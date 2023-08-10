Минсельхоз сообщил о бесплатных поставках зерна в Африку

  • Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении
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    Поражение ВСУ становится поражением Байдена
    Клименко назвал способы ответа России на враждебные действия Microsoft
    Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией
    Украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ
    Microsoft сообщила о прекращении продления лицензий российским компаниям
    На Донецком направлении за сутки отражено 17 атак ВСУ
    Роспотребнадзор заявил о распространении нового вида коронавируса
    Киев объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области
    После взрыва в Сергиевом Посаде задержан директор компании «Пиро-росс»
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как и с кем договариваться по Украине

    Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.

    3 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Смысл Майдана в том, чтобы жить за счет смертей других

    Результатом Майдана были не «гордость» и «достоинство», а вывороченные кишки, разбомбленные города, сожженные люди... И да, потерянный Украиной Крым. И потерянные Украиной миллионы людей, которые не захотели Майдана.

    28 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не делайте из куклы идеологический символ

    Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.

    15 комментариев
    Новости
    14:35 Минпромторг распределил Единую региональную субсидию регионам России

    Минпромторг распределил Единую региональную субсидию (ЕРС) в 3,3 млрд рублей на софинансирование региональных программ развития промышленности в 2024 году, ее впервые получат новые регионы.

    14:32ФАС одобрила продажу Zarina, Befree и Sela структуре Kismet Capital Group

    Федеральная антимонопольная служба разрешила компании «Радио Реклама НН» купить торговые сети Zarina, Befree, Love Republic и Sela.

    14:29Киев объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области

    Власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения на безопасные территории, сообщило местное издание «Харьков тудей».

    14:17Минсельхоз сообщил о бесплатных поставках зерна в Африку

    В ближайшее время российское зерно будет бесплатно поставлено в Африку, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

    14:15Ростех анонсировал показ улучшенного Ка-52М на форуме «Армия»

    Новый разведывательно-ударный вертолет Ка-52М с многоцелевой управляемой ракетой «Изделие 305» покажут на форуме «Армия-2023», сообщили в Ростехе.

    14:05Стало известно о состоянии попавшей в аварию певицы Лады Дэнс

    Попавшая в начале августа в ДТП певица Лада Дэнс начала общаться с родными и в скором времени может записать видеообращение для фанатов, сообщил директор артистки Сергей Пудовкин.

    13:59Волож заявил об «окончании истории» с «Яндексом»

    Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож сообщил, что сейчас занимается поддержкой российских инженеров, которые уехали из страны.

    13:50Россия предложила Индии запустить безвизовый туробмен

    Россия направила Индии предложение о запуске безвизового группового туробмена между странами, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

    13:50Клименко назвал способы ответа России на враждебные действия Microsoft

    Microsoft помогает ВСУ и создает риски для российских пользователей его продукции. Поэтому необходимо создавать отечественные аналоги зарубежного программного обеспечения (ПО) для обеспечения кибербезопасности нашей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт по развитию IT-индустрии Герман Клименко. Ранее в МИД РФ заявили, что Microsoft поддерживает Украину и вредит России.

    13:46Российские средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников

    Российскими средствами ПВО за последние сутки перехвачены пять снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    13:39На ВДНХ началась подготовка к выставке «Россия»

    На территории ВДНХ началась постройка временных павильонов для Международной выставки-форума «Россия», которая будет расположена у арки Главного входа, на Центральной и Главной аллеях, Октябрьской площади, в Северном сквере, а также около зоны цветочного партера.

    13:37На Донецком направлении за сутки отражено 17 атак ВСУ

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак штурмовых групп ВСУ около в Белогоровки, Новомихайловки и Артемовска Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    13:33Байден решил попросить у Конгресса 13 млрд долларов на помощь Украине

    Администрация президента США Джо Байдена планирует запросить у американских законодателей дополнительное финансирование в размере не менее 25 млрд долларов на разные нужды, в том числе на оборонные расходы и помощь Киеву, сообщает Bloomberg.

    13:26Эксперт: Убийство кандидата в президенты Эквадора свидетельствует о победе преступности

    Убийство кандидата в президенты – неординарное событие для латиноамериканского региона. Произошедшее лишний раз подтверждает опасную тенденцию: в Эквадоре власти проигрывают в войне с преступностью. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Александр Шинкаренко и Владимир Васильев. Ранее в Кито был застрелен кандидат в президенты – Фернандо Вильявисенсио.

