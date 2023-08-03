Венесуэла подала официальную заявку в БРИКС

Венесуэла подала официальную заявку на вступление в БРИКС

Tекст: Ольга Никитина

Родригес сообщила об этом в интервью государственному телеканалу Venezolana de Television в Нью-Дели во время Совета Индия – Латинская Америка и Карибские страны.

Вице-президент Венесуэлы отметила, что на службу комиссии по энергетике БРИКС благодаря вкладу страны будут поставлены «крупнейшие в мире запасы нефти». Она отметила, что это поспособствует «строительству многополярного мира», передает ТАСС.

По ее словам, мир, в котором «находящаяся в упадке держава претендует быть хозяином планеты и отдавать приказы другим странам», существовать не может. Такому миру уже пришел конец, подчеркнула она, отметив, что Венесуэла вместе со странами БРИКС «строит новый многополярный мир».

Газета ВЗГЛЯД писала, как БРИКС притягивает новые государства.