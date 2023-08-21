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    Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Чем будет отличаться мировой порядок при БРИКС

    Важной задачей БРИКС будет избежать повторения мирового порядка, основанного на принципе «патрон – клиент», когда отдельные страны покупают лояльность других деньгами или привилегиями.

    0 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Вместо слез на могиле СССР лучше принять свою историю

    Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.

    102 комментария
    21 августа 2023, 13:24

    Политолог: БРИКС способна стать полноценным противовесом G7

    Политолог Ткаченко: Укрепление БРИКС – ощутимый шаг в сторону многополярного мира

    Политолог: БРИКС способна стать полноценным противовесом G7
    @ KIM LUDBROOK/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Пекин, равно как и Москва, рассматривает БРИКС как способ противодействия гегемонии Вашингтона. Несмотря на то, что не все участники организации согласны с такой политикой, в перспективе объединение способно стать защитником многополярного миропорядка. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно о намерении Китая призвать коллег по БРИКС превратить блок в соперника G7.

    «Изначально БРИКС рассматривалась Россией как способ борьбы с однополярным миром во главе с США. И теперь эти идеи стал открыто разделять Китай», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Пекин за последние годы стал основным конкурентом Вашингтона, что и заставило политиков Поднебесной пересмотреть свое отношение к БРИКС. Тем не менее, не все участники организации готовы принять видение России и Китая. Индия и Бразилия, скорее всего, не смогут с той же уверенностью вступить в конкуренцию с США», – подчеркивает собеседник.

    «Обе страны регулярно приглашаются в качестве гостей на встречи G7. Кроме того, Нью-Дели до сих пор рассчитывает на сохранение доверительных отношений с западными странами. С Бразилией все несколько сложнее. В настоящий момент страна активно поддерживает взаимодействие с КНР, однако сохранится ли заданный внешнеполитический курс после следующих выборов – большой вопрос», – отмечает эксперт.

    «Тем не менее, Пекину выгодно постепенно превращать БРИКС в противовес G7. В связи с этим, организацию в перспективе ждет расширение. И новыми ее участниками, скорее всего, станут страны, лояльные Китаю. Кроме того, для полноценного противостояния с западными государствами, блоку необходимо пережить ряд серьезных трансформаций», – акцентирует Ткаченко.

    «В настоящий момент БРИКС в большей степени представляет собой форум, на котором лидеры стран-участниц обмениваются мнениями по ряду важных вопросов. Организации не хватает хорошо проработанных институтов экономического сотрудничества и на их создание потребуется немало времени», – считает собеседник.

    «Однако нынешняя роль БРИКС на международной арене – ощутимый шаг в сторону создания многополярного мира. Это объединение равноправных государств, каждое из которых имеет свои собственные региональные интеграционные инициативы. Участники организации по-настоящему субъектны, что укладывается в логику борьбы с гегемонией США», – заключил Ткаченко.

    Ранее стало известно о намерении Китая призвать коллег по БРИКС превратить блок в полноценного геополитического соперника G7. Об этом сообщает Financial Times. По данным источника газеты, расширение организации позволит объединению отвечать за долю мирового ВВП, как у «Большой семерки». Отмечается, что это сделает «общий голос» блока более сильным.

    При этом издание утверждает, что между КНР и Индией усиливаются противоречия в вопросе того, как именно должен осуществляться прием новых членов в БРИКС. В частности, наиболее спорным вопросом между Пекином и Нью-Дели стало будущее организации: стоит ли ей оставаться нейтральным клубом для отстаивания экономических интересов или начать трансформацию в политическую силу для противостояния с США.

    Как сообщает газета, неназванный бразильский дипломат подчеркнул важность того, чтобы «для присоединения новых участников были определены критерии». При этом президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что республика поддерживает расширение организации, однако, по его мнению, сперва необходимо укрепить связи между странами, которые планируют войти в БРИКС.

    В своем обращении к нации, приуроченному к проведению в Йоханнесбурге саммита организации с 22 по 24 августа, он сообщил, что свыше 20 государств уже подали формальные заявки на вступление в блок. По его словам, подобное внимание к БРИКС вызвано запросом на более справедливую систему международных отношений.

