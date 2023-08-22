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    Мария Захарова Мария Захарова Как выход России из зерновой сделки повлиял на рынок продовольствия

    Жозеп Боррель обещал всему миру продовольственный кризис, а главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш обещал рост цен на зерновые до 15%. Но в реальности ситуация после выхода России из зерновой сделки выглядит иначе.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не стоит подражать чужой дури

    Не лицемерие ли выступать против марихуаны, когда алкоголь и никотин – вполне легальны? Неистребимость старого зла не означает, что к нему надо добавлять новое. Марихуана не вытесняет алкоголь; она добавляется к нему.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с теми, кто против СВО

    Нападение на ветеранов СВО, оскорбление людей с Z-символикой – все это еще раз подчеркивает радикализацию той группы россиян, которые не понимают и не хотят понимать важность специальной военной операции. Вопрос в том, как государству реагировать на эти проявления.

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    22 августа 2023, 23:24

    Путин пообщался с коллегами по БРИКС из ситуационного центра Кремля

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС.

    Глава государства присоединился к ней по видеосвязи – из ситуационного центра Кремля, передает ТАСС.

    Во вторник в Йоханнесбурге (ЮАР) открылся XV саммит объединения, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. На месте российскую сторону представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Путин участвует в мероприятии в онлайн-формате.

    В видеообращении к участникам Делового форума БРИКС российский лидер, в частности, заявил, что наша страна последовательно наращивает поставки топлива, продуктов и удобрений в страны Глобального Юга.

    Также Путин заявлял, что России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений, обвиняя в сложностях на мировых рынках, что проявилось при реализации зерновой сделки.

    22 августа 2023, 17:46
    Путин: Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и объему экономики, заявил президент России Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

    «Несмотря на, прямо скажем, пессимистические прогнозы, которые звучали – да и до сих пор порой звучат от некоторых экспертов, прежде всего, конечно, западных экспертов, Россия по итогам 2022 года – вот несмотря на все эти прогнозы – вошла в пятерку крупнейших экономик мира», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин добавил, что Россия, по данным Всемирного банка, обогнала Федеративную Республику Германию по паритету покупательной способности, по объему экономики.

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    22 августа 2023, 04:30
    New Yorker: Маск заявил о разговоре с Путиным в 2022 году

    New Yorker пишет, что Маск осенью 2022 года якобы заявил Пентагону о разговоре с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Осенью 2022 года глава SpaceX Илон Маск якобы заявил чиновникам Пентагона, что лично разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, утверждают американские СМИ.

    Репортер-расследователь Ронан Фэрроу пишет, что Пентагон поддерживал использование украинскими военными терминалов Starlink, а Маск «беспокоился о том, что его технологии используются в военных целях». Кроме того, он призывал к переговорам с Путиным относительно Украины, так как президент России «хочет мира».

    Как пишет Фэрроу, «к ужасу представителей Пентагона, Маск заявил, что лично разговаривал с Путиным», передает RT со ссылкой на New Yorker.

    Один из источников издания утверждает, что Маск сказал: «У меня был замечательный разговор с Путиным». «И мы подумали: «О боже, это нехорошо», – рассказал высокопоставленный чиновник из Пентагона. По словам другого источника, Маск заявил, что лично разговаривал с Путиным за несколько недель до того, как опубликовал свой вариант мирного плана, и добавил, что его консультации с Кремлем были регулярными, передает РБК.

    Фэрроу пишет, что Маск видел в использовании Starlink вооруженными силами Украины яркую иллюстрацию того, как технология, разработанная для мирных целей, «используется для ведения войны».

    Издание отмечает, что сам предприниматель позднее отрицал свои контакты с главой российского государства.

    Напомним, слухи о переговорах Путина и Маска появляются в СМИ уже не в первый раз. О якобы состоявшемся разговоре заявлял Ян Бреммер – основатель компании Eurasia Group. Сам Маск опроверг заявления о переговорах с Путиным. Кремль также опроверг слухи о разговоре Путина с Маском.

