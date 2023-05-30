Лула да Силва призвал заменить доллар валютой БРИКС

Лула да Силва рассказал о мечте заменить доллар валютой БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что мечтает о создании общей валюты БРИКС, которая позволит избавиться от зависимости от доллара, а также призвал возобновить работу единого совета южноамериканских государств по обороне.

В ходе совместной пресс-конференции с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро Лула да Силва указал, что «печатающий доллары станок есть только у одной страны, и она что хочет, то с этим долларом и делает». Президент Бразилии заявил, что БРИКС нужна сосбвтенная валюта, «так же, как у ЕС есть евро». Он сообщил, что эту тему могут включить в повестку предстоящего во вторник саммита глав южноамериканских государств в Бразилиа.

Кроме того, Лула да Силва отметил, что «уже был очень успешный опыт работы совета Южной Америки по обороне». Он призвал восстановить совет для борьбы с оргпреступностью и наркотрафиком, а также для защиты границ и суверенитета государств региона, передает ТАСС.

Напомним, Лула да Силва делал неоднократные заявления о необходимости ухода от использования доллара и создания общей валюты БРИКС. Мадуро также заявлял, что республика откажется от доллара США в экономических операциях.