    Он отметил, что объединение «является противником однополярного мира» и прямо сейчас «меняет глобальную экономику и политику». Кроме того, Рамафоса подчеркнул, что ЮАР продолжает консультации в целях возобновления зерновой сделки, а также ведет работу в рамках миссии стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса.

    Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что БРИКС запустил процесс расширения, чтобы стать одной из опор справедливого полицентричного миропорядка. По его мнению, у организации немало единомышленников, которые видят в ней позитивную силу.

    18 августа 2023, 14:44
    Генерал авиации назвал последствия для F-16 в случае их передачи Украине

    Генерал авиации Попов: России есть чем ответить на передачу американских F-16 Украине

    Генерал авиации назвал последствия для F-16 в случае их передачи Украине
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Илья Абрамов

    Истребитель F-16 – это бренд американского ВПК, и США не хотят запятнать его репутацию. А неопытные украинские летчики могут стать мишенью для нашей авиации. Так что Вашингтон будет следить за уровнем подготовки специалистов, прежде чем передать эти самолеты, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее США одобрили передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине после подготовки пилотов.

    «Истребитель F-16 может выполнять широкий комплекс задач. Самолет сбрасывает свободнопадающие и планирующие бомбы, стреляет управляемыми и неуправляемыми ракетами по воздушным и наземным целям. Кроме того, машина способна вести контактный бой», – сказал Владимир Попов, генерал-майор в отставке, заслуженный военный летчик РФ.

    «Тактика использования F-16 заключается в том, чтобы самолет нанес удар с максимально возможной дистанции, а затем отошел. Но у России, например, есть С-400, способные поражать цели на большой дальности», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, наши летчики могут навязать противнику неудобный для него ближний бой. Нельзя забывать и о необходимости уничтожения сопутствующей инфраструктуры – аэродромов и складов с боеприпасами и ГСМ. Сочетание озвученных методов позволит эффективно бороться с F-16», – акцентирует собеседник.

    «Отдельный вопрос – подготовка украинских пилотов. Чтобы хорошо обучить летчика для выполнения задач на новой машине, требуется около полутора лет. Также нужно обеспечить инженерные команды для обслуживания техники на земле. Если этого не сделать, то в реальном бою F-16 станут очередной мишенью для наших истребителей», – подчеркивает он.

    «В целом F-16 – это узнаваемый бренд. Американцы не допустят, чтобы их истребители так просто уничтожали. Вероятно, они будут следить за уровнем подготовки Данией и Нидерландами украинцев. Поэтому до конца года технику на фронте я бы не ждал. Возможно, для выполнения задач привлекут иностранных наемников, но им тоже потребуется некоторое время для адаптации к ТВД», – резюмировал Попов.

    Ранее США одобрили передачу Данией и Нидерландами американских истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине, когда завершится обучение пилотов. Соответствующие письма направил глава Госдепа Энтони Блинкен.

    В письме Блинкен от лица США выражает «полную поддержку как передаче истребителей F-16 Украине, так и обучению украинских пилотов». По его словам, это позволит ВСУ воспользоваться новыми возможностями, как только первая группа летчиков завершит свою подготовку.

    Напомним, ранее в США не смогли назвать сроки начала обучения украинских летчиков на F-16. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заверял, что не владеет такой информацией и не знает, где и когда будут учить пилотов.

    The Washington Post пишет, что первая группа из шести украинских летчиков завершит обучение управлению американскими истребителями F-16 только к следующему лету. Как отмечает газета, длительные сроки подготовки связаны с тем, что пилотам необходимо пройти дополнительные четырехмесячные курсы английского языка в Британии.

    Советник командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ не получат осенью или зимой американские истребители F-16. Хотя офис Зеленского возлагал большие надежды на эти самолеты.

    Коментарии (23)
    19 августа 2023, 05:43
    В США пожалели об упущенном шансе на переговоры по Украине

    Politico: США могли упустить шанс начать переговоры по Украине

    В США пожалели об упущенном шансе на переговоры по Украине
    @ Paul Daly/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация президента США Джо Байдена, вероятно, уже упустила возможность начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине, пишут американские СМИ.

    В статье газеты Politico приводятся слова неназванного американского чиновника, который признал, что в Вашингтоне все больше осознают реальную ситуацию с украинским контрнаступлением.

    В публикации говорится, что в руководстве США задаются вопросом о том, не следовало ли прислушаться к словам председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли, который в ноябре прошлого года советовал Западу подумать о возможности переговоров по Украине. Сотрудник администрации США заявил, что Милли «был прав», передает ТАСС.

    При этом другой американский чиновник рассказал, что в администрации Байдена все больше задаются следующим вопросом касательно поддержки Киева: «Если мы признаем, что не будем делать это вечно, то что тогда мы будем делать?»

    Ранее американские СМИ писали, что ряд американских конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Киеву в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления.

    Коментарии (27)
    19 августа 2023, 19:25
    Бывший американский разведчик возмутился оскорблениями в адрес России

    Экс-разведчик США Риттер раскритиковал актера Такэя за оскорбления в адрес России

    Бывший американский разведчик возмутился оскорблениями в адрес России
    @ Владимир Жабриков/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал актера Джорджа Такэя, сыгравшего Сулу в сериале «Звездный путь», после его сообщения в соцсети о финансовой помощи Украине.

    Такэй в посте в Twitter (заблокирован в России) написал, что Кремль «промыл мозги» отказавшимся переводить деньги ВСУ, передает РИА «Новости».

    Риттер ответил на оскорбления актера, и дал совет не забывать, что Джордж Такэй всего лишь сыграл лейтенанта Сулу в сериале «Звездный путь», а не эксперт по национальной безопасности. Он также призвал прислушиваться к голосу разума.

    Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель назвал Россию «экономическим карликом» и «бензоколонкой».

    Коментарии (9)
    18 августа 2023, 22:40
    США, Япония и Южная Корея договорились о новых санкциях против России

    Tекст: Ольга Никитина

    В заявлении лидеров США, Южной Кореи и Японии говорится, что страны готовы вводить скоординированные и «чувствительные» санкции в отношении России и намерены ускорить сокращение зависимости от поставок российских энергоносителей.

    Документ опубликован по итогам переговоров Джо Байдена с Юн Сок Ёлем и Фумио Кисидой в загородной резиденции американского лидера Кемп-Дэвид, передает РИА «Новости».

    Между тем ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что санкционная политика США против России провалилась, Соединенные Штаты, поддерживающие Украину, стали беднее «на триллионы» долларов.

    Коментарии (15)
    18 августа 2023, 18:15
    Американист увидел перспективы блокировки военной помощи киевскому режиму

    Политолог Дудаков: На фоне провалов ВСУ в США растет вероятность блокировки военных траншей

    Американист увидел перспективы блокировки военной помощи киевскому режиму
    @ Julia Nikhinson/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Американский парламент уже сократил очередной военный транш Украине. И чем хуже у ВСУ будут обстоять дела на фронте, тем выше вероятность окончательного блокирования помощи. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее СМИ сообщили о возражениях ряда американских конгрессменов в вопросе помощи Украине после того, как разведка США усомнилась в способности ВСУ добиться успехов в ходе так называемого контрнаступления.

    «В Конгрессе США все чаще критикуют выделение новых траншей на военную помощь Украине. Законодатели не видят особого смысла в трате денег на фоне провала украинской армии на поле боя», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Чем хуже обстоят дела на фронте для Украины, тем сильнее американский парламент будет давить на Белый дом, склоняя его к переговорам с Россией. Появятся разговоры либо о перемирии, либо о заморозке конфликта», – полагает он.

    «Особенно сильно эта тенденция может проявиться в преддверии президентских выборов в Америке. Усталость американского населения от Украины сильно влияет на предвыборную гонку. Растут рейтинги политиков, выступающих за переговорный процесс», – полагает собеседник.

    «Вместе с тем таких конгрессменов пока меньшинство. Поэтому очередной пакет на 13 млрд долларов еще будет поддержан. Но эта сумма заметно меньше тех, которые выделялись раньше», – обращает внимание американист.

    «Учитывая этот раскол, я не исключаю, что в какой-то момент американский парламент может просто заблокировать очередной транш Украине. Тогда Белый дом окажется в очень непростой ситуации. И если положение дел ВСУ на фронте продолжит ухудшаться, то такое может произойти уже к зиме этого года», – заключил Дудаков.

    Ранее американские СМИ сообщили, что ряд конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Украине в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления.

    Как пишет Washington Post, засекреченная оценка разведки США говорит о том, что ВСУ не смогут дойти до Мелитополя и перерезать сухопутный коридор в Крым. Прогноз привел к скандалам на закрытых заседаниях. Некоторые конгрессмены выступили против «просьбы президента Джо Байдена о выделении более 20 млрд долларов на помощь Украине». Другие члены Республиканской партии США, а также в меньшей степени демократы обвиняют Белый дом в том, что украинской армии не предоставили более мощные вооружения.

    Напомним, из 40 млрд долларов, которые Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, Украине предназначены 24 млрд долларов.

    Экс-помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что политика Вашингтона в отношении Украины лишь оттягивает поражение ВСУ. По его словам, Америка должна отказаться от санкций и пересмотреть свою политику по поставкам вооружений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как в США и Польше признали провал контрнаступления украинской армии, однако разошлись в оценках причин неудачи.

    Коментарии (14)
    20 августа 2023, 06:27
    В США поставляемую ВСУ технику назвали «стопроцентным мусором»

    Экс-разведчик США Риттер назвал поставляемую Украине технику «стопроцентным мусором»

    В США поставляемую ВСУ технику назвали «стопроцентным мусором»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Военная техника, которую США поставляют Украине, является «стопроцентным мусором», заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что эта техника – «мусор, стопроцентный мусор». И в руководстве США об этом знают и это признавали, подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Эксперт отметил, что Украине поставляют старые танки, а средств для их модернизации не предоставляют. Такой подход, уверен Риттер, только вредит украинским военным.

    «Я говорил, что если НАТО передаст эту технику Украине, мы буквально убьем украинских солдат», – подчеркнул бывший американский разведчик. По его словам, было бы лучше, если бы ВСУ получали старую модернизированную советскую технику, которой украинские военные умеют пользоваться и которая «соответствует их доктрине и тактике».

    Однако США продолжают поставлять ВСУ новую для них технику, а украинские военные не знают, как ее использовать и применяют ее неправильно, заключил Риттер.

    Кроме того, Риттер заявлял, что данные о потерях украинских вооруженных сил свидетельствуют о том, что у киевского режима только два пути – все закончится или капитуляцией, или смертью.

    Коментарии (7)
    19 августа 2023, 10:19
    МИД: Сообщения о готовности США произвести обмен Уилана являются спекуляцией

    МИД: Сообщения о готовности США произвести обмен Гершковича и Уилана является спекуляцией

    МИД: Сообщения о готовности США произвести обмен Уилана являются спекуляцией
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Сообщения СМИ о готовности Штатов рассмотреть асимметричную сделку с Россией, при которой несколько подозреваемых в хакерстве будут обменяны на арестованного журналиста Эвана Гершковича и Пола Уилана являются спекуляцией, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, американской стороне стоит сосредоточиться на непубличном профессиональном диалоге по специальному каналу в вопросах возможных обменов, передает РИА «Новости».

    Ранее информацию о возможности такой сделке сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

    Напомним, телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Блинкен заявил Уилану о том, что Вашингтон делает все возможное для его скорейшего возвращения в Штаты.

    Коментарии (3)
    20 августа 2023, 22:21
    Истребитель западной коалиции опасно сблизился с самолетом ВКС в Сирии

    Контр-адмирал Кулить сообщил об опасном сближении истребителя F-35 западной коалиции с самолетом Су-35 ВКС в Сирии

    Истребитель западной коалиции опасно сблизился с самолетом ВКС в Сирии
    @ Darin Russell/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Эт-Танф истребитель F-35 возглавляемой США коалиции опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

    Инцидент произошел на высоте около 9 км. Российские летчики предприняли меры для предотвращения столкновения. Кулить указал, что коалиция создает угрозу авиационных происшествий и обостряет обстановку в небе над Сирией, передает ТАСС.

