Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.80 комментариев
ЮАР выступила за расширение БРИКС и против однополярного мира
Президент ЮАР Рамафоса выступил за расширение числа участников БРИКС и против однополярного мира
ЮАР поддерживает расширение числа участников БРИКС, но для этого требуется укрепить связи с теми странами, которые хотят вступить в объединение, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
Рамафоса выступил с обращением к нации в связи с предстоящим саммитом БРИКС, который пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге. Он сообщил, что свыше 20 стран подали формальные заявки на вступление, передает ТАСС.
Он считает, что стремление государств присоединиться к БРИКС вызвано запросом на более справедливую систему международных отношений. Рамафоса подчеркнул, что ЮАР «является противником однополярного мира», отметив, что БРИКС «меняет сейчас мировую экономику и политику».
Кроме того, он сообщил, что ЮАР продолжает консультации в целях возобновления зерновой сделки, а также ведет работу в рамках миссии стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса. Рамафоса заверил в приверженности ЮАР Уставу ООН, а также «принципу территориальной целостности и суверенитета всех стран и народов».
Напомним, источник сообщал, что на саммит БРИКС приглашены главы стран, подавших заявки на присоединение к объединению. Россия будет представлена в ЮАР главой МИД Сергеем Лавровым. Заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны.