  • На месте крушения самолета под Тверью обнаружены останки всех десяти человек
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Как Россия изменит БРИКС
    Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
    Эксперт: Заявления Бербок о минных полях указывают на ее невежество
    ВС России уничтожили пять катеров с десантом ВСУ
    СК завел дело о нарушении безопасности полетов после катастрофы под Тверью
    Падение самолета Пригожина: что известно о катастрофе
    Стало известно о единственной девушке на борту разбившегося самолета Пригожина
    Военкор сообщил об уничтожении под Николаевом двух установок С-300
    В США предсказали бегство ВСУ за Днепр
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов У России есть все, чтобы стать центром новой глобализации

    Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.

    27 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский На чем мы будем строить мир с Украиной

    При любом положении дел замирение нынешних участников конфликта чрезвычайно трудно, но неизбежно. Разрыв прошел так глубоко и больно, что пока непонятно, сколько на такое замирение должно уйти времени.

    13 комментариев
    Мария Захарова Мария Захарова Стоило России выйти из «зерновой сделки» – и началось

    Жозеп Боррель обещал всему миру продовольственный кризис, а главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш обещал рост цен на зерновые до 15%. Но в реальности ситуация после выхода России из зерновой сделки выглядит иначе.

    16 комментариев
    24 августа 2023, 04:28

    Захарова заявила о провале козней Запада против саммита БРИКС

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон и Лондон многие месяцы вели интриги против саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР), однако никакие козни Запада не сработали, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале отметила, что американская и британская стороны «что только ни изобретали», чтобы сорвать саммит. Пытался «вклиниться», что-то «перебуровить» и Елисейский дворец, отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Однако в итоге странам «с реальной экономикой, не с дутыми валютами, с трудолюбивыми людьми, которые создают реальный продукт», все-таки удалось собраться и обсудить, как сохранить планету от очередных махинаций, передает ТАСС слова Захаровой.

    В «копилку мирового отрезвления» насчет Запада, по мнению дипломата, стала позиция, которую эти страны заняли в отношении зерновой сделки. Авантюра США и ЕС с «лозунгом «поможем беднейшим странам, в первую очередь Африке», в результате обернулась очередным обогащением западных компаний, что позволило разным странам на различных континентах переосмыслить события последних полутора лет, заключила Захарова.

    Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала об итогах саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

    22 августа 2023, 16:22
    Опубликовано видео с уничтожением катера ВСУ в Черном море

    Минобороны опубликовало видео с уничтожением американского катера ВСУ в Черном море

    Опубликовано видео с уничтожением катера ВСУ в Черном море
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Минобороны показало видео уничтожения американского быстроходного военного катера Willard Sea Force с украинским экипажем российским самолетом.

    В ролике запечатлено обнаружение катера восточнее острова Змеиный и его уничтожение российским истребителем, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что надводная цель активно маневрировала, пытаясь уйти от истребителя, но была поражена из авиационной пушки.

    Ранее Минобороны сообщило, что во вторник самолет ВКС России уничтожил возле острова Змеиный американский катер Willard Sea Force с десантом ВСУ.

    Коментарии (25)
    23 августа 2023, 05:56
    В США объяснили, почему Путин не «раздавил» Украину

    Полковник Макгрегор: Путин не раздавил Украину, так как не хочет гибели христиан

    В США объяснили, почему Путин не «раздавил» Украину
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает всем, чтобы «раздавить» Украину, однако президент Владимир Путин видит в украинцах православных христиан, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью Wayne Dupree Podcast напомнил, что Россия не использовала резерв из 300 тыс. военнослужащих, тысячи ракет и артснарядов. Все это, по оценке военного эксперта, могло «раздавить» Украину, однако российский лидер видит в украинцах православных христиан – таких же, как и российский народ. Макгрегор отметил, что президент России не желает украинцам смерти, передает РИА «Новости».

    США, подчеркнул Макгрегор, работали не покладая рук, чтобы прийти к конфликту с Россией. На протяжении нескольких лет, напомнил он, Россия повторяла, что не приемлет только приближения войск и вооружений к российским границам. Американская сторона это игнорировала, отметил военный эксперт. По его мнению, Вашингтон недооценивал экономический и военный потенциал России. Российская армия, добавил он, сильнее и больше, чем она была в 1980-х годах.

    Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявлял, что Владимира Зеленского не волновали жизни украинцев, только российский президент Владимир Путин пытался предотвратить конфликт на Украине.

    Коментарии (23)
    21 августа 2023, 14:57
    Британским чиновникам запретили называть Россию «враждебным государством»

    Times: МИД Британии запретил чиновникам называть Китай, Россию, КНДР и Иран «враждебным государством»

    Tекст: Антон Никитин

    Министерство иностранных дел Великобритании запретило чиновникам называть Китай, Россию, КНДР и Иран «враждебным государством», сообщили источники Times.