    Он сообщил, что истребители коалиции F-35, F-16 и Rafale, а также беспилотники MQ-1C допустили 16 нарушений в районе Эт-Танф. Кроме того, западными странами было допущено 16 нарушений протоколов деконфликтации – речь идет о полетах БПЛА без согласования с российской стороной, передает РИА «Новости».

    Накануне два истребителя F-35 возглавляемой Соединенными Штатами коалиции также опасно сблизились с двумя самолетами Су-35 ВКС России. ЦПВС уже неоднократно указывал на опасные ситуации в сирийском небе, которые провоцирует возглавляемая США коалиция.

    Коментарии (8)
    18 августа 2023, 23:25
    Байден объявил о «новой эре» партнерства США, Южной Кореи и Японии
    Байден объявил о «новой эре» партнерства США, Южной Кореи и Японии
    @ Chris Kleponis – Pool via CNP/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита с японским премьером Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Елем заявил, что в отношениях трех стран началась «новая эра».

    Так, американский лидер подтвердил, что участники саммита согласились проводить трехсторонние встречи каждый год. Мероприятия будут сопровождаться контактами на уровне высокопоставленных представителей трех стран.

    Байден сообщил, что США, Южная Корея и Япония договорились о создании горячей линии для обмена информацией и координации действий во время кризисных ситуаций, которые затрагивают регион и какую-либо из трех стран, передает ТАСС.

    Также президент США сообщил, что Вашингтон, Токио и Сеул придерживаются общей позиции по противодействию якобы возможным поставкам оружия из Северной Кореи в Россию и поддержанию мира в Тайваньском проливе.

    Страны, по словам американского лидера, условились усилить обмен информацией по ракетным испытаниям КНДР, а также создать научное партнерство, в том числе для борьбы с онкологическими заболеваниями.

    Соединенные Штаты, Республика Корея и Япония договорились также проводить ежегодные совместные учения с целью укрепления военного сотрудничества, говорится в заявлении трех стран, распространенном по итогам саммита Белым домом.

    Помимо этого, Соединенные Штаты, Республика Корея и Япония выступили по итогам саммита в США против приписываемого Китаю «опасного и агрессивного поведения» в Южно-Китайском море.

    Также в заявлении лидеров США, Южной Кореи и Японии говорится, что страны готовы вводить скоординированные и «чувствительные» санкции в отношении России и намерены ускорить сокращение зависимости от поставок российских энергоносителей.

    Коментарии (7)
    18 августа 2023, 18:48
    В Пентагоне назвали срок подготовки украинских экипажей F-16

    Пентагон назвал срок подготовки украинских экипажей F-16 к боевым действиям

    Tекст: Кристина Цыцура

    Подготовка к участию в боевых действиях эскадрилий истребителей-бомбардировщиков F-16 может занять до пяти лет, речь идет о подготовке украинских военнослужащих, при этом передача этих самолетов Киеву ситуацию на поле боя не изменит, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

    Генерала спросили, продолжает ли он придерживаться той точки зрения, что передача истребителей не станет переломным моментом для Киева, он подтвердил свои слова, передает ТАСС.

    «Что даст им F-16? Он более совместим с вооружением, которое мы им сейчас поставляем. <…> Он поможет и предоставит им дополнительный потенциал, но не станет панацеей», – добавил командующий ВВС. Также он уточнил, что для подготовки к пилотированию F-16 необходимо учиться несколько лет.

    Ранее сообщалось, что США одобрили план по передаче истребителей F-16 Киеву, когда будут готовы пилоты ВСУ.

    Коментарии (3)
    18 августа 2023, 21:08
    Конгрессвумен рассказала, к чему приведет отправка Украине истребителей F-16

    Конгрессвумен Тейлор-Грин рассказала, к чему приведет отправка Украине истребителей F-16

    Tекст: Кристина Цыцура

    Член Палаты представителей Конгресса США, республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила, что отправка Киеву американских F-16 приблизит США к третьей мировой войне.

    Она указала, что президент США Джо Байден, продавая Украине эти самолеты, подталкивает страну к войне, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Тейлор-Грин в соцсети.

