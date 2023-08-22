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    Не лицемерие ли выступать против марихуаны, когда алкоголь и никотин – вполне легальны? Неистребимость старого зла не означает, что к нему надо добавлять новое. Марихуана не вытесняет алкоголь; она добавляется к нему.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с теми, кто против СВО

    Нападение на ветеранов СВО, оскорбление людей с Z-символикой – все это еще раз подчеркивает радикализацию той группы россиян, которые не понимают и не хотят понимать важность специальной военной операции. Вопрос в том, как государству реагировать на эти проявления.

    46 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Чем будет отличаться мировой порядок при БРИКС

    Важной задачей БРИКС будет избежать повторения мирового порядка, основанного на принципе «патрон – клиент», когда отдельные страны покупают лояльность других деньгами или привилегиями.

    9 комментариев
    22 августа 2023, 19:54

    Путин: Россия наращивает поставки топлива, продуктов и удобрений Глобальному Югу

    Путин: Россия последовательно наращивает поставки топлива, продуктов и удобрений в страны Глобального Юга

    Tекст: Антон Никитин

    Россия последовательно наращивает поставки топлива, продуктов и удобрений в страны Глобального Юга, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам Делового форума БРИКС.

    «Россия выступает за налаживание более плотного взаимодействия в рамках БРИКС по вопросу надежного и бесперебойного обеспечения мировых рынков энергетическими и продовольственными ресурсами. Мы последовательно наращиваем поставки топлива, сельхозпродукции и удобрений в государства Глобального Юга», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он также объявил, что переговоры о безвозмездных поставках зерна из России странам Африки находятся в завершающей стадии. «В качестве первого шага нами принято решение безвозмездно направить шести африканским странам по 25-50 тыс. тонн зерна, обеспечив в том числе и бесплатную доставку этих грузов. Переговоры с партнерами завершаются», – сказал российский лидер, говоря о готовности заместить украинское зерно нуждающимся странам после прекращения зерновой сделки.

    Напомним, 10 августа глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заверил, что в ближайшее время российское зерно будет бесплатно поставлено в Африку. В конце июля Путин заявлял, что Россия в ближайшие три-четыре месяца готова поставить шести африканским государствам безвозмездно по 25-50 тыс. тонн зерна. Он называл среди этих шести стран Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею.

    22 августа 2023, 17:46
    Путин: Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и объему экономики, заявил президент России Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

    «Несмотря на, прямо скажем, пессимистические прогнозы, которые звучали – да и до сих пор порой звучат от некоторых экспертов, прежде всего, конечно, западных экспертов, Россия по итогам 2022 года – вот несмотря на все эти прогнозы – вошла в пятерку крупнейших экономик мира», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин добавил, что Россия, по данным Всемирного банка, обогнала Федеративную Республику Германию по паритету покупательной способности, по объему экономики.

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    22 августа 2023, 04:30
    New Yorker: Маск заявил о разговоре с Путиным в 2022 году

    New Yorker пишет, что Маск осенью 2022 года якобы заявил Пентагону о разговоре с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Осенью 2022 года глава SpaceX Илон Маск якобы заявил чиновникам Пентагона, что лично разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, утверждают американские СМИ.

    Репортер-расследователь Ронан Фэрроу пишет, что Пентагон поддерживал использование украинскими военными терминалов Starlink, а Маск «беспокоился о том, что его технологии используются в военных целях». Кроме того, он призывал к переговорам с Путиным относительно Украины, так как президент России «хочет мира».

    Как пишет Фэрроу, «к ужасу представителей Пентагона, Маск заявил, что лично разговаривал с Путиным», передает RT со ссылкой на New Yorker.

    Один из источников издания утверждает, что Маск сказал: «У меня был замечательный разговор с Путиным». «И мы подумали: «О боже, это нехорошо», – рассказал высокопоставленный чиновник из Пентагона. По словам другого источника, Маск заявил, что лично разговаривал с Путиным за несколько недель до того, как опубликовал свой вариант мирного плана, и добавил, что его консультации с Кремлем были регулярными, передает РБК.

    Фэрроу пишет, что Маск видел в использовании Starlink вооруженными силами Украины яркую иллюстрацию того, как технология, разработанная для мирных целей, «используется для ведения войны».

    Издание отмечает, что сам предприниматель позднее отрицал свои контакты с главой российского государства.

    Напомним, слухи о переговорах Путина и Маска появляются в СМИ уже не в первый раз. О якобы состоявшемся разговоре заявлял Ян Бреммер – основатель компании Eurasia Group. Сам Маск опроверг заявления о переговорах с Путиным. Кремль также опроверг слухи о разговоре Путина с Маском.

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    21 августа 2023, 18:48
    В Кремле подтвердили участие Путина в саммите БРИКС по видеосвязи

    Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин 22–24 августа в формате видеосвязи примет участие в XV саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), сообщает пресс-служба Кремля.

    На сайте отмечается, что на заседаниях саммита, а также в ходе неформальной встречи лидеров будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности объединения, включая проблематику его возможного расширения, глобальная и региональная повестка дня, перспективы дальнейшего развития партнерства БРИКС в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Кроме того, Путин проинформирует участников саммита о приоритетах российского председательства в БРИКС, которое стартует в 2024 году.

    Как указали в пресс-службе, в Йоханнесбурге будет присутствовать делегация России во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

    Саммит БРИКС состоится 22–24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР. Лидеры стран «пятерки» обсудят на саммите вопрос расширения организации. Также сообщалось, что на саммите в Йоханнесбурге Пекин намерен призвать коллег по БРИКС превратить этот союз в полноценного геополитического соперника G7.


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    21 августа 2023, 13:55
    Президент Бразилии захотел обсудить повестку саммита БРИКС лично с Путиным

    Президент Бразилии заявил о желании обсудить вопросы повестки саммита БРИКС лично с Путиным

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что хотел бы обсудить вопросы повестки саммита БРИКС лично с российским коллегой Владимиром Путиным.

    Лула да Силва заявил, что министр иностранных дел Сергей Лавров, который возглавит российскую делегацию на саммите в ЮАР, очень важный и опытный дипломат, но «было бы очень важным», чтобы Москву на встрече представлял Путин, передает ТАСС.

    «Мы будем обсуждать важные глобальные вопросы … и мне бы очень хотелось иметь возможность обсудить их лично с президентом Путиным», – заявил Лула да Силва.

    Ранее Лавров сообщил, что БРИКС запустил процесс расширения, чтобы стать одной из опор справедливого полицентричного миропорядка.

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    22 августа 2023, 00:38
    Путин: Российский флаг всегда будет вдохновлять нас идти вперед, до победы

    Путин выступил с обращением в честь Дня государственного флага России

    Путин: Российский флаг всегда будет вдохновлять нас идти вперед, до победы
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Все исторические флаги и символы России требуют уважения, заявил глава российского государства Владимир Путин, поздравляя россиян с Днем государственного флага.

    Путин заявил, что уважение должны проявлять как граждане и общественные силы, так и представители власти. По его словам, эти флаги и символы «отражают непрерывность развития нашей нации и государственности», сообщается на сайте Кремля.

    Президент напомнил, что «у наших знамен, как и у нашей державы, – тысячелетняя история». Русские дружины ходили под стягами с образом Спаса Нерукотворного, в XIX веке был черно-желто-белый флаг Российской империи, в XX веке страна жила под красным флагом, «и именно с этим знаменем была выстрадана Победа в Великой Отечественной войне», сказал Путин.

    Он отметил «особое отношение к бело-сине-красному знамени». «Это наш официальный государственный флаг, который был утверждён в этом качестве Петром Великим», – отметил президент, указав, что «трехцветный флаг вновь был поднят над нашей страной 22 августа 1991 года». С тех пор страна «преодолела немало трудностей и испытаний», но смогла восстановить свой суверенитет, заявил он.

    Путин подчеркнул, что «Россия – тысячелетняя страна и цивилизация», а государственный флаг является «символом нашего единства», который «всегда будет вдохновлять нас идти только вперед, до победы, утверждать славу России».

    Напомним, в Оренбургской области в честь Дня государственного флага развернули флаг России рекордной длины. Был развернут триколор длиной 1588 м и шириной 4,5 м.

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    21 августа 2023, 14:29
    Воробьев доложил Путину о сбитых в Подмосковье дронах

    Tекст: Алина Власенко

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил ему о двух беспилотниках, сбитых силами ПВО в Подмосковье в ночь на понедельник, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Воробьев доложил Владимиру Путину об имевших место ситуациях, о двух сбитых БПЛА силами ПВО», – отметили в пресс-службе Кремля.

