Определены даты проведения Игр БРИКС в Казани

Игры БРИКС пройдут с 20 по 23 июня 2024 года в Казани

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, от Казани получено подтверждение о проведении Игр БРИКС с 20 по 23 июня следующего года, предполагается, что соревновательная программа будет включать в себя 25 видов спорта. На Игры будут приглашены национальные команды и из других стран, передает ТАСС.

Матыцин подчеркнул: Россия и африканские страны совместными усилиями отстаивают равноправное отношение к спортсменам и выступают против политизации спорта.

Он добавил, что за последние два года с коллегами из африканских государств были подписаны десять меморандумов о сотрудничестве, «по линии послов мы даем четкий сигнал африканским странами, что спорт сейчас – важная часть международной повестки», заметил он.

«Мы неоднократно подчеркивали, что вместе с коллегами из африканских стран отстаиваем принципы неполитизации, недопущения дискриминации в спорте. Я благодарен коллегам, что эта позиция всегда четко анонсируется на всех форумах», – добавил министр спорта.

Ранее Матыцин предложил в 2024 году в рамках российского председательства в объединении БРИКС провести Игры БРИКС в России.