Лавров сообщил о запуске процесса расширения БРИКС для построения справедливого мира

Tекст: Алина Власенко

Министр подчеркнул, что у БРИКС немало единомышленников в мире, и они видят позитивную силу, которая может укрепить солидарность стран Глобального Юга и Востока, и стать одной из опор нового полицентричного миропорядка. По словам Лаврова, БРИКС готова откликнуться на этот запрос и потому запускает процесс расширения, передает ТАСС.



Глава МИД также назвал символичным, что процесс расширения происходит в год председательства ЮАР – страны, принятой в БРИКС в результате консенсусного политического решения.

Лавров также выразил уверенность, что у БРИКС есть потенциал для нахождения точек соприкосновения по самым сложным вопросам. Он также подчеркнул, что инициативы БРИКС направлены на достижение Целей устойчивого развития, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, здорового роста мировой экономики, урегулирование конфликтов, борьбу с изменением климата, в том числе через призму справедливого энергоперехода.

Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР. Лидеры стран «пятерки» обсудят на саммите вопрос расширения организации. Также сообщалось, что на саммите в Йоханнесбурге Пекин намерен призвать коллег по БРИКС превратить этот союз в полноценного геополитического соперника G7.