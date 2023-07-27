Путин заявил о готовности России безвозмездно поставить зерно шести странам Африки

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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя требовать от женщины рожать, не требуя от мужчины быть верным

    Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.

    14 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

    Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

    26 комментариев
    Новости
    15:21Путин: ВСУ потеряли больше 200 человек в последний атаке

    Президент России Владимир Путин заявил о значительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при последней атаке.

    15:07Путин заявил о готовности России безвозмездно поставить зерно шести странам Африки

    Россия готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставить шести африканским государствам по 25-50 тыс. тонн зерна, сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

    14:58Эксперт: Переворот в Нигере может лишить французские АЭС урана

    Переворот в Нигере может привести к остановке поставок урана во Францию. А Париж в них очень нуждается. Кроме того, мятежники могут искать союзника в лице России, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее в Нигере произошел военный переворот.

    14:50Не пожавшую руку россиянке украинскую саблистку Харлан сняли с ЧМ

    Украинскую саблистку Ольгу Харлан сняли с чемпионата мира по фехтованию в Милане после несостоявшейся встречи с болгарской спортсменкой Йоланой Илиевой.

    14:48Страны Африки проявили интерес к системам ПВО «Панцирь-С1» и «Тор-М2Э»

    Страны Африки демонстрируют устойчивый интерес к российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) малого и среднего радиуса действия, рассказал на полях второго саммита Россия – Африка директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

    14:45Патриарх Кирилл назвал религиозным апартеидом возможный запрет УПЦ

    Возможное принятие Радой закона о полном запрете Украинской православной церкви (УПЦ) будет противозаконным, нанесет ущерб украинскому обществу, заявил патриарх патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в кулуарах второго саммита «Россия – Африка».

    14:43Мосгорсуд приговорил к девяти годам колонии экс-судью Кондрат за взяточничество

    Московский горсуд приговорил бывшую судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат к девяти годам колонии общего режима, признав ее виновной в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

    14:41Минобороны назвало украинские потери за сутки после провального наступления на Запорожском направлении

    Украинские военные при попытке наступления в Запорожской области понесли большие потери, сообщило Министерство обороны в четверг.

    14:39Херш заявил о решающей роли США в атаках на Крымский мост

    Администрация президента США Джо Байдена играла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост, заявил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на американского чиновника.

    14:36Российские войска на Донецком направлении за сутки отразили девять атак ВСУ

    Последние сутки ВСУ продолжали безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    14:31Медведев пошутил о легализации на Украине лекарств на основе марихуаны

    Североатлантический альянс в обмен на принятие Украины предложил Киеву переключиться с кокаина на марихуану, пошутил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя законопроект о производстве медицинского каннабиса на Украине.

    14:29ВС РФ нанесли сосредоточенные удары по аэродромам и местам дислокации ВСУ

    Российские военные за последние сутки нанесли сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности по аэродромам и пунктам управления и дислокации Вооруженных сил Украины.

    14:27Президент ЮАР заявил о планах обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки

    Президент ЮАР Сирил Рамафоса во время разговора с президентом Владимиром Путиным обсудит возобновление зерновой сделки, заявила первый заместитель генсека правящей партии ЮАР «Африканский национальный конгресс» (АНК) Номвула Моконьяне.

    14:25Путин на встрече с главой Мозамбика подтвердил настрой на расширение сотрудничества

    Россия разделяет настрой на расширение сотрудничества с Мозамбиком, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Мозамбика Филипе Ньюси.

    14:22Блогеры отреагировали на слушания Конгресса США по НЛО

    Российские блогеры высмеяли слушания в Конгрессе США о контактах с НЛО, где бывший агент ЦРУ Дэвид Груш рассказал, что Пентагон обнаружил следы «внеземных существ» на рухнувших космических кораблях.