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    22 августа 2023, 00:38
    Путин: Российский флаг всегда будет вдохновлять нас идти вперед, до победы

    Путин выступил с обращением в честь Дня государственного флага России

    Путин: Российский флаг всегда будет вдохновлять нас идти вперед, до победы
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Все исторические флаги и символы России требуют уважения, заявил глава российского государства Владимир Путин, поздравляя россиян с Днем государственного флага.

    Путин заявил, что уважение должны проявлять как граждане и общественные силы, так и представители власти. По его словам, эти флаги и символы «отражают непрерывность развития нашей нации и государственности», сообщается на сайте Кремля.

    Президент напомнил, что «у наших знамен, как и у нашей державы, – тысячелетняя история». Русские дружины ходили под стягами с образом Спаса Нерукотворного, в XIX веке был черно-желто-белый флаг Российской империи, в XX веке страна жила под красным флагом, «и именно с этим знаменем была выстрадана Победа в Великой Отечественной войне», сказал Путин.

    Он отметил «особое отношение к бело-сине-красному знамени». «Это наш официальный государственный флаг, который был утверждён в этом качестве Петром Великим», – отметил президент, указав, что «трехцветный флаг вновь был поднят над нашей страной 22 августа 1991 года». С тех пор страна «преодолела немало трудностей и испытаний», но смогла восстановить свой суверенитет, заявил он.

    Путин подчеркнул, что «Россия – тысячелетняя страна и цивилизация», а государственный флаг является «символом нашего единства», который «всегда будет вдохновлять нас идти только вперед, до победы, утверждать славу России».

    Напомним, в Оренбургской области в честь Дня государственного флага развернули флаг России рекордной длины. Был развернут триколор длиной 1588 м и шириной 4,5 м.

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    22 августа 2023, 19:48
    Путин назвал условие возврата России к зерновой сделке

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед ней, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам саммита БРИКС.

    «Мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться. Но вернуться – только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной», – цитирует ТАСС Путина.

    «Ни одно из условий так называемой сделки, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, осуществлено не было. Обязательства перед Россией на этот счет попросту игнорировались», – указал президент.

    Он также заявил, что Россия готова заместить нуждающимся странам украинское зерно как на коммерческой, так и на бесплатной основе, тем более ожидается отличный урожай.

    Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган хочет лично в сентябре обсудить зерновую сделку с президентом России Владимиром Путиным.

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    22 августа 2023, 18:32
    Путин назвал сложной ситуацию в сфере рождаемости в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Ситуация в сфере рождаемости в России сложная, рождается меньше детей, чем год назад, заявил президент России Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

    «Ситуация в сфере рождаемости у нас продолжает оставаться сложной. Да, в отдельные месяцы этого года ее темпы были выше – это правда, мы это знаем – чем в прошлом году. Но в целом тенденция желает быть лучшей. Пока в России рождается меньше детей, чем год назад», – цитирует его РИА «Новости».

    Путин напомнил, что уже были сформулированы специальные поручения предложить дополнительные меры в сфере демографии. «И я прошу федеральное правительство оказать все необходимое содействие коллегам в успешной реализации этих программ», – сказал он.

    Ранее Путин поручил кабмину в срок к 15 сентября разработать дополнительные меры для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми.

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    22 августа 2023, 20:19
    Путин: России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений

    Tекст: Вера Басилая

    России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений, обвиняя в сложностях на мировых рынках, что проявилось при реализации зерновой сделки, заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС.

    «России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж и при этом лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом рынке. Это отчетливо проявилось при реализации так называемой зерновой сделки, заключенной с участием Секретариата ООН и изначально нацеленной на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Президент отметил, что экспорт российских зерновых в Африку в 2022 году составил 11,5 млн тонн, а за первые шесть месяцев 2023 года – уже почти 10 млн тонн, «несмотря на введенные против нас незаконные санкции».

    Ранее Путин заявил, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед ней.

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    22 августа 2023, 18:54
    Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в России в 2023 году

    Путин: Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила 73 года

    Tекст: Антон Никитин

    Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила 73 года, вернувшись к допандемийному уровню, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «Отмечу, что в текущем году ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень и составила чуть более 73 лет. Она у нас «присела», как мы знаем, в период пандемии и сейчас опять вернулась к допандемийному уровню», – приводит слова Путина ТАСС.

