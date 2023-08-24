Путин назвал согласование декларации саммита БРИКС непростым

Tекст: Алина Власенко

«Работа была непростой», – заявил Путин, добавив, что Рамафоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС.



Путин также поздравил новые страны БРИКС, заверив, что Россия будет продолжать работать над расширением влияния объединения в мире, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в состав БРИКС с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.