    В понедельник прошла встреча Путина и Воробьева. Они обсудили подготовку к 1 сентября, развитие Московского транспортного узла и ситуацию с аварийным жильем в регионе.

    Ранее Минобороны сообщило, что утром в понедельник в Подмосковье была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку при помощи беспилотника. При падении обломков дрона пострадали два человека.

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    21 августа 2023, 14:08
    Путин поручил Воробьеву не ослаблять внимание к семьям участников спецоперации

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, похвалил регион за систему поддержки семей военнослужащих и попросил не ослаблять внимания к этой теме.

    Путин выслушал доклад Воробьева о том, как в Подмосковье помогают семьям участников спецоперации, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Знаю, Андрей Юрьевич, у вас работа выстроена. Надеюсь, вы будете так же, как и сейчас, уделять этому необходимое личное внимание. И это будет хорошим примером для других регионов», – сказал Путин на встрече с губернатором.

    Путин и Воробьев также обсудили проблемы аварийного жилья и закрытия мусорных полигонов. Президент отметил, что ему регулярно докладывают о том, что подмосковные власти «работают активно» по этим направлениям, передает ТАСС.

    Кроме того, они затронули и транспортную тему. Глава государства констатировал, что нагрузка на дорожную сеть в Московской области «очень большая». Воробьев в ответ рассказал о проектах, которые позволят разгрузить подмосковные дороги, среди них строительство нескольких десятков путепроводов.

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    22 августа 2023, 18:32
    Путин назвал сложной ситуацию в сфере рождаемости в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Ситуация в сфере рождаемости в России сложная, рождается меньше детей, чем год назад, заявил президент России Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

    «Ситуация в сфере рождаемости у нас продолжает оставаться сложной. Да, в отдельные месяцы этого года ее темпы были выше – это правда, мы это знаем – чем в прошлом году. Но в целом тенденция желает быть лучшей. Пока в России рождается меньше детей, чем год назад», – цитирует его РИА «Новости».

    Путин напомнил, что уже были сформулированы специальные поручения предложить дополнительные меры в сфере демографии. «И я прошу федеральное правительство оказать все необходимое содействие коллегам в успешной реализации этих программ», – сказал он.

    Ранее Путин поручил кабмину в срок к 15 сентября разработать дополнительные меры для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми.

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    22 августа 2023, 18:09
    Путин: Бюджет России будет сведен с профицитом за июль – сентябрь

    Tекст: Ольга Иванова

    Бюджет России будет сведен с профицитом за июль – сентябрь, а по итогам года превышение расходов над доходами составит запланированные 2% ВВП, сообщил президент России Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

    «Ожидается, что за июль – сентябрь бюджет будет сведен с профицитом. В целом за год превышение расходов над доходами окажется на запланированном уровне около 2% ВВП», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин добавил, что нужно использовать все возможности государства и обеспечить максимальную отдачу от всех уровней власти, от их партнерства с обществом и бизнесом для решения национальных задач.

    Также он отметил, что мониторинг и аудит по нацпроектам нужен не для формального отчета.

    «Подобный мониторинг, аудит нужен не для формального отчета, не просто для сверки часов между ведомствами. Для того, чтобы двигаться дальше, нам надо четко понимать, где работа выстроена эффективно, а где есть отставания, где копятся нерешенные пока вопросы. И на основе этого оперативного анализа вносить управленческие коррективы, выделить дополнительные финансовые и иные ресурсы по тем или иным направлениям, чтобы в целом сохранить, выдержать наши долгосрочные планы, просчитанные, как уже сказал, до 2030 года», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и объему экономики.

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    22 августа 2023, 18:02
    Путин оценил темпы роста российской экономики

    Tекст: Вера Басилая

    Уже с третьего квартала в России наметился экономический рост и сейчас его темпы довольно устойчивы, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    «Так, во втором квартале текущего года валовый внутренний продукт (ВВП) вырос на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По словам президента, более высокими темпами растут отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, в том числе нефти и газа.

    «Если в целом промышленное производство в том квартале выросло на 6,3%, то обрабатывающее производство выросло на 11,3% », – отметил глава государства.

