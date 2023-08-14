Стало известно о приглашении на саммит в ЮАР подавших заявки в БРИКС стран

Реакция Ашхабада показывает, что «Газовый альянс», который ранее хоронили некоторые, развивается, обретая все более явные черты. Дай Бог, на пользу всем его участникам.0 комментариев
Реакция Ашхабада показывает, что «Газовый альянс», который ранее хоронили некоторые, развивается, обретая все более явные черты. Дай Бог, на пользу всем его участникам.0 комментариев
Самое замечательное в нынешней американской избирательной кампании – это осознание американским избирателем, привыкшим доверять своей политической и судебной системе, что оба главных претендента на пост президента к моменту выборов могут оказаться под следствием, а то и в тюрьме.0 комментариев
Выбить фашистов из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.11 комментариев
Рабочие завершили установку трезубца на щит монумента «Родина-мать» в Киеве вместо демонтированного герба СССР, сообщило украинское издание «Страна».
Между конькобежкой Юлией Епифановой и ее тренером Александром Кардаковым произошел конфликт из-за коньков, МВД начало разбирательство, сообщили в Федерации конькобежного спорта Свердловской области.
Министерство обороны обеспечило прямые контакты инженеров и главных конструкторов оружейных предприятий с бойцами на передовой, это сделано, чтобы оперативно можно было улучшать характеристики оружия, сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров на пленарной сессии форума «Армия-2023».
Министр обороны России Сергей Шойгу осмотрел экспозицию военной техники на стендах Индии, Ирана и Китая на форуме «Армия-2023».
Суд на Украине отправил бывшего генерал-майора Службы безопасности Украины (СБУ) Валерия Шайтанова в тюрьму на 12 лет с конфискацией имущества за госизмену и покушение на теракт, сообщил офис генпрокурора Украины.
Датские F-16 поднимались в воздух для опознания и перехвата двух самолетов ВКС России в международном воздушном пространстве над Северным морем, сообщило датское минобороны.
Государственная погранслужба и министерство обороны Украины приступают к обмену базами данных для ужесточения контроля за выездом военнообязанных за границу, сообщил изданию «Украинская правда» спикер погранслужбы страны Андрей Демченко.
Опыт спецоперации позволил узнать уязвимые места западной техники, рассказал заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков в рамках пленарного заседания форума «Армия-2023».
Ведется проверка инцидента с футболистом Артемом Дзюбой и журналистом, сообщил председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Главы стран, подавших заявки на присоединение к БРИКС, приглашены на саммит объединения в Йоханнесбурге, сообщил дипломатический источник в ЮАР.
В Петербурге девушка выстрелила в квартире из карабина, чтобы выйти из запертого помещения: она заявила, что ее заперли там на два дня, сообщил источник.
ВСУ пытаются повысить свою боеспособность из-за страха нового наступления российской армии на Киев, заявил командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев.
Министр обороны России Сергей Шойгу на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023» провел переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным, сообщили в Минобороны России.
Россия открыта к равноправному военно-техническому сотрудничеству со всеми странами, отстаивающими свои интересы, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам форума «Армия-2023».
Иностранные делегации приехали на форум «Армия-2023», и это является лучшим ответом любителям санкций, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на церемонии открытия форума.
Эксперт Юшков: России не интересно качать газ в Китай через Казахстан
«Позиция Туркмении довольно абсурдна. Пока что Тройственный союз России, Казахстана и Узбекистана выражается только в том, что мы будем поставлять этим странам газ», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Так, Газпром заключил контракт с Ташкентом о поставках в зимний отопительный сезон. Дело в том, что Узбекистану не хватает собственных ресурсов в пиковые периоды. С Астаной, судя по всему, вскоре будет заключен аналогичный договор», – полагает эксперт.
«И Узбекистан, и Казахстан поставляют газ в Китай. Но внутреннее потребление внутри стран растет большими темпами, чем производство. Соответственно, увеличивается дефицит топлива. В Ташкенте, например, минувшей зимой из-за этого были проблемы с отоплением, люди выходили на улицы и грелись у костров», – объясняет собеседник.
«И Туркмения должна радоваться тому, что Россия подписывает такие соглашения в рамках Тройственного союза. Это позволяет им сохранить статус-кво в вопросе поставок в Китай. То есть Казахстан и Узбекистан продолжают выполнять свои обязательства перед Поднебесной, а собственные потребности закрывают за счет России», – указывает он.
«Но Туркмения, вероятно, опасается, что Россия через трубу, которая предназначена для поставок в Китай, также транзитом будет отправлять свое топливо. Ашхабад к такой конкуренции просто не готов», – замечает эксперт.
«Да и сами опасения не обоснованы. Нам не интересно поставлять какие-то незначительные объемы газа транзитом в Поднебесную. Россия заинтересована в прямом контакте. И это вполне реализуемо через газопровод «Сила Сибири – 2», – заключил Юшков.
Ранее МИД Туркмении выразил обеспокоенность по поводу заинтересованности России в расширении Тройственного союза, в который входят Россия, Казахстан и Узбекистан. Основной повод для вопросов стали поставки топлива в Китай.
В заявлении ведомства говорится, что позиции нуждается в прояснении, поскольку «затрагиваются интересы других государств, в том числе Туркменистана».
Напомним, в минувшую пятницу директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью РИА «Новости» заявил, что к Тройственному союзу проявляют интерес и другие страны.
«Мы открыты к подобному сотрудничеству при том понимании, что оно должно быть взаимовыгодным и конструктивным, учитывающим позиции всех участников», – сказал он.
Россия в ноябре прошлого года предложила Казахстану и Узбекистану создать «Тройственный газовый союз», предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. В январе 2023 года «Газпром» и министерство энергетики Узбекистана подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой отрасли.
Мэр Одессы Труханов сообщил о пожарах в городе после ночных взрывов
Труханов сообщил, что в городе «вспыхнуло несколько пожаров», передает РИА «Новости».
«Военкоры Русской весны» сообщали, что в Одессе ночью были «стрельба и мощные взрывы», украинские войска вели «воздушный бой против «Гераней».
Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне, который удерживают вооруженные силы Украины.
Напомним, в Одессе ночью произошло несколько серий взрывов. Также взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
«Польша претендует на роль ведущей страны в регионе и даже позволяют себе диктовать условия Германии. Поляки активно закупают технику в Южной Корее – гаубицы, истребители. Варшава также заказала танки Abrams у США, причем более новой модификации, чем планируются для Украины», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Кроме того, Варшава увеличивает численность собственной армии, разместила на своей территории американских военных. Все это придает полякам уверенности в себе. И теперь они пытаются оказать серьезное давление на Белоруссию и, как следствие, Россию», – отмечает собеседник.
«Судя по всему, поляки рассчитывают, что в случае провокации конфликта с Москвой или Минском, они смогут втянуть страны НАТО и Вашингтон. И таким образом реализовать свои территориальные амбиции, а также получить некие финансовые преференции», – полагает эксперт.
«Стоит обратить внимание на то, какие именно вертолеты заказывают поляки у американцев. Apache предназначены для борьбы с бронетехникой. И Соединенные Штаты, скорее всего, согласятся на сделку. Ведь так они получат живые деньги, а не как в случае с Украиной», – обращает внимание собеседник.
«Но будут ли эти поставки эффективны в случае реального конфликта? Сомневаюсь. Польше стоит помнить, что Россия в зоне СВО уже продемонстрировала свою подготовку. У нас есть достаточно эффективные способы борьбы с танками, в том числе за счет противотанковых ракет. Также мы располагаем средствами борьбы с авиацией. Apache не спасут поляков, если начнутся боевые действия», – резюмировал Кнутов.
Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что восточный фланг Польши планируют укрепить за счет американских танков Abrams и вертолетов Apache. По его словам, так удастся сформировать заслон, который станет «непреодолимой преградой» и закроет Брестские ворота.
На данный момент Польша ожидает решения Конгресса США об утверждении запроса. Также на восточной границе в состав ВС должны войти южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50, а также системы HIMARS.
Брестские ворота – участок около города Бреста на польско-белорусском приграничье, участок шириной 80 км между реками Нарев и Буг.
Напомним, Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек. Министерство национальной обороны Польши создает военный городок для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени будут служить в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией.
Помощник президента Орешкин: Нормализация курса рубля ожидается в ближайшее время
Он отметил, что слабый рубль негативно влияет на реальные доходы населения и влияет на структуру российской экономики.