    27 июля 2023, 15:07

    Путин заявил о готовности России безвозмездно поставить зерно шести странам Африки

    Путин: Россия готова безвозмездно поставить по 25-50 тыс. тонн зерна шести странам Африки

    Tекст: Алина Власенко

    Россия готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставить шести африканским государствам по 25-50 тыс. тонн зерна, сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

    Глава государства уточнил, что зерно может быть поставлено в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею. При этом президент пообещал обеспечить бесплатную доставку, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что западные страны препятствуют поставке зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе.

    27 июля 2023, 02:03
    Выдавшую «ордер» на арест президента России судью МУС объявили в розыск

    Судья МУС Томоко Аканэ, выдавшая ордер на арест президента России, объявлена в розыск

    Выдавшую «ордер» на арест президента России судью МУС объявили в розыск
    @ icc-cpi.int

    Tекст: Ольга Никитина

    Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена в розыск МВД России.

    В базе уголовного розыска МВД сказано, что японка Томоко Аканэ разыскивается по статье УК РФ. По какой именно, не уточняется, передает ТАСС.

    Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина. В Кремле подчеркивали, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.

    Как рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров, прокурор МУС принял решение об «ордере» на арест президента России в результате давления со стороны англосаксов. Данный «документ», по словам главы российского внешнеполитического ведомства, «состряпан» в обход всех процедур и с небывалой скоростью.

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    27 июля 2023, 11:18
    Гвинейский дипломат прибыл на саммит Россия – Африка в кофте с фото Путина

    Гвинейский дипломат прибыл на саммит Россия – Африка в Петербурге в кофте с фото Путина и рассказал, что это его душа

    Гвинейский дипломат прибыл на саммит Россия – Африка в кофте с фото Путина
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Сотрудник гвинейского посольства в Москве прибыл на форум Россия – Африка в кофте с изображением российского президента Владимира Путина.

    Дипломат рассказал РИА «Новости», что приобрел предмет одежды в российской столице, и ему даже пришло конкурировать за покупку с женщиной, которая также хотела приобрести кофту с изображением Путина.

    «Это моя душа», – рассказал гвинейский дипломат, указывая на фото российского президента на своей кофте.

    Второй саммит Россия – Африка проходит в Санкт-Петербурге 27–28 июля.

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    26 июля 2023, 21:36
    Путин отметил мощные проекты с Египтом в области энергетики

    Путин провел встречу с президентом Египта

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, отметив особый характер отношений между странами и мощные общие проекты.

    Глава государства напомнил о 80-летии установления дипотношений между Россией и Египтом, передает ТАСС.

    «За эти годы, за эти десятилетия отношения между Россией и Египтом приобрели особый характер, особый статус. Многое сделано и под вашим руководством, господин президент. У нас большие, мощные проекты в области энергетики, в частности, имею в виду известный проект по строительству атомной электростанции, все развивается по плану», – сказал Путин.

    Товарооборот между странами вырос на 28,8% в 2022 году. Одна треть торгового оборота России с Африкой приходится на Египет.

    «В этом году проходят мероприятия в рамках Года гуманитарного сотрудничества с Россией, что, безусловно, будет и дальше сближать народы наших стран», –  отметил российский лидер.

    Ранее Владимир Путин в Петербурге начал саммит Россия – Африка.

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    26 июля 2023, 19:14
    Путин назвал доллар инструментом политической борьбы

    Путин: Доллар используется в качестве инструмента политической борьбы

    Tекст: Ольга Иванова

    Доллар в мировых финансах используется в качестве инструмента политической борьбы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф.

    Путин заявил о важности развития этого финансового института БРИКС, а также добавил, что «в сегодняшних условиях это сделать непросто, имея в виду то, что происходит в мировых финансах, и использования доллара в качестве инструмента политической борьбы», передает ТАСС.

    Кроме того, Путин отметил, что страны БРИКС «не дружат против кого-то, они работают в интересах друг друга. Это касается и финансовой сферы».

    Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что мечтает о создании общей валюты БРИКС, которая позволит избавиться от зависимости от доллара, а также призвал возобновить работу единого совета южноамериканских государств по обороне.

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    27 июля 2023, 11:27
    Путин выразил надежду, что Африканский союз станет членом G20 уже в сентябре

    Путин выразил надежду, что Африканский союз в сентябре станет полноправным членом «Большой двадцатки»

    Путин выразил надежду, что Африканский союз станет членом G20 уже в сентябре
    @ Saqib Majeed/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин в рамках переговоров с представителями делегаций африканских стран выразил надежду, что Африканский союз уже в сентябре станет полноправным членом «Большой двадцатки».

    Путин в четверг утром проводит встречу с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и главой комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

    По итогам переговоров запланировано выступление президента на пленарном заседании форума, после чего Путин продолжит переговоры с представителями африканских государств. В частности, в графике российского лидера запланированы переговоры с президентами Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды и Эритреи.

    Кроме того, Путин намерен провести рабочий завтрак с главами региональных организаций Африки, передает ТАСС.

    Второй саммит Россия – Африка продлится в Санкт-Петербурге до конца пятницы.

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    26 июля 2023, 17:07
    Путин сообщил о подготовке ряда соглашений с Эфиопией

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и Эфиопия готовы к заключению целого ряда двусторонних документов, в том числе в сфере использования атомной энергии, заявил президент России Владимир Путин на переговорах в Санкт-Петербурге с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом.

    «Мы к вашему визиту, уважаемый господин премьер-министр, подготовили целый пакет документов. Среди них – межправсоглашение по информационной безопасности, о воздушном сообщении, меморандум о взаимопонимании в области информационно-коммуникационных технологий, дорожная карта по сотрудничеству в сфере использования атомной энергии, протокол между таможенными службами», – передает его слова ТАСС.

    По словам российского лидера, ведется совместная работа еще более чем над 15 межправительственными и межведомственными договоренностями.

    Ранее Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед начали переговоры в Санкт-Петербурге. Мероприятие проходит в Константиновском дворце в Стрельне.

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    26 июля 2023, 18:12
    Путин поручил представить предложения о льготной ипотеке для учителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил правительству представить до 1 ноября предложения о дополнительных мерах социальной поддержки школьных учителей, в том числе о предоставлении им льготной ипотеки.

    Поручение дано по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, состоявшегося 18 апреля 2023 года, сообщает ТАСС.

    Ранее Путин поручил правительству своевременно индексировать зарплаты специалистов бюджетной сферы.

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    27 июля 2023, 10:45
    Песков анонсировал заявление Путина для СМИ по итогам саммита Россия – Африка

    Песков: Путин в пятницу по итогам саммита Россия – Африка сделает заявление для прессы

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин в пятницу, 28 июля, в заявлении для журналистов расскажет об итогах работы форума и саммита Россия – Африка, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что сам саммит пройдет в пятницу. Путин в тот же день в заявлении для СМИ расскажет об его итогах, передает ТАСС.

    Песков также сообщил, что ситуация в Нигере, где военнослужащие президентской гвардии объявили о смещении президента страны Мохамеда Базума, будет активно обсуждаться на саммите и форуме Россия – Африка.

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    27 июля 2023, 12:02
    Путин пообещал сохранить надежный экспорт продовольствия в Африку

    Путин: Россия не перестанет быть надежным поставщиком продовольствия в африканские страны

    Tекст: Алина Власенко

    Россия продолжит оставаться надежным поставщиком продовольствия в страны Африки, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и главой комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

    Российский лидер в ходе переговоров уточнил, что в 2022 году продуктовый экспорт российских товаров составил 4,7 млрд долларов, передает ТАСС.

    Ранее Путин в рамках переговоров с представителями делегаций африканских стран выразил надежду, что Африканский союз уже в сентябре станет полноправным членом «Большой двадцатки».

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    27 июля 2023, 12:41
    Путин: Запад препятствует поставкам зерна, но в продовольственном кризисе обвиняет Россию

    Tекст: Алина Власенко

    Западные страны препятствуют поставкам зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе, заявил президент Владимир Путин в рамках саммита Россия – Африка.

    Российский лидер указал, что для ряда западных стран в последние десятилетия и столетия характерно говорить неправду, передает ТАСС.

    Он также пообещал, что Россия будет поддерживать нуждающиеся государства и регионы, способствовать справедливому распределению ресурсов. В частности, указал президент, Россия в течение четырех месяцев готова бесплатно направить Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрее по 25–50 тыс. тонн зерна.

    Путин подчеркнул, что именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность. Так, по словам президента, доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%, в то время как доля Украины – менее 5%.

    Глава государства также сообщил, что Россия за первые шесть месяцев 2023 года экспортировала в Африку 10 млн тонн зерновых, а в 2022 году поставила 11,5 млн тонн.

    Ранее Путин заявил, что ни одно из российских условий по зерновой сделке не было выполнено, а помощью беднейшим странам по зерновой сделке было бы снятие ограничений на экспорт российского зерна и удобрений.

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    27 июля 2023, 12:28
    Путин: Ни одно из российских условий по зерновой сделке не было выполнено

    Tекст: Алина Власенко

    Ни одно из российских условий по зерновой сделке не было выполнено, а помощью беднейшим странам по зерновой сделке было бы снятие ограничений на экспорт российского зерна и удобрений, заявил президент Владимир Путин в рамках саммита Россия – Африка.

    Так, Путин напомнил, что зерновая сделка содержала обязательства по снятию незаконных препятствий для поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. «Ни одно из условий сделки … выполнено не было», – заявил президент.

    Глава государства уточнил, что на беднейшие страны Африки в рамках зерновой сделки ушло менее 1 млн тонн грузов по зерновой сделке, в то время как в целом за год зерновой сделки с Украины было вывезено 32,8 млн тонн грузов, из них более 70% поступило в богатые страны.

    Путин также добавил, что из 262 тыс. тонн заблокированных в Европе удобрений из России удалось отправить только две небольшие партии – 20 тыс. тонн в Малави и 34 тыс. тонн Кению, передает ТАСС.

    Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили это невыполнением зафиксированных в соглашении условий России.

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    27 июля 2023, 13:15
    Путин призвал перейти в расчетах с Африкой на национальные валюты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо активнее переходить в расчеты на национальные валюты со африканскими странами, в том числе на рубль, заявил президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка.

    «Для дальнейшего расширения спектра торгово-экономических связей важно энергичнее переходить в расчетах по торговым сделкам на национальные валюты, включая рубль», – цитирует Путина ТАСС.

    Москва готова помогать странам Африки с развитием финансовой инфраструктуры, подключением банковских учреждений к системе передачи финансовых сообщений, позволяющей проводить трансграничные платежи.

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    27 июля 2023, 13:23
    Путин оценил значение коридора Север – Юг

    Путин заявил о важности коридора Север – Юг для поставок товаров из России в Африку

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Международный транспортный коридор Север – Юг даст возможность установить удобные поставки российских товаров на Африканский континент и африканской продукции на российский рынок, заявил президент Владимир Путин на саммите Россия – Африка.

    «Россия … активно занимается переориентацией транспортно-логистических потоков в сторону государств Глобального Юга, включая, разумеется, Африку. Международный транспортный коридор Север – Юг, который мы развиваем, имеет целью обеспечить российским товарам выход в Персидский залив и Индийский океан, откуда они смогут кратчайшим морским маршрутом поступать в том числе на Африканский континент», – цитирует Путина ТАСС.

    Этот коридор можно будет использовать и в обратном направлении для поставок товаров из Африки на рынок России, подчеркнул он.

