Российские войска и ФСБ отразили три атаки украинских ДРГ при поддержке танков на Белгородскую область

Киевский режим в четверг утром планировал совершить атаку в Белгородской области при поддержке танков. Пограничная служба и другие подразделения ФСБ сорвали нападение, заявили в Минобороны.

Украинские террористические формирования до двух мотопехотных рот, усиленных танками, попытались вторгнуться на территорию России в районе Новой Таволжанки и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Атака была предпринята около 3.00 мск.

Российские военные отразили три атаки террористов, авиация ЗВО нанесла 11 ударов по боевикам, ракетные войска и артиллерия выполнили 77 огневых задач, тяжелые огнеметы нанесли два удара.

Нападавшие понесли существенные потери и были отброшены, нарушения госграницы не допущено.

На приграничной территории уничтожено более 30 украинских боевиков, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и один пикап.

Ранее в мае в Белгородской области действовала другая украинская ДРГ, в регионе вводили режим контртеррористической операции (КТО), при атаке диверсантов пострадали восемь человек.