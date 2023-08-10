Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.3 комментария
Минсельхоз сообщил о бесплатных поставках зерна в Африку
В ближайшее время российское зерно будет бесплатно поставлено в Африку, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
По его словам, речь идет о шести странах и об объемах поставок от 25 до 50 тыс. тонн. Патрушев уточнил, что этот вопрос на данный момент прорабатывается, но уже в ближайшее время поставки осуществятся, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что Россия в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставит шести африканским государствам по 25–50 тыс. тонн зерна. По словам главы государства, Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.