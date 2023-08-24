Политолог: БРИКС становится защитником многополярного мира

Политолог Трухачев: БРИКС дает новым странам-участницам возможность быть услышанными

Tекст: Евгений Поздняков

«Расширение БРИКС наглядно демонстрирует имеющийся в мире запрос на снижение уровня влияния западных стран. Вхождение в состав объединения шести новых государств позволяет существенно расширить влияние организации в значимых регионах планеты. Блок значительно усилится в Латинской Америке и Африке», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

«Открывается и новая территория – Персидский залив. Это хороший знак, поскольку долгое время здесь пытались «хозяйничать» США. Теперь им придется забыть о тех вольностях, которые они позволяли себе на Ближнем Востоке. Интересен и тот факт, что к БРИКС проявляют внимание государства, сильно отличающиеся друг от друга», – отмечает политолог.

«Блок все больше и больше укрепляется в своем статусе представителя интересов многополярного мира. В организации собрались далеко не близкие по культуре страны, которые, однако, желают совместно идти навстречу будущему. Это открывает возможности для вступления в объединение и других важных стран, например, Мексики и Индонезии», – подчеркивает эксперт.

«БРИКС хорошо зарекомендовал себя в качестве площадки, где разные государства могут быть услышаны и поняты. Это и привлекает новых членов. Для них блок становится своеобразной возможностью усиления позиций на международной арене. Кроме того, сотрудничество в рамках организации позволяет усилить и собственную независимость от политических и экономических институтов западных стран», – акцентирует собеседник.

«Для России расширение БРИКС, безусловно, является важным достижением. Теперь Москва получает возможность высказываться по линии организации от имени большей части мира. Это же приближает трансформацию объединения в значимую альтернативу «Большой семерки», – уточняет политолог.

«Конечно, давление со стороны G7 не исчезнет за один год. Тем не менее БРИКС уже превзошел западный форум по площади территории и численности населения стран-участниц. При должном желании организация вполне способна составить конкуренцию некогда элитному клубу. Однако для этого необходимо наращивать сотрудничество внутри объединения по всем направлениям», – резюмирует Трухачев.

Ранее было объявлено о вхождении в состав БРИКС шести новых государств. Об этом по итогам 15-го саммита организации сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он уточнил, что с 1 января 2024 года членами блока станут Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Согласно подсчетам, БРИКС после расширения более чем вдвое превзойдет G7 по площади и более чем вчетверо по численности населения. Кроме того, Рамафоса сообщил, что страны-участницы подписали итоговую декларацию саммита, которая получила название «Йоханнесбург-2». По его словам, государства объединения обеспокоены текущими в мире конфликтами и выступают за их мирное решение путем диалога.

Президент России Владимир Путин назвал согласование декларации непростым. Однако, по его мнению, лидер ЮАР проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, включая и расширение БРИКС. Ранее был согласован документ с принципами принятия в объединение новых членов.

В России известие о росте числа участников блока получило положительные оценки. Так, спикер МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила результаты саммита как «блестящие». «Изоляция», как горящие западные танки, валяется в канаве», – заметила она. Кроме того, представитель дипведомства выразила мнение, что расширение БРИКС не представляет угрозу для США.

В рамках заседания лидеров стран организации Владимир Путин заявил о готовности Москвы работать над принятием новых членов в состав блока. Напомним, именно Россия будет председательствовать в БРИКС в следующем году. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как именно РФ может усилить объединение.