    Также Путин на саммите отмечал, что торговля продукцией агропромышленного комплекса между Россией и странами Африки в 2022 году выросла на 10%, а с начала 2023 года увеличилась на 60%.

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    27 июля 2023, 12:39
    Путин: Торговля продукцией АПК между Россией и Африкой в 2022 году выросла на 10%

    Путин: Торговля товарами АПК между Россией и Африкой в 2022 году выросла на 10%, а с начала 2023 года увеличилась на 60%

    Tекст: Алина Власенко

    Торговля продукцией агропромышленного комплекса между Россией и странами Африки в 2022 году выросла на 10%, а с начала 2023 года увеличилась на 60%, заявил президент Владимир Путин в рамках саммита Россия – Африка.

    Путин уточнил, что в прошлом году торговля агропродукцией между Россией и странами Африки составила 6,7 млрд долларов. Российский лидер также добавил, что российско-африканский товарооборот составил 18 млрд долларов, и назвал это результатом саммита, который прошел в Сочи в 2019 году, передает ТАСС.

    По словам Путина, потенциал африканских стран не вызывает сомнений, а среднегодовые темпы роста ВВП континента превышают общемировые показатели. «Так, среднегодовые темпы роста ВВП Африканского континента за последние 20 лет составили 4–4,5% в год», – уточнил президент.

    В четверг Путин принимает участие в пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка. Перед заседанием глава Российского государства провел встречу с главой Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

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    27 июля 2023, 13:12
    Путин предложил странам Африки расширить торгпредства

    Путин предложил странам Африки расширить торгпредства и межправкомиссии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона может увеличить сеть торгпредств в африканских странах, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    «Готовы расширять сеть работающих в Африке российских торговых представительств, увеличивать штаты экономических союзников, а также по вопросам сельского хозяйства, образования, науки и информационно-коммуникационных технологий», – цитирует президента ТАСС.

    По его словам, нужно нарастить количество российских атташе и специалистов, а также межправительственных комиссий. Такие комиссии у России пока есть с каждой третьей страной континента, всего их 18.

    Москва предлагает всем заинтересованным и пока не охваченным государствам Африки подумать над формированием таких структур, указал российский лидер.

    «В различной степени проработки сейчас находятся более 30 перспективных энергетических проектов с российским участием в 16 государствах Африки», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Общая мощность таких проектов составляет около 3,7 гигаватта, добавил он.

    Глава государства уточнил, что широкий спектр услуг в Африке оказывает «Русгидро», она проектирует и поставляет оборудование, модернизирует и строит новые объекты генерации «под ключ».

    «Газпром, «Роснефть», «Лукойл», «Зарубежнефть» – это наши компании, которые занимаются освоением нефтегазовых месторождений в Алжире, Египте, Камеруне, Нигерии, Республике Конго», – добавил президент.

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    • Байдену грозит импичмент

      Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти пригрозил президенту Джо Байдену импичментом. До того в Конгрессе выслушали показания агентов налоговой службы, из которых следует причастность Байдена-старшего к махинациям его сына-наркомана на Украине и в Китае. И хотя импичмент – дело серьезное, происходящее все больше напоминает цирк.

    • «Альтернатива для Германии» стала первой

      Партия «Альтернатива для Германии», выступающая за восстановление отношений с Россией и за противодействие миграции, стала самой популярной в ФРГ: ее рейтинг достиг 22%. На этом фоне Фридрих Мерц, возглавляющий партию ХДС, допустил сотрудничество с «Альтернативой». Это вызвало такой скандал, что он отказался от своих слов. Но вряд ли надолго.

    • У ВСУ проблема с ремонтом техники

      После опустошения своих арсеналов страны НАТО планируют сосредоточиться на ремонте той техники, которая была поставлена в войска Украины ранее. Проблема с «логистическим плечом» до сих пор не решена и стала для ВСУ по-настоящему критичной.

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