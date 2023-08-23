Как Россия изменит БРИКС

Эксперты назвали проблемы, которые предстоит решить России на посту председателя БРИКС в 2024 году

Tекст: Евгений Поздянков

В среду в Йоханнесбурге (ЮАР) продолжилась работа XV саммита БРИКС. Несмотря на то что на месте Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров, в среду президент Владимир Путин по видеосвязи подключился к встрече лидеров стран – участниц организации.

Общение глав государств оказалось плодотворным. Каждый сумел высказать собственное видение совместного будущего ведущих держав многополярного мира. Так, президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил обеспокоенность тем, что международные финансовые системы все чаще используются в качестве инструментов в геополитическом соревновании.

Развил тему финансов президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. В частности, он указал на то, что путем создания общей платежной единицы для торговли и инвестирования объединение сумеет уменьшить собственную уязвимость. Кроме того, он подчеркнул готовность страны приложить дипломатические усилия по достижению мира на Украине.



Научный аспект сотрудничества обозначил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Так, он предложил участникам БРИКС продолжить углубление сотрудничества в космосе путем создания общего консорциума исследований. Уже сейчас ведется работа по созданию групп спутников объединения, но необходимость дальнейшего наращивания партнерства очевидна.

По научной тематике высказался и председатель КНР Си Цзиньпин. По его мнению, организации стоит сосредоточиться на снижении рисков, связанных с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Он подчеркнул, что участникам блока необходимо работать над безопасностью и надежностью новаторской технологии.

Кроме того, китайский лидер еще раз обозначил важность принятия новых членов в организацию. По его словам, многие развивающиеся страны проявляют интерес к вхождению в состав БРИКС, а совместная работа поможет «продвижению глобального управления в более справедливом и разумном направлении». Интересно, что инициативу Си Цзиньпина поддержал и индийский коллега – Нарендра Моди.

Позже лидеры стран БРИКС согласовали документ, в котором прописаны принципы принятия в объединение новых государств, сообщает ТАСС. В официальном Telegram-канале издания «Россия в глобальной политике» данное событие назвали «предметным шагом на тему расширения». Более скептически к новости отнесся политолог и программный директор МДК «Валдай» Тимофей Бордачев. По его словам, речь пока вряд ли идет о «критериях членства», скорее – о соображениях, по которым расширение возможно», отмечает он в своем Telegram-канале.

О готовности работать над расширением БРИКС заявил и Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном сайте президента России. «Стратегический курс объединения устремлен в будущее и отвечает чаяниям основной части международного сообщества, так называемого мирового большинства. Действуя слаженно, на принципах равноправия, партнерской поддержки и учета интересов друг друга, мы занимаемся решением самых насущных вопросов глобальной и региональной повестки», – отметил лидер РФ.

При этом Путин отметил, что участники сообщества единодушно выступают в пользу формирования многополярного миропорядка, основанного на соблюдении ключевых принципов Устава ООН. «Мы против какой бы то ни было гегемонии, пропагандируемой некоторыми странами своей исключительности и основанной на этом постулате новой политики – политики продолжающегося неоколониализма», – подчеркнул президент.

Владимир Путин уточнил, что «тяжелый кризис на Украине» начался именно из-за стремления ряда государств «сохранить эту гегемонию». Одновременно с этим он выразил благодарность коллегам по БРИКС, которые «принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами».

В рамках встречи лидеров организации прозвучало главное: каждая страна-участница видит перспективы в наращивании сотрудничества. Тем не менее внутри объединения имеются и серьезные дискуссии по некоторым вопросам. Так, до сих пор остается непонятным, как именно будет осуществляться создание единой валюты БРИКС.

Наиболее активно обсуждаются четыре варианта. Первый – использование юаня. Второй – адаптация европейской финансовой модели. Третий – единая валюта БРИКС только для экспортных и импортных операций. Четвертый – переход к цифровым деньгам. Какой именно вариант предпочтут участники объединения – большой вопрос.

Еще одной проблемой является расхождение государств в видении организации в рамках геополитического контекста. Россия и Китай рассчитывают на трансформацию блока в противовес G7, в то время как Индия склонна рассматривать БРИКС в качестве площадки для обсуждения совместных инициатив и проектов.

