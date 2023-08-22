Жозеп Боррель обещал всему миру продовольственный кризис, а главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш обещал рост цен на зерновые до 15%. Но в реальности ситуация после выхода России из зерновой сделки выглядит иначе.0 комментариев
Путин пообщался с коллегами по БРИКС из ситуационного центра Кремля
Президент России Владимир Путин принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС.
Глава государства присоединился к ней по видеосвязи – из ситуационного центра Кремля, передает ТАСС.
Во вторник в Йоханнесбурге (ЮАР) открылся XV саммит объединения, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. На месте российскую сторону представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Путин участвует в мероприятии в онлайн-формате.
В видеообращении к участникам Делового форума БРИКС российский лидер, в частности, заявил, что наша страна последовательно наращивает поставки топлива, продуктов и удобрений в страны Глобального Юга.
Также Путин заявлял, что России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений, обвиняя в сложностях на мировых рынках, что проявилось при реализации зерновой сделки.