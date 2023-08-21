БРИКС и «Большую семерку» готовят к соперничеству

Китай намерен призвать коллег по БРИКС превратить организацию в полноценного геополитического соперника G7, сообщает Financial Times. По данным источника издания, расширение позволит объединению отвечать за долю мирового ВВП как у «Большой семерки», что сделает «общий голос» блока более сильным.

При этом между КНР и Индией якобы усиливаются противоречия по поводу того, как именно должен осуществляться прием новых членов в БРИКС. В частности, наиболее спорным вопросом между Пекином и Нью-Дели стало будущее организации: стоит ли ей оставаться нейтральным клубом для отстаивания экономических интересов или начать трансформацию в политическую силу для противостояния с США.

Кроме того, неназванный бразильский дипломат подчеркнул важность того, чтобы «для присоединения новых участников были определены критерии». На фоне этого президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что республика поддерживает расширение организации, однако, по его мнению, для начала необходимо укрепить связи между странами, которые планируют войти в БРИКС.

Рамафоса также сообщил, что свыше 20 государств уже подали формальные заявки на вступление в блок. По его словам, подобное внимание к БРИКС вызвано запросом на более справедливую систему международных отношений. Он отметил, что объединение «является противником однополярного мира» и прямо сейчас «меняет глобальную экономику и политику».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что БРИКС запустила процесс расширения, чтобы стать одной из опор справедливого полицентричного миропорядка. По его мнению, у организации немало единомышленников, которые видят в ней позитивную силу. Глава дипведомства уточнил, что у объединения есть потенциал для нахождения точек соприкосновения по самым сложным вопросам.

При этом БРИКС продолжает демонстрировать потенциал не только для политического, но и для экономического роста. Так, уже в 2020 году страны-участницы блока сравнялись с G7 по вкладу в глобальную экономику, а сейчас организация уже превзошла «Большую семерку» по доле в мировом ВВП: 32,1% против 29,9%.

Западные СМИ признают – показатели блока будут лишь расти. Как пишет издание Bloomberg, уже в ближайшие пять лет основную роль в развитии международной экономики будет играть Китай. Отмечается, что в скором времени США обгонит и Индия. Подобные успехи Пекина и Нью-Дели положительно сказываются на роли БРИКС.

Экономическое влияние объединения постепенно трансформируется и в политическое. Программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев считает, что блок сумел в рекордные сроки превратиться в значимый противовес западной гегемонии.

«Задачей БРИКС не может быть вытеснение «Большой семерки» с Олимпа наибольшего влияния на мировые дела. В первую очередь потому, что международный порядок, который сейчас создается, не предполагает монопольного положения одного или нескольких государств. Все попытки представить БРИКС в качестве конкурента «Семерки» – это не более чем военная пропаганда Запада, направленная на то, чтобы представить другие крупные державы такими же хищниками, как США и их союзники», – пишет он.

«Странам БРИКС предстоит в ближайшее время найти очень сложный компромисс между завышенными ожиданиями в отношении своего влияния на мировые дела и собственным нежеланием просто заменять страны Запада. В идеале группа БРИКС стремится к мировому порядку, где решение глобальных и региональных проблем не будет предметом конкуренции враждебных блоков», – продолжает политолог

«В реальности конкуренция все равно будет нас преследовать, поскольку она отвечает политической философии Запада, формировавшего мировой порядок несколько столетий. В первую очередь это касается возможности прямой помощи тем развивающимся странам, которые находятся в сложном положении», – убежден Бордачев.

«Изначально БРИКС рассматривалась Россией как способ борьбы с однополярным миром во главе с США. И теперь эти идеи стал открыто разделять Китай»,

– напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Пекин за последние годы стал основным конкурентом Вашингтона, что и заставило политиков Поднебесной пересмотреть свое отношение к БРИКС. Тем не менее, не все участники организации готовы принять видение России и Китая. Индия и Бразилия, скорее всего, не смогут с той же уверенностью вступить в конкуренцию с США», – подчеркивает собеседник.

«Обе страны регулярно приглашаются в качестве гостей на встречи G7. Кроме того, Нью-Дели до сих пор рассчитывает на сохранение доверительных отношений с западными странами. С Бразилией все несколько сложнее. В настоящий момент страна активно поддерживает взаимодействие с КНР, однако сохранится ли заданный внешнеполитический курс после следующих выборов – большой вопрос», – отмечает эксперт.

«Тем не менее, Пекину выгодно постепенно превращать БРИКС в противовес G7. В связи с этим, организацию в перспективе ждет расширение. И новыми ее участниками, скорее всего, станут страны, лояльные Китаю. Кроме того, для полноценного противостояния с западными государствами, блоку необходимо пережить ряд серьезных трансформаций», – акцентирует Ткаченко.

«В настоящий момент БРИКС в большей степени представляет собой форум,

на котором лидеры стран-участниц обмениваются мнениями по ряду важных вопросов. Организации не хватает хорошо проработанных институтов экономического сотрудничества и на их создание потребуется немало времени», – считает собеседник.

«Однако нынешняя роль БРИКС на международной арене – ощутимый шаг в сторону создания многополярного мира. Это объединение равноправных государств, каждое из которых имеет свои собственные региональные интеграционные инициативы. Участники организации по-настоящему субъектны, что укладывается в логику борьбы с гегемонией США», – отметил Ткаченко.

Несколько иной точки зрения придерживается экономист Иван Лизан. «На мой взгляд, пока нельзя говорить о готовности всех стран БРИКС к противостоянию с G7. В ЮАР наблюдаются внутренние разногласия по вопросу будущего страны. Индия пытается придерживаться нейтралитета, сохраняя непростые отношения с Китаем. Бразилия, в свою очередь, страдает от непостоянства во внешней политике», – добавляет он.

«Если Пекин на самом деле хочет использовать объединение БРИКС как противовес «Большой семерке», то ему следует активнее выстраивать экономическое взаимодействие со всеми странами-участницами. В частности, открыть для российской сельхозпродукции широкий доступ на свои рынки»,

– полагает он. «Именно такое сотрудничество сильно развито внутри G7. Американцы выстроили так называемый «глобальный мир» в его текущем виде и позволили союзникам встроиться в него на выгодных условиях», – добавил собеседник.

«БРИКС же сейчас в большей степени связывает политика, а не экономика. Допускаю, что расширение сотрудничества с партнерами по организации и создание противовеса «Большой семерки» может быть в планах у Пекина, но тогда в ближайшее время мы должны увидеть какие-то практические действия в части экономического сотрудничества. Безусловно, Китаю такой союз очень важен для расширения собственного влияния», – считает эксперт.

«БРИКС действительно может стать ответом однополярному миру. Объединение продолжит расширяться, искать новых союзников и современные форматы взаимодействия с мировым сообществом без США и их партнеров. Но для этого потребуется ни один год», – рассуждает эксперт.

«России такие процессы выгодны, поскольку с Китаем и другими государствами БРИКС у нас конструктивные отношения. Кроме того, большое влияние на процесс становления организации как ответа однополярному миру окажет успешное завершение Россией СВО на Украине», – заключил Лизан.