    13:25Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении

    Штурмовые отряды Западной группировки на Купянском направлении войск в ходе наступательных действий улучшили положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    10 августа 2023, 14:17

    Минсельхоз сообщил о бесплатных поставках зерна в Африку

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшее время российское зерно будет бесплатно поставлено в Африку, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

    По его словам, речь идет о шести странах и об объемах поставок от 25 до 50 тыс. тонн. Патрушев уточнил, что этот вопрос на данный момент прорабатывается, но уже в ближайшее время поставки осуществятся, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что Россия в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставит шести африканским государствам по 25–50 тыс. тонн зерна. По словам главы государства, Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.


    9 августа 2023, 19:43
    Экономист объяснил решение ЦБ РФ прекратить закупку валюты до конца года

    Экономист Любич: Решение ЦБ прекратить закупку валюты должно ослабить давление на курс рубля

    Экономист объяснил решение ЦБ РФ прекратить закупку валюты до конца года
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Банк России снижает давление на курс рубля, чтобы курс свыше 100 рублей за доллар не ухудшил благополучие населения, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее сообщалось, что ЦБ РФ до конца 2023 года не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке.

    «Банк России пытается снизить давление на курс рубля, осознав, что курс свыше 100 рублей за доллар резко отрицательно скажется на благополучии населения и социальной ситуации в стране», – пояснил экономист Антон Любич. «Кроме того, падение рубля, начавшееся в конце июня, следует остановить, пока оно не приняло характера биржевой паники», – указал собеседник.

    «На фоне повышения процентных ставок эта мера в целом сократит предложение рублей внутри страны и будет иметь выраженный дефляционный эффект (замедлит инфляцию) и стабилизирует курс рубля на текущих рубежах», – резюмировал аналитик.

    Ранее стало известно, что Банк России принял решение с 10 августа до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет.

    «Решение о возобновлении Банком России операций на внутреннем рынке по покупке иностранной валюты в рамках механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках», – говорится в Telegram-канале регулятора.

    «При этом Банк России продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств Фонда национального благосостояния для их размещения в разрешенные финансовые активы в первом полугодии 2023 года, в объеме 2,3 млрд рублей в день», – указывается в сообщении.

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    9 августа 2023, 16:45
    Прекращено дело против оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z екатеринбуржца
    Прекращено дело против оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z екатеринбуржца
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело в отношении екатеринбуржца Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z, прекращено, сообщил Ленинский райсуд города.

    В отношении Неустроева применена мера в виде штрафа в размере 7 тыс. рублей, сообщили в суде ТАСС.

    В апреле в региональном СУ СК сообщали, что на оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z екатеринбуржца заведено уголовное дело.

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    9 августа 2023, 18:32
    Мятежники в Нигере заявили об атаке французских военных
    Мятежники в Нигере заявили об атаке французских военных
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали нацгвардию и нарушили воздушное пространство страны.

    Представитель мятежников Амаду Абдраман заявил, что действия французских сил были осуждены за то, что те в одностороннем порядке освободили задержанных террористов, передает РИА «Новости».

    По словам мятежников, данные о пострадавших и погибших пока не установлены. Также мятежники заявляют, что французские силы подняли в воздух военный самолет из Нджамены. В связи с этим мятежники повысили уровень тревоги по всей территории страны.

    Ранее пришедшие к власти в Нигере мятежники отказались принимать делегацию ЭКОВАС. Начальники штабов и высокопоставленные военные ЭКОВАС сообщали, что разработали план на случай военной интервенции в Нигер.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему одна из беднейших стран мира, расположенная в Африке, стала причиной сильнейшей головной боли для элит коллективного Запада – как Европы, так и США.

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    9 августа 2023, 17:43
    Жертвой акулы на пляже в Нью-Йорке оказалась украинская активистка
    Жертвой акулы на пляже в Нью-Йорке оказалась украинская активистка
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Женщиной, на которую напала акула в Нью-Йорке, оказалась 65-летняя эмигрантка с Украины Татьяна Колтунюк, сообщает издание New York Post.

    Издание пишет, что пострадавшая регулярно плавала в этом районе. Акула напала на нее, когда та находилась всего в трех с половиной метрах от берега, передает РИА «Новости». Женщина находится в больнице в критическом состоянии.

    «Радости нет. Только фиксируем карму», – прокомментировал в своем Telegram-канале первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян, подразумевая реакцию украинцев на гибель россиянина от нападения акулы в Египте.

    Ранее сообщалось, что акула напала на женщину на пляже нью-йоркского района Куинс. Пляж немедленно закрыли для посетителей, в воздух подняли вертолет, но обнаружить акулу не удалось. Как подчеркнул Департамент парков и зон отдыха Нью-Йорка, нападения акул на этом пляже чрезвычайно редки.

    Напомним, гибель 22-летнего россиянина в египетской Хургаде от нападения акулы вызвала бурную радость в украинских СМИ и соцсетях.

    Коментарии (48)
    9 августа 2023, 22:58
    Трансгендерный спикер ВСУ назвала шуткой отказ считать русских людьми

    Спикер ВСУ Эштон-Чирилло назвала шуткой слова о том, что «украинцы – люди, а русские – нет»

    Трансгендерный спикер ВСУ назвала шуткой отказ считать русских людьми
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Трансгендерная женщина Сара Эштон-Чирилло, которая стала спикером вооруженных сил Украины для западной аудитории, заявила, что ее отказ считать русских людьми был просто шуткой.

    Эштон-Чирилло пожаловалась, что на нее «набросились» из-за «шутки». Она утверждает, что говорила в данном случае не о «российских военных», а об их «картонных фигурах». Она обратилась к картонной фигуре, установленной рядом: «Вам есть что на это ответить?» «Ответить ему нечего, ведь он картонный», – приводит слова спикера ВСУ RT.

    «А еще мне нравится с картонными фигурами хулиганить», – заявила она, опрокинув изображение российского солдата.

    Напомним, Чирилло во время видеообращения рассказала, чем, по ее мнению, отличаются украинцы и россияне. «В чем разница между нами и ними? Кроме того, что мы под этим (украинским) флагом сражаемся за свободу, а они – за тиранию и диктатуру? В том, что мы люди, а они – нет», – сказала она, показывая на изображение российского солдата.

    Коментарии (60)
    10 августа 2023, 04:59
    Украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ

    Отставной генерал ВСУ Кривонос назвал «кавээнщиков» у власти на Украине дилетантами

    Украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ
    @ Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский не может управлять страной, это привело к огромным потерям в войсках, заявил генерал-майор вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос.

    Кривонос сказал, что число убитых «идет на десятки тысяч», еще «десятки тысяч украинцев получили тяжелейшие ранения», с Украины «уехали миллионы». По словам Кривоноса, украинская власть «не думает об этом, она пока занимается укладыванием асфальта и закупкой барабанов». «Они просто дилетанты», – приводит его слова РИА «Новости».

    Генерал-майор посетовал на то, что подготовка многих чиновников на Украине не отвечает занимаемым постам, это ведет к коррупции, а также к недоверию со стороны населения. Кривонос пожаловался, что «министр обороны не всегда понимает ситуацию, которая складывается на фронте». «Его назначение как раз показывает ошибку властей: то кавээнщики страной управляют, то министерство обороны возглавляет юрист», – сказал Кривонос.

    Напомним, Кривонос назвал главной ошибкой Зеленского то, что президент Украины недооценил российскую армию. Он считает, что Киев вряд ли достигнет своих целей в контрнаступлении, а в случае поражения обвинит в этом военных.

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    9 августа 2023, 18:07
    Генпрокуратуру попросили проверить Ахеджакову на предмет дискредитации ВС России
    Генпрокуратуру попросили проверить Ахеджакову на предмет дискредитации ВС России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру России проверить действия актрисы Лии Ахеджаковой на предмет дискредитации Вооруженных сил.

    Также Бородин попросил признать Ахеджакову иностранным агентом и лишить наград и званий из-за ее высказываний в отношении России, сообщает «ИА Регнум».

    Проверку попросили провести после того, как артистка вышла на сцену с украинским флагом.

    Напомним, весной актриса уволилась из столичного театра «Современник» по собственному желанию.

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    10 августа 2023, 06:55
    Секретная служба США выяснила, кто оставил кокаин в Белом доме

    Soldier of Fortune сообщил, что Секретная служба США установила личность оставившего кокаин в Белом доме человека

    Tекст: Антон Антонов

    Секретная служба США доложила президенту страны Джо Байдену о том, кто принес пакет с кокаином в Белый дом. По данным СМИ, речь идет о человеке «из окружения семьи» Байдена.