Вместе с тем, Орешкин отметил, что российская экономика успешно и быстро трансформируется. Рост экономики во втором квартале на 4,9% больше к прошлому году, еще более быстрая динамика у не нефтегазового ВВП, передает ТАСС.
При этом он отметил, что быстрая фаза восстановления экономики завершена, далее ее рост замедлится до 2-2,5% в год.
Также Орешкин заявил, что бюджет по итогам третьего квартала 2023 года будет профицитным, в целом по году бюджетный баланс ожидается на уровне около планового значения в 2% ВВП.
Ранее в понедельник курс доллара превысил 100 рублей
До этого Орешкин заявил, что Россия справилась с инфляцией.
«Диалог» двух героев анекдота с финскими именами он опубликовал в своем Telegram-канале, сопроводив его иллюстрацией.
– Пекка, зачем наша страна вступила в НАТО?
– Нам угрожают русские.
– А почему они нам угрожают?
– Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО.
Напомним, Финляндия официально вошла в состав НАТО в апреле. В России обещали принять ответные меры в связи с этим.
По его словам, вертолеты Apache вместе с танками Abrams сформируют заслон, который закроет Брестские ворота. На данный момент Польша ожидает решения Конгресса США об утверждении запроса, передает «Коммерсант».
Также, по словам министра, на восточной границы в состав ВС должны войти южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50, а также системы HIMARS.
Брестские ворота – участок около города Бреста на польско-белорусском приграничье, участок шириной 80 км между реками Нарев и Буг.
Напомним, Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек. Министерство национальной обороны Польши создает военный городок для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени будут служить в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией.
В Раду внесено предложение по изменению закона о нацменьшинствах Украины из-за критики со стороны Венецианской комиссии
Как сообщается в пояснительной записке, документ вносится с целью уточнения критериев, по которым должны разрабатывать методологию использования языков нацменьшинств при общении с органами власти и при использовании топонимики. Кроме того, депутаты хотят уточнить процесс определения населенных пунктов, где нацменьшинства традиционно проживают или составляют значительную часть населения, передает ТАСС.
Указывается, что права и свободы нацменьшинств могут ограничивать «в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка», а также для «предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, защиты прав и свобод других лиц, если такое ограничение необходимо в демократическом обществе».
При этом предлагаемые послабления – в частности, использование языка меньшинства на публичных мероприятиях и в рекламе – не собираются распространять на язык «государства-агрессора, а также в течение пяти лет после снятия этого статуса», то есть на русский.
Ряд прав нацменьшинств, которые «идентифицируют свою принадлежность по этническому происхождению» с «агрессором», предлагается не защищать во время военного положения и в течение шести месяцев после его отмены. Речь идет о мирных собраниях, центрах национальных меньшинств и консультативных институтах при органах власти.
Напомним, Венецианская комиссия при Совете Европы сообщила, что ряд законопроектов Верховной рады, включая закон о национальных меньшинствах, вызывает «серьезную озабоченность» в связи с несоответствием Конвенции о правах человека. Венецианская комиссия – консультативный орган при Совете Европы, который рассматривает законы и законопроекты и выдает рекомендации по ним.
Шольц назвал важными переговоры, которые прошли в Саудовской Аравии. Он также считает, что эти переговоры нужно признать началом в этом вопросе, передает РИА «Новости».
Канцлер отметил, что помимо латиноамериканских и африканских стран в переговорах в Саудовской Аравии участвовал и Китай. Канцлер добавил, что это может стать одним из путей к достижению мира.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что «формула мира», которую продвигает Киев на различных переговорах, в частности в саудовской Джидде, представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий.
Зеленский сообщил об ответственности украинских военных за попытку атаковать Крымский мост в субботу
Зеленский сказал, что вооруженные силы Украины каждый день отвечают на действия российских сил. В качестве примера он привел «очень красноречивое задымление» на Крымском мосту, передает РИА «Новости».
Напомним, в субботу Украина попыталась атаковать Крымский мост ракетами, но те были перехвачены средствами ПВО. Сам мост повреждения не получил. При этом на Крымском мосту поставили защитную дымовую завесу.
Принято окончательное решение о воссоздании в составе ВДВ 104-й дивизии в статусе десантно-штурмовой на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сказал собеседник ТАСС.
Между тем президент Российской ассоциации Героев и бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что новая дивизия будет трехполкового состава, речь идет о парашютно-десантных полках.
