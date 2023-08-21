Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.80 комментариев
Стало известно о желании Китая превратить БРИКС в соперника G7
Financial Times заявила о намерении Китая призвать коллег по БРИКС к превращению союза в геополитического соперника G7
На саммите в Йоханнесбурге Пекин намерен призвать коллег по БРИКС превратить этот союз в полноценного геополитического соперника G7, пишут СМИ со ссылкой на представителя Китая.
Представитель Китая, пожелавший, чтобы его имя не называлось, заявил, что расширение БРИКС, которое позволит объединению «отвечать за долю мирового ВВП, как G7», сделает «общий голос» участников БРИКС «сильнее», передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
При этом Financial Times утверждает, что между Китаем и Индией усиливаются противоречия в вопросе того, как должно происходить расширение БРИКС – следует ли ему оставаться нейтральным клубом для отстаивания экономических интересов или стать политической силой для противостояния Западу. Неназванный бразильский дипломат подчеркнул важность того, чтобы «для присоединения новых членов были определены критерии».
Напомним, заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны, их лидеры приглашены на саммит, который пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге.