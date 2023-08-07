Заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны

МИД ЮАР: Лидеры БРИКС на саммите обсудят расширение организации, заявки подали 23 страны

Tекст: Вера Басилая

Она напомнила, что ЮАР стала первой страной, которая была принята в объединение уже после его создания, министр заявила, что в организации надеются, что по вопросу расширения БРИКС будет принят консенсус на саммите, передает ТАСС.

По словам Пандор, официально подали заявки на вступление в БРИКС Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Гондурас, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Государство Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия. Министр отметила, что именно лидеры стран БРИКС примут окончательное решение по этому вопросу.

Напомним, саммит БРИКС состоится 22–24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР.

Ранее Венесуэла подала официальную заявку в БРИКС. Газета ВЗГЛЯД писала, как БРИКС притягивает новые государства.