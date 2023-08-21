Чем будет отличаться мировой порядок при БРИКС

Начинающийся 22 августа саммит группы БРИКС в Йоханнесбурге не случайно привлекает к себе такое внимание – речь идет о форуме, в котором кроме самих Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР примут участие представители еще 34 стран мира.

Многие из этих гостей имеют свои серьезные планы в отношении БРИКС. Отдельные из них вообще видят себя будущими участниками набирающего популярность и авторитет объединения. Страна-председатель, сейчас это ЮАР, стремится придать всему мероприятию региональный акцент. Поэтому девиз саммита в этом году – «БРИКС и Африка». Сложно упрекнуть одну из ведущих африканских держав в том, что она использует свое глобальное присутствие для усиления на «родном» континенте. Однако такой акцент саммита, в рамках которого будут рассмотрены и важнейшие вопросы глобального значения, ярко иллюстрирует не только достижения, но и возможные проблемы для БРИКС.

Про достижения БРИКС мы знаем много и самым важным из них, конечно, является то, что на группу уже смотрят как на альтернативу чертовски надоевшему всем Западу. С его G7, доминированием доллара, монополией в мировых финансах, постоянными нравоучениями и угрозами. Положения главного противовеса диктатуре США и Европы страны группы БРИКС смогли добиться в рекордно короткие сроки. Не только благодаря собственным заслугам, само собой.

Помогло ослабление Запада и то, что он использует влияние на мировую экономику в качестве оружия. Раньше остальные страны мира были готовы принять то, что внутренние проблемы Запада становятся проблемами для остальных. Но это было как бы не специально. Последние полтора года США и Европа показали, что могут напрямую разрушать систему, приносящую всем выгоду, ради борьбы с Россией или Китаем. В результате вопрос об альтернативе Западу перешел в практическую плоскость даже для тех, кто не отваживается сам выступать против Вашингтона или Брюсселя.

Задачей БРИКС не может быть вытеснение «Большой семерки» с Олимпа наибольшего влияния на мировые дела. В первую очередь потому что международный порядок, который сейчас создается, не предполагает монопольного положения одного или нескольких государств. Все попытки представить БРИКС в качестве конкурента «Семерки» – это не более чем военная пропаганда Запада, направленная на то, чтобы представить другие крупные державы такими же хищниками, как США и их союзники. А для нас было бы совершенно неправильно рассуждать о БРИКС в категориях конкуренции с Западом за мировое господство – ни одна страна этого объединения такой цели перед собой не ставит.

Также неправильно думать, что одной из задач БРИКС может быть разрушение глобализации в том виде, как она сформировалась под руководством стран Запада. Ведущие державы мирового большинства, включая Россию, стремятся как раз к обратному: они нацелены на сохранение глобализации, находящейся сейчас под угрозой со стороны прежних лидеров. Последние полтора года мировая экономика и глобализация переживают серьезнейший стресс-тест: они живут в условиях почти прямого военного конфликта между самыми могущественными ядерными державами. Этот стресс-тест позволяет увидеть основные уязвимости глобального рынка и всеобщей открытости перед политическими проблемами, а как следствие, понять, что нужно делать для того, чтобы даже самые крупные потрясения не разрушали мировую хозяйственную систему – ведь она выгодна всем, включая Россию, ее партнеров по БРИКС, страны Запада и мировое большинство. Именно это может быть основной задачей БРИКС и ее сотрудничества с другими государствами доброй воли.

Другое дело, что за последние несколько десятилетий в мире возник целый ряд устойчивых ожиданий в отношении государств, заявляющих о наличии у себя серьезных взглядов на основные проблемы развития. И странам БРИКС предстоит в ближайшее время найти очень сложный компромисс между завышенными ожиданиями в отношении своего влияния на мировые дела и собственным нежеланием просто заменять страны Запада. В идеале группа БРИКС стремится к мировому порядку, где решение глобальных и региональных проблем не будет предметом конкуренции враждебных блоков. В реальности конкуренция все равно будет нас преследовать, поскольку она отвечает политической философии Запада, формировавшего мировой порядок несколько столетий.

В первую очередь это касается возможности прямой помощи тем развивающимся странам, которые находятся в сложном положении. Именно на этом была основана в значительной степени сила Запада. Собственные ресурсы и контроль над международными институтами – от МВФ и Всемирного банка до различных агентств в рамках ООН – позволяли США и Евросоюзу выступать в качестве главных доноров. Сейчас их возможности немного подувяли: частично из-за внутренних проблем на Западе, а частично в силу того, что в мире в целом становится меньше ресурсов.

«Инвестиционный голод» стал уже общим понятием и определяет положение, когда свободных средств становится все меньше как у государств, так и у частных компаний. Запад в таких условиях становится более прижимистым и требовательным. Это не устраивает остальных. Но возможности БРИКС также не являются безграничными. И его страны не собираются становиться в позу требовательных кредиторов для остальных стран мирового большинства.

Тем более, что гипотетическое сообщество «БРИКС+» будет принципиально отличаться от порядка, выстроенного Западом.

Во-первых, что самое важное, у БРИКС и «Большой семерки» изначально разные цели. Объединение США и ведущих европейских государств, к которому позже подключили Канаду и Японию, было создано в середине 1970-х годов. Тогда «естественное» господство Запада было впервые серьезно поставлено под сомнение. У США и Европы закончились возможности определять развитие мира ненавязчиво, через естественный ход событий и свои объективные достижения. «Семерка» возникла уже как инструмент принуждения других к тому, чтобы следовать предписаниям Запада. БРИКС появился неожиданно даже для своих учредителей. Бразилия, Россия, Индия и Китай не наслаждались до этого монопольным положением, им не нужно было его защищать.

Во-вторых, группа БРИКС создавалась как способ повысить влияние стран-участниц на мировые дела, сделать международный порядок более справедливым в отношении их интересов. Никаких общих целей системного характера участники БРИКС изначально перед собой не ставили: им не нужно было принуждать остальных к исполнению собственных желаний. Да и возможностей для этого не было и нет. В отличие от мирового порядка во главе с США, среди стран БРИКС не может быть одного лидера. Это также делает более сложным достижение общих целей. Если на предстоящем саммите в Йоханнесбурге мы увидим действительно прорывные решения в сфере международных финансов – это значит, что Запад по-настоящему «допек» не только государства БРИКС, но и все международное сообщество. Иначе на серьезные шаги по ограничению роли доллара США никто бы не пошел еще долго.

И наконец, важной задачей БРИКС будет избежать повторения мирового порядка, основанного на принципе «патрон – клиент», когда отдельные страны покупают лояльность других деньгами или привилегиями. Выстроенный по вертикали мир не может быть стабильным, в этом мы можем сейчас прекрасно убедиться.

Другими словами, БРИКС предстоит решить действительно сложную задачу: нельзя повторить печальный опыт Запада, но одновременно необходимо достойно ответить на ожидания тех стран, которые видят в нас позитивную альтернативу гегемонии узкой группы западных хищников.