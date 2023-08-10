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    Как заманить в Россию зарубежных звезд спорта

    @ Владимир Песня/РИА Новости

    10 августа 2023, 19:40 Мнение

    Как заманить в Россию зарубежных звезд спорта

    Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов

    Главный редактор InVoice Media

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    Западные санкции привели не только к отстранению российских команд и федераций от международных соревнований, но и к смене гражданства некоторыми отечественными спортсменами. На сегодняшний день этот тренд не стал массовым, но очевидно, что Международный олимпийский комитет будет оттягивать приглашение России на Игры-2024 в Париже до «победного» конца. А спортсмены из большинства дисциплин мечтают именно об олимпийском золоте, некоторые – даже и под флагом какой-то другой страны. Нынешний спорт – это больше про личные амбиции.

    Такого же мнения придерживается заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая недавно заявила, что смена гражданства в нынешнее время – процесс неизбежный, поэтому не стоит цепляться к спортсменам и уж тем более порицать их выбор. Мол карьера всего одна, а политические распри бесконечны.

    Это заявление как минимум спорное. Как и причины, которыми некоторые спортсмены объясняют свой выбор. Например, теннисистка Дарья Касаткина (также обладательница испанского гражданства) неоднократно оскорбляла российские власти и критиковала СВО по причине отсутствия тех самых европейских ценностей в России. Именно это Касаткина, сторонница однополой любви, назвала главной причиной невозможности вернуться домой. По её мнению, жить в России гомосексуальные персоны не могут – это опасно со всех точек зрения.

    Отныне за Россию не будет выступать волейболистка Екатерина Антропова, выбравшая Италию и получившая гражданство из рук президента итальянского Национального комитета Джованни Малаго за некие «особые заслуги». Но это не большие потери. Другое дело – фигуристка-одиночница Софья Самоделкина, уже оформившая казахстанский паспорт. При этом важно понимать, что она отказалась от российского гражданства, так как в Казахстане запрещено иметь два паспорта. Так же поступила теннисистка Елена Рыбакина (уроженка Москвы), недавно выигравшая Уимблдон. Но условной «вишенкой» стала прыгунья с шестом Елена Исинбаева, ранее удостоенная высоких государственных наград, а ныне назвавшая себя гражданином мира и фактически отрекшаяся от России.

    Впрочем, есть и противоположные примеры. СВО открыто поддержали многие российские спортсмены – легенда НХЛ Александр Овечкин, самый молодой гроссмейстер в истории Сергей Карякин, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, сёстры-гимнастки Дина и Арина Аверины и другие. Боец смешанных единоборств Владимир Минеев добровольно пошёл на фронт. А Карякин заявил, что не будет участвовать в соревнованиях, где откровенно зажимают русских, он регулярно ездит на передовую, устраивая импровизированные турниры.

    Но что должна делать сама Россия? Безусловно, век спортсмена короток и у него не будет второй жизни показать, что он лучший из лучших. А доказать это можно только на международной арене. По этой причине многие идут на сделку с совестью, получают иное гражданство, а некоторые ради собственных достижений позволяют себе оскорблять Родину.

    И что с этим делать? Некоторые эксперты считают, что начать нужно с солидного штрафа за смену паспорта, а дальше – ужесточать наказание. В Госдуме предложили обязывать таких спортсменов выплачивать компенсацию в случае смены гражданства. По идее инициаторов, атлеты должны возместить спортивным школам и федерациям затраты, понесённые за время их подготовки. Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что это деньги налогоплательщиков, и они не должны быть потрачены впустую. Идею поддержала и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

    Но, откровенно говоря, это предложение довольно сомнительное, ведь смена спортивного гражданства не запрещена законом: хочешь – вперёд. Как говорил кто-то из классиков, это стыдно, но выгодно.

    Если и не выходов из сложившейся ситуации, то хотя бы правильных направлений всего два. Во-первых, нужно системно и целенаправленно отстаивать на мировой арене, на всех возможных площадках принцип «спорт вне политики». Безусловно, шансов здесь будет немного – геополитический противник, что называется, закусил удила, но, с другой стороны, вода и камень точит. Тем более позитивные примеры допуска отечественных спортсменов к соревнованиям уже есть.

    Во-вторых, нужно устраивать всё новые и новые международные соревнования. С солидными призовыми, которые позволят профессиональным спортсменам оставаться на плаву. 

    Проходящие с 4 по 14 августа в Белоруссии Игры СНГ – один из таких примеров. Особенно правильный ход организаторов – возможность участия спортсменов из любой другой страны. К примеру, в пляжном футболе помимо России, Белоруссии, Узбекистана и Азербайджана, приняли участие Иран, ОАЭ, Египет и Оман.

    В этом свете отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС, которые состоятся в июне 2024 года. А БРИКС – это 41,5 процента населения планеты. К тому же Игры БРИКС будут открытыми – ожидается, что в них примут участие спортсмены из не менее чем 50 стран. А учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

    Теперь главное – не останавливаться. 

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