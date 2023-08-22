Не лицемерие ли выступать против марихуаны, когда алкоголь и никотин – вполне легальны? Неистребимость старого зла не означает, что к нему надо добавлять новое. Марихуана не вытесняет алкоголь; она добавляется к нему.22 комментария
Путин: России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений
России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений, обвиняя в сложностях на мировых рынках, что проявилось при реализации зерновой сделки, заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС.
«России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж и при этом лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом рынке. Это отчетливо проявилось при реализации так называемой зерновой сделки, заключенной с участием Секретариата ООН и изначально нацеленной на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Президент отметил, что экспорт российских зерновых в Африку в 2022 году составил 11,5 млн тонн, а за первые шесть месяцев 2023 года – уже почти 10 млн тонн, «несмотря на введенные против нас незаконные санкции».
Ранее Путин заявил, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед ней.