    Напомним, в конце июня глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составит 73,4 года.

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    22 августа 2023, 18:09
    Путин: Бюджет России будет сведен с профицитом за июль – сентябрь

    Tекст: Ольга Иванова

    Бюджет России будет сведен с профицитом за июль – сентябрь, а по итогам года превышение расходов над доходами составит запланированные 2% ВВП, сообщил президент России Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

    «Ожидается, что за июль – сентябрь бюджет будет сведен с профицитом. В целом за год превышение расходов над доходами окажется на запланированном уровне около 2% ВВП», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин добавил, что нужно использовать все возможности государства и обеспечить максимальную отдачу от всех уровней власти, от их партнерства с обществом и бизнесом для решения национальных задач.

    Также он отметил, что мониторинг и аудит по нацпроектам нужен не для формального отчета.

    «Подобный мониторинг, аудит нужен не для формального отчета, не просто для сверки часов между ведомствами. Для того, чтобы двигаться дальше, нам надо четко понимать, где работа выстроена эффективно, а где есть отставания, где копятся нерешенные пока вопросы. И на основе этого оперативного анализа вносить управленческие коррективы, выделить дополнительные финансовые и иные ресурсы по тем или иным направлениям, чтобы в целом сохранить, выдержать наши долгосрочные планы, просчитанные, как уже сказал, до 2030 года», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и объему экономики.

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    22 августа 2023, 19:09
    Путин: Задача сдерживания роста цен выходит на первый план

    Tекст: Ольга Иванова

    Инфляционные риски в России растут, задача по сдерживанию роста цен выходит сейчас на первый план, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    «Объективные данные показывают, что инфляционные риски… Хочу обратить на это внимание, мы с коллегами в последнее время обращаемся к этой теме постоянно. Инфляционные риски все-таки растут. И задача сдержать рост цен выходит на первый план. Я прошу коллег из правительства, из Центрального банка держать ситуацию на постоянном контроле и соответствующим образом выстраивать экономическую политику», – цитирует его РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что уже с третьего квартала в России наметился экономический рост и сейчас его темпы довольно устойчивы.

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    22 августа 2023, 18:02
    Путин оценил темпы роста российской экономики

    Tекст: Вера Басилая

    Уже с третьего квартала в России наметился экономический рост и сейчас его темпы довольно устойчивы, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    «Так, во втором квартале текущего года валовый внутренний продукт (ВВП) вырос на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По словам президента, более высокими темпами растут отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, в том числе нефти и газа.

    «Если в целом промышленное производство в том квартале выросло на 6,3%, то обрабатывающее производство выросло на 11,3% », – отметил глава государства.

    «Наши производители занимают новые рыночные ниши, в том числе те, которые западные компании сами нам и освободили. Масштабные вложения государства в инфраструктуру, капитальные объекты, в свою очередь, стимулируют инвестиционную активность частного бизнеса. Отмечу, что мы будем и дальше действовать по такому направлению», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и объему экономики.

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    22 августа 2023, 18:40
    Путин поручил правительству и ЦБ бороться с волатильностью на фондовом рынке

    Путин поручил правительству и ЦБ активнее использовать инструменты для снижения волатильности на фондовом рынке России

    Tекст: Антон Никитин

    Необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, позволяющие снизить волатильность на фондовом рынке, так как она затрудняет принятие инвестиционных решений, поручил президент России Владимир Путин правительству РФ и ЦБ на заседании Совета по национальным проектам.

    «За последние месяцы на финансовых рынках значительно выросла волатильность – всем нам хорошо это известно. Очевидно, что такие колебания затрудняют принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса, предприятий, граждан. Правительству и Банку России необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать их с учетом объективной ситуации», – приводит слова Путина ТАСС.

    Напомним, 11 августа в ЦБ России заявляли об отсутствии рисков финансовой стабильности из-за ситуации с курсом рубля.

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    22 августа 2023, 18:46
    Путин: Реальные доходы россиян выросли на 4,7% за первое полугодие

    Tекст: Вера Басилая

    Реальные доходы граждан России выросли за первое полугодие текущего года на 4,7%, повышение МРОТ с 2024 года на 18,5% позитивно скажется на бюджете 4,8 млн работников, заявил президент России Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «Если в прошлом году реальные располагаемые доходы, к сожалению, снизились на 1%, то за первое полугодие текущего года они уже выросли на 4,7%», – цитирует ТАСС Путина.

    Он отметил, что продолжается индексация МРОТ, так, чтобы увеличить его отрыв от прожиточного минимума. «С 1 января МРОТ был повышен на 6,3%, сейчас он составляет 16 тыс. 242 рубля в месяц. А с 1 января будущего года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5%. Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом. Такое решение, безусловно, позитивно должно отразиться на доходах порядка 4,8 млн работников», – заявил президент.

    Также глава государства подчеркнул, что программа добровольных долгосрочных сбережений, которая стартует с начала 2024 года, позволит россиянам получить дополнительный доход и создать финансовую подушку безопасности.

    Кроме того, Путин поставил задачу кабмину и ЦБ России сделать механизм максимально удобным для граждан, также правительству поручено установить конкретные ключевые показатели по программе на следующий год.

    Ранее Путин заявил, что уже с третьего квартала в России наметился экономический рост и сейчас его темпы довольно устойчивы.

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    22 августа 2023, 19:35
    Путин: Экономика стран БРИКС по паритету покупательной способности обходит G7

    Tекст: Ольга Иванова

    Экономика входящих в БРИКС стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) по паритету покупательной способности обходит государства Группы семи (G7), заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам Делового форума БРИКС.

    «По паритету покупательной способности «пятерка» обходит Группу семи», – приводит его слова ТАСС.

    Он уточнил, что прогноз на 2023 год – 31,5% против 30%. Путин добавил, что доля стран БРИКС, в которых проживает более трех миллиардов человек, достигла в мировом ВВП почти 26%.

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин 22–24 августа в формате видеосвязи примет участие в XV саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

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    22 августа 2023, 18:16
    Путин заявил о росте расчетов в рублях с дружественными странами

    Tекст: Вера Басилая

    Доля рубля при оплате экспорта России выросла за полтора года более чем втрое, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «Все больше расчетов в нашей внешней торговле приходится на рубли и дружественные валюты. Так, за полтора года доля рубля при оплате российского экспорта выросла более чем втрое – с 12% до 42%, а если считать с валютами дружественных стран, то эта доля достигает 70%», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин заявил, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и объему экономики.

    Коментарии (0)
    22 августа 2023, 19:54
    Путин: Россия наращивает поставки топлива, продуктов и удобрений Глобальному Югу

    Путин: Россия последовательно наращивает поставки топлива, продуктов и удобрений в страны Глобального Юга

    Tекст: Антон Никитин

    Россия последовательно наращивает поставки топлива, продуктов и удобрений в страны Глобального Юга, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам Делового форума БРИКС.

    «Россия выступает за налаживание более плотного взаимодействия в рамках БРИКС по вопросу надежного и бесперебойного обеспечения мировых рынков энергетическими и продовольственными ресурсами. Мы последовательно наращиваем поставки топлива, сельхозпродукции и удобрений в государства Глобального Юга», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он также объявил, что переговоры о безвозмездных поставках зерна из России странам Африки находятся в завершающей стадии. «В качестве первого шага нами принято решение безвозмездно направить шести африканским странам по 25-50 тыс. тонн зерна, обеспечив в том числе и бесплатную доставку этих грузов. Переговоры с партнерами завершаются», – сказал российский лидер, говоря о готовности заместить украинское зерно нуждающимся странам после прекращения зерновой сделки.

    Напомним, 10 августа глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заверил, что в ближайшее время российское зерно будет бесплатно поставлено в Африку. В конце июля Путин заявлял, что Россия в ближайшие три-четыре месяца готова поставить шести африканским государствам безвозмездно по 25-50 тыс. тонн зерна. Он называл среди этих шести стран Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею.

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