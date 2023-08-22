Путин назвал условие возврата России к зерновой сделке

Tекст: Вера Басилая

«Мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться. Но вернуться – только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной», – цитирует ТАСС Путина.

«Ни одно из условий так называемой сделки, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, осуществлено не было. Обязательства перед Россией на этот счет попросту игнорировались», – указал президент.

Он также заявил, что Россия готова заместить нуждающимся странам украинское зерно как на коммерческой, так и на бесплатной основе, тем более ожидается отличный урожай.

Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган хочет лично в сентябре обсудить зерновую сделку с президентом России Владимиром Путиным.