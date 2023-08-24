Каждое племя создавало свою систему установлений, обрядов, табу. Так было когда-то и на Западе, который имел великую культуру сдерживания. И вот теперь мы присутствуем при грандиозном эксперименте, который состоит в том, чтобы вырастить племя людей, не умеющее откладывать желания. Племя людей-животных.0 комментариев
Путин назвал согласование декларации саммита БРИКС непростым
Согласование декларации саммита БРИКС оказалось непростым, но президент ЮАР Сирил Рамафоса проявил удивительное дипломатическое искусство, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита.
«Работа была непростой», – заявил Путин, добавив, что Рамафоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС.
Путин также поздравил новые страны БРИКС, заверив, что Россия будет продолжать работать над расширением влияния объединения в мире, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что в состав БРИКС с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.