    Автор Soldier of Fortune Сьюзен Катц Китинг со ссылкой на три источника, работающих в сфере безопасности, сообщила, что все трое независимо друг от друга назвали одно и то же имя. Однако сама Китинг публиковать имя не стала, предложив «спросить Джо Байдена». Журнал обратился к семье Байдена и к вице-президенту Камале Харрис за комментарием, но в ответе было сказано, что сообщение не доставлено, передает ТАСС.

    New York Post пишет, что пакет с кокаином «мог принадлежать кому-то из «окружения семьи Байдена». Издание заявило, что Байден, «предположительно знает, кто это», передает РИА «Новости».

    Напомним, вещество было обнаружено в Белом доме в июле. Его обнаружили в библиотеке сотрудники Секретной службы США во время обхода здания. Экспертиза подтвердила, что обнаруженный в Белом доме порошок является кокаином. Также стало известно о визите в Белый дом перед обнаружением там кокаина сына президента США Хантера Байдена, который в прошлом признался в наркозависимости.

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    10 августа 2023, 10:05
    МИД: Корпорация Microsoft помогает Киеву

    Замглавы МИД Галузин: Корпорация Microsoft действует во вред России

    МИД: Корпорация Microsoft помогает Киеву
    @ Manfred Segerer/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Корпорация Microsoft поддерживает Киев и действует во вред России, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    По его словам, Microsoft остается одной из компаний, которые запятнали свою репутацию антироссийской риторикой, а также конкретными шагами во вред России, передает ТАСС.

    Галузин уточнил, что с начала спецоперации Microsoft оказывает разнообразную поддержку Киеву под предлогом укрепления его киберобороны, также компания регулярно обвиняет Россию в организации компьютерных атак на украинские ресурсы.

    Как отмечает замглавы МИД, никаких доказательств этому нет, однако факты системных кибердиверсий против критической инфраструктуры России в Microsoft замалчиваются.

    Ранее Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 7.

    Коментарии (45)
    10 августа 2023, 01:29
    МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине

    Замглавы МИД России Галузин перечислил условия урегулирования ситуации на Украине

    МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование ситуации на Украине возможно, если Украина вернется к изначальным основам своего суверенитета, а также признает новые территориальные реалии, обеспечит демилитаризацию и денацификацию, сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин указал, что изначальные основы суверенитета Украины предполагают нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны. Украина должна признать «новые территориальные реалии», сказал он, обеспечить «демилитаризацию и денацификацию», а также «права русскоязычных граждан и национальных меньшинств», передает ТАСС.

    При этом Галузин подчеркнул, что урегулирование невозможно, пока Украина не «прекратит боевые действия и террористические атаки». Кроме того, Запад должен прекратить «накачивать ВСУ вооружениями». Подчеркивается, что украинская «формула мира» не имеет «никакого отношения к мирному урегулированию», это «набор ультиматумов к России с требованием о капитуляции».

    Оценивая мирные инициативы стран БРИКС и Африки, Галузин сказал, что многие из этих государств продемонстрировали «глубокое понимание первопричин украинского конфликта, его геополитического значения».

    Напомним, руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер  заявил, что переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине не ведется, так как Москва якобы «не показала заинтересованности». «Вот же вруны!» – ответила на это официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, США сами велели президенту Украины Владимиру Зеленского «свернуть» переговоры в апреле 2022 года.

    Коментарии (17)
    10 августа 2023, 06:44
    Украина попыталась атаковать беспилотниками Москву и Севастополь

    Минобороны России сообщило о попытках киевского режима атаковать беспилотниками Москву и Севастополь

    Украина попыталась атаковать беспилотниками Москву и Севастополь
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима устроить с помощью беспилотников террористические атаки, сообщило Минобороны России.

    ПВО уничтожило два летевших к Москве беспилотника над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья, сообщило ведомство в Telegram.

    Кроме того, два беспилотника сбили у Севастополя. Еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они упали в акватории Черного моря.

    Никто не пострадал, разрушений нет.

    Московские аэропорты Внуково и Домодедово сообщили, что в ночь на четверг вводили ограничения на прием и выпуск самолетов, в настоящее время они работают штатно, передает РИА «Новости».

    Напомним, мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что российскими силами противовоздушной обороны сбиты два ударных беспилотника, которые летели к Москве.