    «Джо Байден работает на Украину, а Америку ставит на последнее место», – заявила она.

    Ранее в Пентагоне заявили, что необходимо около пяти лет, чтобы подготовить украинских летчиков для полетов на F-16.

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    19 августа 2023, 09:02
    Антонов сравнил решение США отдать Киеву F-16 с несущимся без тормозов составом

    Посол России с США Антонов заявил, что решение Белого дома отдать Киеву F-16 напоминает несущийся без тормозов состав

    Tекст: Александра Юдина

    Решение Белого дома передать Киеву американские истребители F-16 напоминает несущийся без тормозов железнодорожный состав, выразил мнение посол России в США Анатолий Антонов.

    По его словам, в связи с провалом контрнаступления Украины тема с военной помощью Киеву становится менее популярной в американском обществе, что, впрочем, «не останавливает авторов и вдохновителей кровавой авантюры», передает РИА «Новости».

    «Последние шаги местных ястребов, такие как подготовка к отправке F-16, напоминают несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов», – отметил Антонов.

    Кроме того, посол заметил, что Белый дом по факту загнал себя в тупик и для выхода из него принимает «все новые и новые безумные решения».

    Ранее в США назвали позором стремление президента США Джо Байдена во что бы то ни стало помочь Киеву, указав на растущие внутри страны проблемы. В частности, в Конгрессе призывают обратить внимание на увеличение числа бездомных на 11% в США.

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    19 августа 2023, 14:42
    Консул Китая заявил об отмене визового режима с Россией в перспективе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Визы КНР для туристов из России могут быть в будущем отменены, заявил консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй на полях VI Глобального форума молодых дипломатов.

    Он сообщил, что для туристов в группе визы уже отменили, а в перспективе могут отметь визы вовсе, передает ТАСС.

    Также консул-атташе рассказал о работе Китая над вопросом открытия прямого рейса до Казани, где открыто консульство страны. Всего в России работает посольство Китая и семь дипкорпусов.

    «Сейчас пандемия прошла, мы продвигаем вопрос, как возможно авиакомпаниям Китая и России побыстрее открыть авиарейсы», – заявил он.

    Чэнь Божуй указал, что несколько китайских авиакомпаний считают, что пассажиропоток будет низкий.

    Ранее в Казани стартовало строительство консульского центра КНР, он откроется в конце этого года или в начале следующего. Также визовые центре уже работают в Москве и Петербурге.

    Коментарии (0)
    21 августа 2023, 12:18
    Китай подтвердил готовность сотрудничать с Россией в космосе после потери «Луны-25»

    Китай подтвердил готовность сотрудничества с Россией в космосе после потери «Луны-25»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Китай готов продолжать комическое сотрудничество с Россией в космосе и после потери российской автоматической станции «Луна-25», заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

    Таким образом, Пекин настроен продолжать широкое сотрудничество по созданию Международной научной лунной станции, передает ТАСС.

    Дипломат указал, что Китай будет занимать открытую позицию и придерживаться принципов, обеспечивающих всеобщий доступ к программе. В целом, по его словам, Китай усилит научно-техническое взаимодействие для прогресса в сфере космических технологий.

    Напомним, российская автоматическая станция «Луна-25» столкнулась с поверхностью спутника Земли и прекратила существование.

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    21 августа 2023, 08:30
    Посол заявил о попытках США помешать полноценному участию России в АТЭС

    Посол Бердыев заявил о попытках США помешать полноценному участию России в АТЭС

    Tекст: Алина Власенко

    Вашингтон пытается помешать полноценному участию России в работе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в рамках председательства в организации, заявил посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от России Марат Бердыев.

    По словам дипломата, Россия, соглашаясь на председательство США в АТЭС, получила от Вашингтона подтверждение готовности обеспечить недискриминационный доступ всех делегаций на мероприятия. Однако теперь США создают препятствия для полноценного участия Москвы в деятельности АТЭС, что сказывается на результативности сотрудничества, передает РИА «Новости».

    Ранее США отказались выдать визы представителям России для участия в форуме АТЭС.

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    Китай подтвердил готовность сотрудничать с Россией в космосе после потери «Луны-25»
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