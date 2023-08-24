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    37 комментариев
    24 августа 2023, 14:06

    Семья БРИКС усиливает суверенитет России

    Правда и победа

    Западные СМИ видят в БРИКС коалицию государств, которые оберегают свою независимость

    Семья БРИКС усиливает суверенитет России

    Tекст: Валерия Вербинина

    Западная пресса подводит итоги прошедшего в ЮАР саммита БРИКС. На нем были затронуты две главные темы: расширение объединения и экономические вопросы, в частности отказ от доллара. Оба эти аспекта нервируют западных аналитиков, которые находят в происходящем неприятные для Запада свидетельства укрепления суверенитета России и ее ближайших партнеров.

    Ведущие СМИ коллективного Запада активно освещали завершившийся саммит БРИКС, и их интонация не оставляет сомнений: сам факт этой встречи не сулит Западу ничего хорошего. Например, Foreign Policy рубит сплеча: «Саммит БРИКС собрался в Южной Африке с целью оспорить западное господство». Это был первоначальный заголовок, который еще виден в некоторых поисковиках, но кто-то из редакции спохватился, что получилось слишком уж откровенно, и заменил его на гладко-политкорректное «Сбор семьи БРИКС».

    «Аргентина, Белоруссия, Индонезия, Иран, Нигерия и Саудовская Аравия – все эти страны подали заявки на членство в объединении. БРИКС надеется, что, увеличивая количество членов, создаст таким образом противовес западному экономическому и геополитическому доминированию. Необходимость этого возрастает по мере того, как обостряется противостояние Китая с Соединенными Штатами и развивается конфликт России с Украиной», – сообщает автор материала.

    The Washington Post замечает, что хотя дедолларизация (то есть отказ от доллара) формально не находится в повестке саммита, разговоры о ней не прекращаются, как и обсуждение общей валюты объединения, которую газета с ходу окрестила «соперником… который бросает вызов власти доллара». Еще и денежной единицы такой нет на свете, а уже кому-то все про нее известно.

    «Банк БРИКС должен быть более эффективным и более великодушным, чем МВФ, – приводит автор статьи рассуждение бразильского президента Лулы, который также присутствует на саммите. – Я имею в виду, что банк должен помогать спасать страны, а не помогать топить их, чем МВФ постоянно занимается».

    После таких заявлений неудивительно, что БРИКС воспринимается как «пример другого мирового порядка». И в сущности, как глоток свободы после необходимости иметь дело с западным миром, который на словах величает себя либеральным, но в реальности является жесткой иерархией. Свобода расплачиваться в национальных валютах без обязательной привязки к доллару, свобода обмена мнениями без обязательной оглядки на повестку в Вашингтоне, перспективы создания общей валюты, которая еще более упростит экономическое сотрудничество – все это работает на усиление суверенитета стран-участниц, а не на упрочение позиций американского гегемона в ущерб остальным.

    Конечно, упомянутые выше Саудовская Аравия, Аргентина, Белоруссия, Индонезия, Нигерия и Иран – абсолютно разные государства. Но раз все они (и не только они, но и многие другие) стучатся в двери БРИКС – это значит, что перспективы объединения куда шире, чем пытаются доказать своим читателям западные СМИ.

    «Образуя коалицию с Россией и Китаем, страны Глобального Юга повышают собственный вес в отношениях с Западом и его лидером США. Также это помогает образовать многополярный мир, о котором мечтают на Юге», – замечает эксперт Саранг Шайдор.

    «Большинство людей не понимает, что Запад, включая США, живет явно богаче, чем ему позволяют средства. Печатая доллары, они фактически живут в кредит… колебания курса отражаются на других странах, на Саудовской Аравии в том числе, они терпят убытки из-за этого. То, что называют дедолларизацией, – это не желание заменить доллар какой-то другой валютой, это стремление обходиться без доллара вообще», – признает французский политолог Жан-Жозеф Буало.

    «БРИКС доносит волю мира за пределами Запада, который ищет себя и который хочет жить сам по себе, не ущемляя суверенитет любого из своих членов, – написала Le Monde. – Собственно говоря, это не объединение, а гибкая коалиция государств, которые ревниво оберегают свою независимость».

    А дальше следует дивный вывод: «Здесь не говорят о правах человека, о коррупции или о демократии. И для многих стран именно в этом заключается притягательность данной коалиции». Интересно, в чем тогда заключалась притягательность для французского президента Макрона, который то ли по собственной инициативе, то ли в качестве засланного казачка упорно пробивал свое приглашение на саммит в Йоханнесбурге, но в итоге потерпел фиаско. Глава ЮАР Сирил Рамафоса, который придает большое значение объединению африканских стран, пригласил, к примеру, представителей почти всех стран континента, но Макрона проигнорировал – факт, который французские СМИ сейчас старательно замалчивают, надеясь на короткую память своего рядового потребителя.

    Несомненно, что БРИКС является растущей силой со значительным потенциалом, и то, что с ней придется (по сути, уже приходится) считаться, не вызывает на Западе восторга. По некоторым признакам можно видеть, что его воодушевляет отсутствие полного единства среди членов БРИКС и, например, тот факт, что у Китая и Индии имеется ряд спорных вопросов.

    За медийным шумом отчетливо видно, что БРИКС едва ли не больше всего раздражает своих геополитических противников тем, что делает ставку на развитие, а не на подавление интересов стран-членов в угоду некоему центру, и на равноправие всех, что в конечном итоге обеспечивает суверенитет каждого. Стратегия БРИКС включает и выстраивание экономических структур, которые могли бы заместить контролируемые Западом центры (МВФ, Всемирный банк), через которые они так или иначе навязывают свою волю всем остальным.

    Да, такие вещи не делаются за один день, и на создание параллельных структур потребуется время, но вектор движения уже определен – и, судя по всему, он всех устраивает. Всех, кроме Запада, который в таком случае утратит свои рычаги влияния. Участие в БРИКС усиливает суверенитет всех входящих в него стран, включая Россию, и открывает большие перспективы. Это работа на будущее – и она только начинается.

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