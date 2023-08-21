Лавров: Россия и целый ряд стран снижают зависимость от доллара

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, не только Россия, но и сразу ряд других государств последовательно снижают зависимость от американского доллара, переходя на использование альтернативных платежных систем и расчеты в национальных валютах. Лавров напомнил слова Нельсона Манделы: «Когда вода начинает кипеть, абсурдно прекращать нагревать ее», передает ТАСС.

Он отметил, что попытки коллективного Запада «повернуть тенденцию вспять» во имя сохранения собственной гегемонии имеют прямо противоположный эффект, поскольку «мировое сообщество устало от шантажа и давления со стороны западных элит, от их колониальных, расистских замашек».

По словам главы МИД, на наших глазах рождается более справедливый многополярный миропорядок, новые центры экономического роста и принятия глобально значимых политических решений в Евразии, АТР, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке руководствуются прежде всего собственными интересами, ставят во главу угла национальный суверенитет, и на этой основе добиваются впечатляющих успехов в самых разных областях.

По словам Лаврова, повышение роли национальных валют во взаимных расчетах, а также укрепление потенциала Нового банка развития и Пула условных валютных резервов БРИКС будут в центре внимания на саммите объединения в ЮАР.

При этом, как отметил глава российского МИД, перед членами объединения не стоит цели подменить имеющиеся многосторонние механизмы или превратиться в нового «коллективного гегемона». «Наоборот, члены «пятерки» выступают за создание условий для развития всех государств, что исключает блоковую логику холодной войны и геополитические игры с нулевой суммой. БРИКС стремится предложить инклюзивные решения, основанные на коллективном подходе», – продолжил Лавров.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Новый банк развития, учрежденный странами БРИКС должен быть более эффективным и щедрым, в отличие от Международного валютного фонда (МВФ).