    «Наши производители занимают новые рыночные ниши, в том числе те, которые западные компании сами нам и освободили. Масштабные вложения государства в инфраструктуру, капитальные объекты, в свою очередь, стимулируют инвестиционную активность частного бизнеса. Отмечу, что мы будем и дальше действовать по такому направлению», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и объему экономики.

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    22 августа 2023, 18:54
    Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в России в 2023 году

    Путин: Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила 73 года

    Tекст: Антон Никитин

    Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила 73 года, вернувшись к допандемийному уровню, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «Отмечу, что в текущем году ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень и составила чуть более 73 лет. Она у нас «присела», как мы знаем, в период пандемии и сейчас опять вернулась к допандемийному уровню», – приводит слова Путина ТАСС.

    Напомним, в конце июня глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составит 73,4 года.

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    22 августа 2023, 18:40
    Путин поручил правительству и ЦБ бороться с волатильностью на фондовом рынке

    Путин поручил правительству и ЦБ активнее использовать инструменты для снижения волатильности на фондовом рынке России

    Tекст: Антон Никитин

    Необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, позволяющие снизить волатильность на фондовом рынке, так как она затрудняет принятие инвестиционных решений, поручил президент России Владимир Путин правительству РФ и ЦБ на заседании Совета по национальным проектам.

    «За последние месяцы на финансовых рынках значительно выросла волатильность – всем нам хорошо это известно. Очевидно, что такие колебания затрудняют принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса, предприятий, граждан. Правительству и Банку России необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать их с учетом объективной ситуации», – приводит слова Путина ТАСС.

    Напомним, 11 августа в ЦБ России заявляли об отсутствии рисков финансовой стабильности из-за ситуации с курсом рубля.

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    22 августа 2023, 18:16
    Путин заявил о росте расчетов в рублях с дружественными странами

    Tекст: Вера Басилая

    Доля рубля при оплате экспорта России выросла за полтора года более чем втрое, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «Все больше расчетов в нашей внешней торговле приходится на рубли и дружественные валюты. Так, за полтора года доля рубля при оплате российского экспорта выросла более чем втрое – с 12% до 42%, а если считать с валютами дружественных стран, то эта доля достигает 70%», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин заявил, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и объему экономики.

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    22 августа 2023, 19:48
    Путин назвал условие возврата России к зерновой сделке

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед ней, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам саммита БРИКС.

    «Мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться. Но вернуться – только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной», – цитирует ТАСС Путина.

    «Ни одно из условий так называемой сделки, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, осуществлено не было. Обязательства перед Россией на этот счет попросту игнорировались», – указал президент.

    Он также заявил, что Россия готова заместить нуждающимся странам украинское зерно как на коммерческой, так и на бесплатной основе, тем более ожидается отличный урожай.

    Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган хочет лично в сентябре обсудить зерновую сделку с президентом России Владимиром Путиным.

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    22 августа 2023, 18:46
    Путин: Реальные доходы россиян выросли на 4,7% за первое полугодие

    Tекст: Вера Басилая

    Реальные доходы граждан России выросли за первое полугодие текущего года на 4,7%, повышение МРОТ с 2024 года на 18,5% позитивно скажется на бюджете 4,8 млн работников, заявил президент России Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «Если в прошлом году реальные располагаемые доходы, к сожалению, снизились на 1%, то за первое полугодие текущего года они уже выросли на 4,7%», – цитирует ТАСС Путина.

    Он отметил, что продолжается индексация МРОТ, так, чтобы увеличить его отрыв от прожиточного минимума. «С 1 января МРОТ был повышен на 6,3%, сейчас он составляет 16 тыс. 242 рубля в месяц. А с 1 января будущего года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5%. Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом. Такое решение, безусловно, позитивно должно отразиться на доходах порядка 4,8 млн работников», – заявил президент.

    Также глава государства подчеркнул, что программа добровольных долгосрочных сбережений, которая стартует с начала 2024 года, позволит россиянам получить дополнительный доход и создать финансовую подушку безопасности.

    Кроме того, Путин поставил задачу кабмину и ЦБ России сделать механизм максимально удобным для граждан, также правительству поручено установить конкретные ключевые показатели по программе на следующий год.

    Ранее Путин заявил, что уже с третьего квартала в России наметился экономический рост и сейчас его темпы довольно устойчивы.

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