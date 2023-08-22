Не лицемерие ли выступать против марихуаны, когда алкоголь и никотин – вполне легальны? Неистребимость старого зла не означает, что к нему надо добавлять новое. Марихуана не вытесняет алкоголь; она добавляется к нему.17 комментариев
Путин: Россия наращивает поставки топлива, продуктов и удобрений Глобальному Югу
Путин: Россия последовательно наращивает поставки топлива, продуктов и удобрений в страны Глобального Юга
Россия последовательно наращивает поставки топлива, продуктов и удобрений в страны Глобального Юга, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам Делового форума БРИКС.
«Россия выступает за налаживание более плотного взаимодействия в рамках БРИКС по вопросу надежного и бесперебойного обеспечения мировых рынков энергетическими и продовольственными ресурсами. Мы последовательно наращиваем поставки топлива, сельхозпродукции и удобрений в государства Глобального Юга», – приводит слова Путина ТАСС.
Он также объявил, что переговоры о безвозмездных поставках зерна из России странам Африки находятся в завершающей стадии. «В качестве первого шага нами принято решение безвозмездно направить шести африканским странам по 25-50 тыс. тонн зерна, обеспечив в том числе и бесплатную доставку этих грузов. Переговоры с партнерами завершаются», – сказал российский лидер, говоря о готовности заместить украинское зерно нуждающимся странам после прекращения зерновой сделки.
Напомним, 10 августа глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заверил, что в ближайшее время российское зерно будет бесплатно поставлено в Африку. В конце июля Путин заявлял, что Россия в ближайшие три-четыре месяца готова поставить шести африканским государствам безвозмездно по 25-50 тыс. тонн зерна. Он называл среди этих шести стран Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею.