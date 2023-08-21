Стало известно о желании Китая превратить БРИКС в соперника G7

Financial Times заявила о намерении Китая призвать коллег по БРИКС к превращению союза в геополитического соперника G7

Tекст: Антон Антонов

Представитель Китая, пожелавший, чтобы его имя не называлось, заявил, что расширение БРИКС, которое позволит объединению «отвечать за долю мирового ВВП, как G7», сделает «общий голос» участников БРИКС «сильнее», передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

При этом Financial Times утверждает, что между Китаем и Индией усиливаются противоречия в вопросе того, как должно происходить расширение БРИКС – следует ли ему оставаться нейтральным клубом для отстаивания экономических интересов или стать политической силой для противостояния Западу. Неназванный бразильский дипломат подчеркнул важность того, чтобы «для присоединения новых членов были определены критерии».

Напомним, заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны, их лидеры приглашены на саммит, который пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге.



