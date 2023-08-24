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В МИД заявили о блестящих результатах саммита БРИКС
Спикер МИД Захарова заявила о блестящих результатах саммита БРИКС и провале «изоляции России»
Результаты саммита БРИКС оказались блестящими, «изоляция» как оружие США навсегда повержена, заявила спикер МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она отметила, что «изоляция», как горящие западные танки валяется в канаве.
Также Захарова выразила мнение, что расширение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) не представляет угрозу США, однако укрепление организации сформирует для Запада новую реальность, передает ТАСС.
«Не думаю, что это станет каким-то холодным душем для США, Британии или Евросоюза…Это станет новой реальностью для всех, и это станет демонстрацией этой новой реальности, которую тщательно прячут, не показывая ее по американским каналам», – подчеркнула она.
Кроме того, дипломат заметила, что развивающиеся страны давно начали опережать развитые по экономическим, технологическим, идеологическим и политическим показателям, особенно во времена пандемии.
«Не только экономика присутствовала, не только технологии, а просто политическое управление, политическая воля, мораль и нравственность, кстати говоря, проявлялись. Получилось, что те, кого много лет развитые называли развивающимися, несколько опередили как бы лидеров, а оказалось, что это квазилидеры», – сказала она.
В заключение Захарова отметила, что США рассматривают как угрозу то, что «кто-то их опередил», не могут с этим смириться.
«Они идеологически и политически не могут жить с ощущением, что они не единственные на этой планете, кто достоин развиваться и быть в лидерах», – резюмировала спикер МИД.
Ранее Захарова сообщала, что Вашингтон и Лондон многие месяцы вели интриги против саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР), однако никакие козни Запада не сработали.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала об итогах саммита БРИКС в Йоханнесбурге.