контакте» с Украиной с самого начала планирования.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что дата начала наступления разглашаться не будет, но Киев готов начать его «хоть завтра».
Песков заявил о принимаемых Россией мерах из-за обстрелов Белгородской области
Песков заявил, что Россия принимает меры из-за обстрелов Белгородской области
Российское руководство принимает меры в связи с обстрелами в Белгородской области со стороны киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кремль обеспокоен обстановкой с обстрелами в регионе, там сложилась «достаточно тревожная» ситуация, принимаются меры, сказал Песков, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что ни одна западная страна до сих пор не осудила обстрелы со стороны Украины гражданских объектов в Белгородской области.
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что на приграничных территориях необходимо наладить работу регулярных разведывательных патрулей. Кроме того, важно подключать отряды самообороны, которые будут помогать Росгвардии и ФСБ.
Захарова назвала подлейшей позицию Запада по атакам дронов на Москву
Представитель МИД Захарова назвала абсолютно подлейшей позицию Запада по атакам дронов на Москву
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подлой пропагандой позицию западных стран по киевской атаке беспилотников на Москву.
Захарова назвала абсолютно подлейшей позицию стран Запада по украинской атаке дронов на Москву. «Видят и комментируют они только то, что выгодно им. А это – пропаганда», – заявила дипломат в эфире радио Sputnik.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что высказывания Вашингтона о теракте в Москве с применением беспилотных летательных аппаратов, по сути, являются поощрением украинских террористов.
В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на российскую столицу стоит киевский режим.
Минобороны заявило об успешном наступлении в Красногоровке и Ясиноватой в ДНР
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Наиболее ожесточенные бои на Донецком направлении сейчас ведутся в районе Авдеевки, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ходе активных действий штурмовых отрядов 1-го армейского корпуса при поддержке авиации и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск противник выбит с позиций на ряде участков возле Красногоровки и Ясиноватой Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами оперативно-тактической авиации поражены подразделения ВСУ недалеко от Авдеевки и в поселке Химик. Также уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ.
На Марьинском направлении ведутся успешные наступательные действия штурмовыми отрядами 5-й мотострелковой бригады и отряда спецназначения «Ахмат».
За последние сутки на Донецком направлении потери противника составили более 200 военнослужащих, три бронемашины, гаубица Д-30 и две боевые машины «Град».
Активными действиями штурмовых отрядов, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении, ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены подразделения противника около Табаевки, Молчаново, Новомлынска, Берестового Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), отчитались в Минобороны.
Возле Синьковки, Тимковки и Котляровки пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). За минувшие сутки ликвидированы порядка 70 военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа.
В районах пунктов Синельниково и Липцы Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.
На Краснолиманском направлении ударами авиации группировки войск «Центр» нанесено поражение противнику у пунктов Червоная Диброва, Макеевка ЛНР, Ямполовка, Торское ДНР, а также Серебрянского лесничества.
Уничтожены более 50 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артустановка «Гвоздика», две гаубицы Д-20, гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град», перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение противнику под Великой Новоселкой, Павловкой, Владимировкой ДНР и Малиновкой Запорожской области.
За прошедшие сутки на этих направлениях уничтожены около 185 военнослужащих, две бронемашины. А в районах пунктов Червоная Криница и Преображенка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 30 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России в течение суток поражены 103 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 149 районах, сообщил Конашенков.
Около Трудового Запорожской области поражен пункт управления 33-й механизированной бригады ВСУ.
Недалеко от Авдеевки ДНР уничтожен командно-наблюдательный пункт штурмового батальона «Скала» ВСУ.
Средствами ПВО за сутки перехвачены 12 снарядов РСЗО HIMARS и одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow.
Кроме того, уничтожены 11 украинских беспилотников в районах Залимана и Верхнекаменки ЛНР, Покровского и Старомайорского ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.
Военный эксперт назвал возможные меры по защите Шебекино от обстрелов ВСУ
Военный эксперт Леонков: Для обеспечения безопасности Шебекино потребуется комплекс гуманитарных и оборонительных мероприятий
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На приграничных территориях необходимо наладить работу регулярных разведывательных патрулей. Кроме того, важно подключать отряды самообороны, которые будут помогать Росгвардии и ФСБ контролировать ситуацию на территории РФ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее власти Белгородской области на фоне участившихся обстрелов ВСУ начали эвакуацию детей из Шебекинского и Грайворонского округов.
«К сожалению, экстренных «пожарных сил», которые могли бы резко изменить ситуацию в Шебекино, у нас нет. Однако надо перейти к реализации мер, который мог бы помочь жителям Белгородской области «здесь и сейчас», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Необходимые действия можно разделить на две группы – оборонительные и гуманитарные. Первые нужно предпринимать с учетом того, что противник явно переходит к тактике «кочующих минометов и артиллерийских установок». Соответственно, самое главное сейчас – организовать регулярные разведывательные патрули», – отмечает эксперт.
«Важно снабдить наши группы тепловизорами. Это позволит бойцам не просто находить силы противника, но и отслеживать путь ДРГ до мест перезарядки орудий. После обнаружения целей необходимо сообщать выявленные координаты нашей авиации, которая, в свою очередь, будет наносить удары по позициям ВСУ», – подчеркивает собеседник.
«Параллельно необходимо сформировать отряды самообороны на добровольных началах. Эти люди войдут в подчинение Росгвардии или ФСБ. Под руководством профильных органов бойцы смогут создать опорные пункты на территории Российской Федерации, что существенно осложнит попытки продвижения ВСУ», – акцентирует Леонков.
«Конечно, добровольцев важно обеспечить всем необходимым – медицинской помощью, вещами, питанием. Речь идет о проработке логистики снабжения наших бойцов. На территории противника же должны работать представители спецназа или ВДВ. Конечно, подобные операции требуют тщательной проработки, но координация усилий военных и отрядов самообороны существенно бы облегчила положение дел», – считает эксперт.
«Кроме того, нельзя забывать и о гуманитарном направлении работы в Белгородской области. Следует продолжать эвакуацию гражданских. Инициатива губернатора Белгородской области по вывозу детей – правильная и своевременная. Кроме того, важно проводить работу с населением, объяснять людям, как вести себя при обстрелах. Сейчас многие паникуют, боятся. Отсюда и несчастные случаи», – отмечает собеседник.
«Важно провести и мероприятия по повышению безопасности в общественных местах на приграничных территориях. Зачастую люди получают ранения в период обстрелов из-за попадания в тело осколков от снарядов. Здесь поможет размещение мешков с песком на площадях и у торговых центров», – резюмирует Леонков.
Ранее власти Белгородской области начали эвакуацию детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Первые 300 человек будут отправлены в воронежский оздоровительный лагерь, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, ситуация в Шебекино ухудшается. В ночь на среду по городу был нанесен массированный удар. Пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы. Также повреждены восемь многоквартирных и четыре частных дома, а также школа и два административных зданиях. Один магазин полностью сгорел.
Он также отметил, что за минувшие сутки в Белгородском районе зафиксировано девять прилетов. Все удары пришлись по селу Журавлевка. Пострадавших нет, но есть повреждения одного домовладения. Из миномета 12 раз обстреляли и хутор Старый.
В Грайворонском горокруге зафиксировано 30 прилётов. 21 минометным снарядом обстреляли окраину села Козинка, девять минометных снарядов выпущено по пункту пропуска. Пострадавших нет, в одном домовладении выбиты окна и провалена стена. В районе села Антоновка сбит беспилотник противника.
Ранее в Белгородской области за сутки было зафиксировано около 220 прилетов со стороны ВСУ.
Появились данные о потоплении корабля «Юрий Олефиренко» ВМС Украины в порту Одессы
Военкор Руденко: Ночным ударом в порту Одессы потоплен десантный корабль «Юрий Олефиренко» ВМС Украины
Во время ночного удара по военным объектам в порту Одессы уничтожен средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» ВМС Украины, сообщил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.
Руденко со ссылкой на украинский источник сообщил в своем Telegram-канале, что на палубе корабля возник пожар. После этого произошел взрыв боеприпасов в трюме, и «Юрий Олефиренко» затонул, пишет «Российская газета».
Экипаж корабля, как сообщается, понес значительные потери.
«Юрий Олефиренко» относится к серии десантных кораблей, которые строились в 1960–1970-е годы в Польше для ВМФ СССР. Корабль ввели в эксплуатацию в 1971 году.
В понедельник советник главы военной администрации Одесской области Украины Сергей Братчук сообщил о повреждении объектов портовой инфраструктуры.
В НАТО разработали сценарий прямого столкновения с Россией
Responsible Statecraft: В НАТО разработали сценарий прямого столкновения с РФ из тысячи страниц секретных военных планов
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В НАТО разработали сценарий прямого столкновения с Россией, который состоит из тысячи страниц секретных военных планов, сообщил обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис.
По имеющимся у автора материала сведениям, участникам саммита НАТО в Вильнюсе предложат одобрить тысячи страниц секретных военных планов, в которых впервые со времен холодной войны будет подробно описан сценарий прямого столкновения с Россией, передает РИА «Новости».
Как утверждает Дэвис, постоянные военные представители стран НАТО в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе и другие должностные лица блока подготовили эти документы за закрытыми дверями без какого-либо предварительного изучения со стороны законодателей и независимых экспертов.
