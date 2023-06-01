Эксперт: ВСУ терроризируют Шебекино в рамках тактики «мелких укусов»

Военный эксперт Козюлин: Украина желает оттянуть побольше российских войск вглубь территории РФ для успешного контрнаступления

Действия ВСУ в Шебекино носят террористический характер. Создать здесь новый участок фронта им не позволят западные страны. Противник вынуждает Россию оттянуть сюда войска в преддверии контрнаступления. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно о сорванной атаке ВСУ на Белгородскую область с использованием танков.

«Последние события наглядно демонстрируют желание офиса Зеленского и ВСУ многократно обострить конфликт. Разумеется, все это делается при поддержке западных государств. Участившиеся атаки на Шебекино заставляют задуматься, не формируется ли на наших глазах новая линия фронта. Тем не менее, на мой взгляд, происходящие нападения не выйдут за рамки стандартных террористических актов и вылазок», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

«Для того, чтобы указанные действия переросли в нечто большее, необходимо прямое согласие Вашингтона на проведение масштабных боевых действий в границах России, признанных Штатами. Мы видим, что подобное со стороны западных государств все еще порицается», – отмечает эксперт.

«Таким образом, подобные действия предпринимаются ВСУ с расчетом на получение выгоды по двум направлениям. Во-первых, операции носят информационно-психологический характер. Украина пытается запугать российское население, продемонстрировать слабость нашей обороны. Во-вторых, у налетов на Шебекино имеется и военный аспект», – подчеркивает собеседник.

«Офис Зеленского работает согласно тактике «мелких укусов». Задача – нащупать проблемные места ВС РФ, точечными ударами вынудить нас перебросить силы на менее перспективные участки фронта и, собственно, самим перейти к контрнаступлению. Танки же используются ими для придания ситуации особой значимости», – считает Козюлин.

«Шебекино выбрано в качестве основной точки для нанесения ударов также по нескольким причинам. Во-первых, населенный пункт находится достаточно далеко от линии боевого соприкосновения. То есть если мы и решимся отводить войска на отбитие данных атак, то займет это достаточно много времени, чтобы ВСУ успешно начали контрнаступление», – акцентирует эксперт.

«Во-вторых, используются и особенности восприятия информации человеком. Название «Шебекино» примелькалось, а регулярное повторение знакомых слов в новостной повестке способствует лучшему усвоению данных. Кроме того, читателям становится интересно узнать, что же там происходит», – считает собеседник.

«Тем не менее ситуация в Белгородской области остается крайне опасной. Нельзя отбрасывать варианты того, что ВСУ попытаются превратить Шебекино в ключевой пункт для дальнейшего давления на областной центр. Есть риски взятия заложников с дальнейшим выдвижением каких-либо требований. Это классические действия террористов», – отмечает эксперт.

Ранее ВС России вместе с Пограничной службой ФСБ сорвали атаку ВСУ на Белгородскую область с использованием танков. Об этом сообщает Министерство обороны в своем Telegram-канале. Отмечается, что до двух мотопехотных рот, усиленных танками, попытались вторгнуться на территорию России в районе Новой Таволжанки и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».

Нападение было предпринято около 3.00 мск. Российские военные отразили три атаки террористов, авиация ЗВО нанесла 11 ударов по боевикам, ракетные войска и артиллерия выполнили 77 огневых задач, тяжелые огнеметы нанесли два удара.

Нападавшие понесли существенные потери и были отброшены, нарушения госграницы не допущено. На приграничной территории уничтожено более 30 украинских боевиков, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и один пикап.

Ранее в мае в Белгородской области действовала другая украинская ДРГ, в регионе вводили режим контртеррористической операции (КТО), при атаке диверсантов пострадали восемь человек.