    Коментарии (16)
    9 августа 2023, 19:15
    В Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег из России
    В Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег из России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Семья президента США Джо Байдена в годы его работы на посту вице-президента США получала миллионы долларов зарубежного финансирования от «олигархов» из России, Казахстана и Украины, говорится в меморандуме о банковских документах, опубликованном председателем комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей США Джеймсом Комером.

    В меморандуме приводится недавнее заявление бывшего делового партнера Хантера Байдена, а ныне осведомителя Конгресса – Девона Арчера – о том, что бывший вице-президент пользовался своим положением в качестве «бренда», направляя при необходимости «сигналы» о своих полномочиях и влиянии в интересах обогащения семьи, передает РИА «Новости».

    По заявлению Комера, возглавляемый им комитет выявил платежи в интересах семьи Байдена и их деловых партнеров на сумму свыше 20 млн долларов.

    В документе говорится, что семью Байдена финансировала российская предпринимательница Елена Батурина, она якобы перевела 3,5 млн долларов в подставную компанию, связанную и Байденом-младшим и Девоном Арчером.

    Ранее сообщалось, что сын президента США Хантер Байден с 2017 по 2018 год включительно получил доход на общую сумму свыше 5,5 млн долларов, в том числе от украинской энергетической компании Burisma Holdings.

    Коментарии (5)
    9 августа 2023, 18:24
    ЦБ объявил о прекращении закупок валюты до конца года

    ЦБ объявил о прекращении закупок валюты для зеркалирования операций Минфина

    ЦБ объявил о прекращении закупок валюты до конца года
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Центробанк с 10 августа и до конца года не планирует закупать валюту на внутреннем рынке для зеркалирования операций Министерства финансов, сообщил регулятор.

    Речь идет о зеркалировании регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила, сообщили в ЦБ, передает ТАСС.

    Такое решение принято для снижения волатильности финансовых рынков и стабилизации курсов валют. При этом операции по продаже иностранной валюты на внутреннем рынке продолжатся.

    Ранее сообщалось, что курс доллара на Мосбирже превысил 98 рублей, евро – 107 рублей.

    Коментарии (23)
    9 августа 2023, 17:02
    Глава Подмосковья сообщил о 56 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

    Глава Подмосковья Воробьев сообщил о 56 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

    Глава Подмосковья сообщил о 56 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 56 человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Всего за медпомощью обратились 56 человек, 30 из них находятся в стационаре, шестеро – в реанимации, написал глава региона в своем Telegram-канале.

    Еще 26 человек обращались в травмпункт, им не потребовалась госпитализация. После осмотра врача их отпустили домой. По его словам, на разбор завалов потребуется около 12 часов, там еще могут оставаться люди. Оттуда извлечены трое, их состояние оценивается как тяжелое.

    Поступило около 100 сообщений от жильцов домов, которым выбило стекла взрывной волной. Всего пострадало 38 многоквартирных домов. Еще четыре человека заявили о пострадавших автомобилях.

    До этого в администрации городского округа сообщали, что количество пострадавших при взрыве возросло до 45 человек. ЧП произошло на пиротехническом складе «Пиро-росс», арендовавшей склад на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде.

    Коментарии (5)
    10 августа 2023, 08:18
    Ростех повысил дальность САУ «Мальва» для борьбы с гаубицами НАТО

    Ростех: Дальность САУ «Мальва» повысят для противоборства гаубицам НАТО

    Ростех повысил дальность САУ «Мальва» для борьбы с гаубицами НАТО
    @ mil.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предприятия Ростеха создают модернизированный вариант колесной 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мальва» с повышенной дальностью для противоборства гаубицам НАТО, сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума «Армия-2023».

    По его словам, создается модернизированный вариант «Мальвы» с увеличенной дальностью стрельбы, чтобы противопоставить ее дальнобойным западным гаубицам ВСУ, передает РИА «Новости».

    Артяков отметил, что базовый вариант «Мальвы» уже прошел госиспытания, САУ мобильна за счет колесного шасси, в нее заложен автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов и предусмотрен режим одновременного огневого налета, когда несколько выпущенных друг за другом снарядов придут к цели одновременно.

    Напомним, в конце июля индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев сообщил, что Ростех готовится отправить в войска первое в России самоходное артиллерийское орудие (САО) на колесном ходу 2С43 «Мальва», оно уже прошло госиспытания.

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