Все надежды, планы и опасения партнеров придется учитывать Москве в рамках грядущего председательства в организации в 2024 году. В экспертном сообществе отмечают, что подлинно равноправное сотрудничество всегда сопряжено с трудностью достижения позиции, способной устроить всех членов объединения. Тем не менее Россия, будучи страной с многовековой школой дипломатии, имеет хорошие шансы на то, чтобы придать БРИКС еще больший импульс развития.

«Существует несколько задач, которые необходимо решить России во время председательства в БРИКС. В первую очередь важно усилить взаимодействие внутри организации. В повестке дня объединения должно содержаться больше вопросов безопасности, политики и развития», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Во-вторых, нужно приобщать к совместной работе государства, не состоящие в БРИКС. Для этого необязательно привлекать их к прохождению процедуры членства, достаточно создать своеобразный клуб друзей и наблюдателей, состоящий из государств, готовых тесно сотрудничать с организацией», – подчеркивает собеседник.

«Для решения этих задач нам необходимо подтвердить высокое качество нашей многосторонней дипломатии. Нужно хорошо организовывать мероприятия БРИКС (их ожидается до двухсот в следующем году) и привлекать к ним представителей заинтересованных стран»,

– отмечает эксперт. «Также важно сделать работу БРИКС более устойчивой. За год нельзя превратить форум в международную организацию, но сделать шаги к этому можно. Уже сейчас существуют банк развития и клуб валют. В дальнейшем нужно увеличить число подобных учреждений внутри объединения», – поясняет политолог.

«Однако Москве в рамках своего председательства предстоит столкнуться и с некоторыми проблемами. Так, западные страны крайне негативно смотрят на инициативы, предпринимаемые БРИКС. Вполне возможно, мы станем свидетелями перехода «культуры отмены» в геополитическую плоскость. США и государства ЕС непременно постараются вбить клин в плодотворное сотрудничество России и ее коллег по блоку», – считает Ткаченко.

«В целом РФ необходимо решить две основные задачи во время председательства в БРИКС. Во-первых, нашей стране нужно сохранить благожелательный нейтралитет членов организации к себе. Во-вторых, Москве важно развивать внутри объединения не только экономические, но и культурные, политические и научные связи», – сказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

«Для достижения указанных целей России необходимо добиться успехов на поле боя, показать свою силу. Кроме того, надо обеспечить устойчивость своей экономики и диверсифицировать экспорт за счет поставок высокотехнологичной продукции. Также России нужно развивать свою «мягкую силу»,

– пояснил эксперт. «Помешать развитию БРИКС могут противоречия между Китаем и Индией. Именно этой слабостью попробуют воспользоваться наши противники, пытаясь разрушить единство организации. России необходимо помочь этим двум странам договориться, а возможно и выступить посредником для решения территориального спора Пекина и Нью-Дели», – отмечает Трухачев.

«Россия – это сильный игрок, за которым нужно тянуться другим странам БРИКС. Мы уже прошли долгий путь: выстроили свою финансовую систему, снизили зависимость по страхованию, заместили европейских поставщиков оборудования на своих и азиатских. Однако у большинства членов организации нет такой самостоятельности в техническом и экономическом плане, чем и обуславливается трудность переговоров по созданию совместных инициатив», – сказал экономист Иван Лизан.

«Тем не менее России следует пытаться ускорить интеграцию внутри БРИКС и привлекать как можно больше стран к взаимодействию с организацией. Статус председателя в 2024 году будет способствовать решению этой задачи»,

– акцентирует собеседник. «Сближение нашей страны с Китаем не будет мешать российско-индийским отношениям и тем более сотрудничеству в рамках БРИКС. Нью-Дели спокойно относится к дружбе между Москвой и Пекином. В данной ситуации РФ лучше не лезть в территориальные споры своих партнеров и проявлять необходимый уровень уважения к суверенным делам союзников», – подчеркнул он.

«Также у России есть идеи для институтов интеграции БРИКС. Однако неясно, готовы ли другие члены организации к воплощению этих инициатив в жизнь. Судя по заявлениям об отказе от доллара, прогресс в данном направлении есть. Главное, чтобы слова в итоге не разошлись с делами. И теперь многое зависит от мастерства наших дипломатов», – резюмировал Лизан.