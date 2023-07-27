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Путин заявил о готовности России безвозмездно поставить зерно шести странам Африки
Путин: Россия готова безвозмездно поставить по 25-50 тыс. тонн зерна шести странам Африки
Россия готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставить шести африканским государствам по 25-50 тыс. тонн зерна, сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.
Глава государства уточнил, что зерно может быть поставлено в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею. При этом президент пообещал обеспечить бесплатную доставку, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что западные страны препятствуют поставке зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе.