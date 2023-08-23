Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.11 комментариев
Страны БРИКС приняли параметры расширения сообщества
Страны БРИКС приняли устанавливающий параметры расширения сообщества документ
Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) согласовали документ с принципами принятия в объединение новых членов, сообщило агентство Reuters.
Агентство со ссылкой на министра иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор сообщило, что детали по поводу расширения БРИКС должны быть представлены до завершения саммита, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил о готовности Москвы работать над расширением круга участников БРИКС.
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что БРИКС запустил процесс расширения, чтобы стать одной из опор справедливого полицентричного миропорядка.
Напомним, заявки на вступление в БРИКС подали 22 страны: Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Куба, Кувейт, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Государство Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд и Эфиопия.