В составе будут артиллерийский и зенитно-ракетный полки. Он указал, что сроки воссоздания 104-й пока не установлены.
Дивизия была основана в декабре 1944 года. Окончательно ее сформировали в 1946 году, тогда 104-ю гвардейскую стрелковую дивизию реорганизовали в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную ордена Кутузова дивизию. В 1998 году дивизию реформировали и сократили до бригады. Она получила название 31-й отдельной воздушно-десантной ордена Кутузова бригады.
Истребитель МиГ-23 потерпел крушение на авиашоу в американском штате Мичиган
Самолет, который совершал маневры, упал на парковку жилого комплекса в городе Белвиль. Хотя он задел несколько машин, никто не пострадал – людей на парковке не было. Пилота и пассажира привезли в больницу в качестве «меры предосторожности». Выясняются причины падения истребителя, передает РИА «Новости».
В июле в Финляндии на авиашоу в Коувола при выполнении фигур высшего пилотажа погиб пилот.
По его словам, на Украине опасаются наступления на Киев российской армии, его вероятность существует. Наев считает, что пока она «не подкреплена силами и средствами», передает RT со ссылкой на «РБК-Украина».
Между тем ВСУ делают все, чтобы повысить боеготовность на Киевском направлении, но по-прежнему остается сложной задачей сбивать российские беспилотники: трудно прогнозировать их маршруты, особенно в ночное время.
Ранее замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России с ходу, завязнув в своем ползучем наступлении.
Между тем Киев объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области.
Figaro сообщила о недовольстве Франции итогами визита Нуланд в Нигер
Источник заявил, что от США «ожидали прямо противоположного» и что «с такими союзниками не нужны враги». По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что «на карту поставлен авторитет Франции», которая добивается возвращения свергнутого Мохамеда Базума к власти. Для США же «приоритетом является стабильность в регионе», передает ТАСС со ссылкой на Figaro.
Франция поддерживает подготовку ЭКОВАС к военной операции, а Вашингтон выступил за мирное урегулирование, причем США постепенно перестали требовать восстановления Базума. Источник сказал, что США хотят «сохранить свои базы», то есть готовы «перечеркнуть процесс возвращения к конституционному порядку».
Figaro пишет, что среди мятежников, по мнению США, у Вашингтона есть «свой человек» – бригадный генерал Муса Салау Барму, который проходил подготовку в США. При этом, по мнению издания, тот пока «не демонстрирует благосклонного отношения к своим бывшим инструкторам».
Париж недоволен и тем, что контингенты США и Франции в Нигере примерно равны, но местные жители выражают неприязнь только по отношению к французским солдатам. Источник посетовал, что союзники Франции «имеют привычку предоставлять» ей «возможность принимать удары на себя». Также указывается, что пока никто из союзников Франции в этой стране – Германия, Бельгия, Италия – не ставит под сомнение риторику мятежников, особенно когда речь идет о выводе французских войск.
Напомним, Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с военными, которые захватили там власть. Нуланд сообщила, что разговор с военными «был очень откровенным и временами довольно трудным».
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина ответит на осмотр Россией сухогруза
Он назвал этот случай прецедентом с попыткой введения «каперского права». Подоляк потребовал признания от международного сообщества факта совершения преступления Россией и установления всех причастных, пообещав ответ со стороны Киева на досмотр сухогруза «Сукра Окан», пишет «Коммерсант».
Ранее патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков», контролирующий судоходство, принудил остановиться сухогруз под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил.
Инцидент произошел ночью 12 августа, подозреваемые из Средней Азии 1997 и 1998 годов рождения напали на полицейского на крыльце кафе, сообщила Иванова, передает РИА «Новости».
Правоохранитель прибыл туда для пресечения противоправных действий подозреваемых.
Дело возбудили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Нападавшие задержаны, предъявлено обвинение. В ходе допроса один признал вину частично, второй – не признал.
Нападавшие находились в столице нелегально. В кафе, где произошло ЧП, установлены еще восемь человек, нарушивших миграционное законодательство.
СК намерен запросить арест подозреваемых. Остальных нелегалов планируется привлечь к административной ответственности.
В московском ГУ МВД указали, что пострадавшим оказался сержант, у него ушибы и ссадины. После оказания медицинской помощи он продолжил несение службы.
В сентябре 2022 года в метро Москвы полиция задержала мигранта, который избил несовершеннолетнего.