По мнению автора материала, отсутствие прозрачности долгосрочного военного планирования в НАТО и контроля со стороны общественности создает серьезную проблему на фоне усиления активности альянса после начала конфликта на Украине.
В качестве аргумента обозреватель привел слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который заявил 10 мая о том, что странам альянса следует быть в любой момент готовыми к возможному конфликту.
Напомним, в понедельник начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржехка сообщил о подготовке ВС республики к потенциальному интенсивному конфликту НАТО с Россией.
Долгов: США нагло лгут о своем отношении к терактам Украины в России
Сенатор Долгов: США нагло лгут о своем отношении к терактам Украины в России
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В Вашингтоне прекрасно понимают, что все оружие, переданное ВСУ, будет использовано против России, и, в частности, против гражданских объектов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя украинскую атаку дронов на Москву, заявила, что США не поддерживают использование американской техники для атак по России.
«Все заявления американцев о том, что они якобы не поддерживают теракты, устраиваемые ВСУ на территории России – это даже не лицемерие, а наглая ложь. Они врут и даже не краснеют», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Вся финансовая и военная помощь Соединенных Штатов, поставляемая Украине, направлена, в первую очередь, на нанесение максимального ущерба нашей стране. В Вашингтоне прекрасно понимают, что все оружие, переданное ВСУ, используется украинскими военными, что называется, «без разбора», и зачастую против гражданских объектов», – отметил он.
«Все страны, которые сегодня поддерживают Украину, в том числе США и европейские государства, являются пособниками терроризма. Но, если у европейцев нет возможности контролировать применение поставляемого ими оружия, то у США она есть, но делать этого они не хотят», – акцентировал собеседник.
«Более того, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан публично поддержал удары Украины по российскому Крыму. А после этого пресс-секретарь Белого дома говорит, что США не поддерживают теракты? Что это, если не ложь?», – возмутился Долгов.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос об атаке украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, заявила, что американские власти якобы не поддерживают применение произведенной в США техники для атак по территории России. По ее словам, США очень ясно давали это понять и продолжают это делать не только публично, но и при закрытых контактах с украинцами.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подлой пропагандой позицию западных стран по киевской атаке беспилотников на Москву. «Видят и комментируют они только то, что выгодно им. А это – пропаганда», – заявила дипломат в эфире радио Sputnik.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что высказывания Вашингтона о теракте в Москве с применением беспилотных летательных аппаратов, по сути, являются поощрением украинских террористов.
Напомним, рано утром во вторник несколько дронов были замечены в Москве и Подмосковье. Беспилотники «попали» в верхние этажи жилых домов на улицах Профсоюзной и Атласова. Как сообщили экстренные службы, в первом случае «разрушены фасад и остекление здания», во втором – «произошло разрушение фасада и остекления верхних этажей».
Позднее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале подтвердил атаку БПЛА. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале написал, что жители некоторых районов региона утром могли слышать звуки взрывов. Он отметил, что причиной шума стала работа российских ПВО, сбивших на подлетах к столице несколько беспилотников.
Атаку на столичный регион подтвердили и в Минобороны. В официальном Telegram-канале ведомства сказано, что в налете участвовало восемь аппаратов. Три устройства были поражены системами РЭБ, остальные сбиты силами зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» в Подмосковье. В МИД России заявили о праве принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки по территории Москвы и Московской области.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минобороны и ПВО сработали хорошо. Он также выразил уверенность, что за атакой дронов на Москву и Московскую область стоят украинские власти.Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие цели преследовал противник, а также проанализировала, стоит ли в России вводить запрет на съемку и публикацию кадров работы ПВО и полетов дронов.
Песков: Странам ЕС придется отвечать перед своими народами за конфликт на Украине
Песков заявил, что странам ЕС придется отвечать перед своими народами за конфликт на Украине
Страны Европы и ряд других государств «по уши» влезли в украинский конфликт, им придется ответить перед собственными народами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в передаче «Москва. Кремль. Путин».
Рано или поздно европейским государствам и другим странам, кто «по уши влез» в конфликт, придется задуматься и ответить перед своими народами, зачем они это делают, заявил Песков, передает ТАСС.
Избежать негативных последствий у них не получится, заверил он.
Так Песков отреагировал на слова немецкого руководства «легитимности» украинских ударов украинским же оружием по России.
По его мнению, власти ЕС «кормят» свои народы русофобией, но это можно продолжать до определенной степени. Через какое-то время это перестанет работать, когда «денег в кармане становится меньше у них». Европа уже сейчас беднеет из-за вовлеченности в конфликт на Украине, добавил Песков.
Ранее представитель ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил о легитимности с точки зрения международного права ударов киевского режима по объектам на российской территории, но только в случае, если удары наносятся оружием украинского производства.