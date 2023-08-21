ЮАР выступила за расширение БРИКС и против однополярного мира

Президент ЮАР Рамафоса выступил за расширение числа участников БРИКС и против однополярного мира

Tекст: Антон Антонов

Рамафоса выступил с обращением к нации в связи с предстоящим саммитом БРИКС, который пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге. Он сообщил, что свыше 20 стран подали формальные заявки на вступление, передает ТАСС.

Он считает, что стремление государств присоединиться к БРИКС вызвано запросом на более справедливую систему международных отношений. Рамафоса подчеркнул, что ЮАР «является противником однополярного мира», отметив, что БРИКС «меняет сейчас мировую экономику и политику».

Кроме того, он сообщил, что ЮАР продолжает консультации в целях возобновления зерновой сделки, а также ведет работу в рамках миссии стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса. Рамафоса заверил в приверженности ЮАР Уставу ООН, а также «принципу территориальной целостности и суверенитета всех стран и народов».

Напомним, источник сообщал, что на саммит БРИКС приглашены главы стран, подавших заявки на присоединение к объединению. Россия будет представлена в ЮАР главой МИД Сергеем Лавровым. Заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны.