Си Цзиньпин призвал ускорить процесс расширения БРИКС

Tекст: Алина Власенко

Си Цзиньпин напомнил, что многие развивающиеся страны подали заявки на присоединение к БРИКС и призвал ускорить процесс расширения объединения, чтобы как больше стран смогли «работать вместе для продвижения глобального управления в более справедливом и разумном направлении», передает ТАСС.

В свою очередь премьер-министр страны Нарендра Моди также заявил, что Индия поддерживает присоединение к БРИКС новых стран.

Он отметил, что в 2016 году, когда в объединении председательствовала Индия, страны дали БРИКС определение «группы, формирующей востребованные, инклюзивные и коллективные решения». «Спустя несколько лет мы можем сказать, что БРИКС будет разрушать барьеры, привносить новую энергию в экономику», – заявил Моди.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия в рамках своего председательства в БРИКС в 2024 году намерена способствовать выполнению всех решений нынешнего саммита, в том числе касающихся расширения объединения.