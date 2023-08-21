Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.5 комментариев
Лавров сообщил о запуске процесса расширения БРИКС
Лавров сообщил о запуске процесса расширения БРИКС для построения справедливого мира
БРИКС запустил процесс расширения, чтобы стать одной из опор справедливого полицентричного миропорядка, написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для южноафриканского журнала «Убунту».
Министр подчеркнул, что у БРИКС немало единомышленников в мире, и они видят позитивную силу, которая может укрепить солидарность стран Глобального Юга и Востока, и стать одной из опор нового полицентричного миропорядка. По словам Лаврова, БРИКС готова откликнуться на этот запрос и потому запускает процесс расширения, передает ТАСС.
Глава МИД также назвал символичным, что процесс расширения происходит в год председательства ЮАР – страны, принятой в БРИКС в результате консенсусного политического решения.
Лавров также выразил уверенность, что у БРИКС есть потенциал для нахождения точек соприкосновения по самым сложным вопросам. Он также подчеркнул, что инициативы БРИКС направлены на достижение Целей устойчивого развития, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, здорового роста мировой экономики, урегулирование конфликтов, борьбу с изменением климата, в том числе через призму справедливого энергоперехода.
Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР. Лидеры стран «пятерки» обсудят на саммите вопрос расширения организации. Также сообщалось, что на саммите в Йоханнесбурге Пекин намерен призвать коллег по БРИКС превратить этот союз в полноценного геополитического соперника G7.