    В материале утверждается, что использование этой фразы фактически запретили в правительственных документах и при обычном внутреннем обмене сообщениями между государственными служащими, министрами и советниками по электронной почте и WhatsApp, передает РИА «Новости».

    По данным британского издания, недавно МИД Соединенного Королевства отклонил поданный одним из чиновников документ из-за употребления фразы «враждебное государство». Источник издания в министерстве пояснил, что государства сами по себе не являются враждебными, они лишь совершают «враждебные действия».

    Как подчеркнуло издание, такая политика является частью усилий по улучшению дипломатических отношений с Китаем, при этом она распространяется и на другие государства. В частности, по данным издания, мера подразумевает, что Россию, Северную Корею и Иран правительство также больше не называет «враждебными государствами».

    Кроме того, по имеющейся у издания информации, чиновники отредактировали документы, опубликованные при предыдущих правительствах и заменили фразу «враждебные государства» на «враждебные акторы», а фразу «враждебная государственная деятельность» заменили понятием «государственные угрозы». По словам источника издания, просьба министерства связана с юридической двусмысленностью термина «враждебное государство».

    Издание сообщило, что нововведение вызвало критику чиновников, один из которых назвал меру «экстраординарной» и сказал, что она вызвала большое недоумение в правительстве.

    Напомним, в прошлую пятницу Россия закрыла въезд в страну для 54 граждан Британии. Ранее Лондон ввел новые санкции против 13 россиян, в том числе министров, глав регионов, а также против международного детского центра «Артек» в Крыму.

    Коментарии (17)
    23 августа 2023, 10:14
    США обвинили Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине
    США обвинили Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен выразил мнение, что российские военные якобы пытаются помешать нормальной работе системы спутниковой связи Starlink на Украине.

    Салтцмен в интервью газете The Washington Post заявил, что Вашингтон намерен вывести на низкую околоземную орбиту около 1 тыс. спутников для деятельности американских военных. Однако, добавил генерал, в этом случае возрастает риск ущерба для спутников.

    Так, отметил Салтцмен, США уже «видят такой эффект с группировкой спутников Starlink на Украине». По его мнению, российские силы пытаются глушить их, пишет телеканал 360.

    Ранее СМИ сообщали, что Пентагон поддерживал использование украинскими военными терминалов Starlink, а глава SpaceX Илон Маск «беспокоился о том, что его технологии используются в военных целях».

    Коментарии (7)
    22 августа 2023, 08:57
    Властям США посоветовали урегулировать конфликт на Украине до полной победы России

    NI: США следует урегулировать конфликт на Украине, пока Россия не одержала полную победу

    Tекст: Алина Власенко

    Вашингтону следует начать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине, пока Россия не одержала победу, заявили консультант Госдепартамента США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков.

    Вашингтону следует начать процесс переговоров по завершению конфликта на Украине, пока Россия не одержала победу, заявили консультант Госдепартамента США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков.

    Как заявили эксперты в комментарии National Interest, если российские силы смогут занять украинские регионы, которые Москва наметила в качестве своих целей, то конфликт закончится победой России. В этом случае, считают аналитики, ущерб репутации Вашингтона и альянса НАТО будет огромным, передает Ura.ru.

    По мнению экспертов, лучшим вариантом развития событий стал бы отказ Киева от четырех областей в пользу Москвы.

    Ранее СМИ сообщили, что представители западных стран в настоящий момент прорабатывают варианты сделок по прекращению конфликта на Украине, однако их условия не отвечают интересам как Москвы, так и Киева.

    Коментарии (11)
    22 августа 2023, 11:41
    S&P снизило рейтинги нескольких банков США

    S&P снизило рейтинги нескольких банков США вслед за Moody's

    S&P снизило рейтинги нескольких банков США
    @ Michael Bihlmayer/imago/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Агентство S&P Global Ratings ухудшило рейтинги нескольких региональных банков Соединенных Штатов спустя две недели после такого шага со стороны Moody's Investors Service.

    Так, по информации банков KeyCorp, Comerica Inc., Valley National Bancorp, UMB Financial Corp. и Associated Banc-Corp, рейтинги были снижены на одну ступень из-за высоких процентных ставок и оттока депозитов, при этом прогнозы сохраняются как стабильные, передает «Интерфакс».

    В частности, S&P изменило на «негативный» прогнозы рейтингов River City Bank и S&T Bank и сохранило «негативный» прогноз для Zions Bancorp.

    В пресс-релизе агентства уточняется, что рейтинги всех названных банков находятся в диапазоне от «BBB–» до «BBB+».

    По информации S&P, такой исход произошел вследствие резкого роста процентных ставок и количественного ужесточения, которое применялось с марта 2022 года с целью борьбы с высокой инфляцией.

    Таким образом, резкий рост оказал давление на фондирование, ликвидность и доходы многих американских банков.

    «Эти же факторы привели к падению стоимости банковских активов и росту вероятности ухудшения качества активов», – подчеркивают эксперты S&P.

    По информации аналитиков агентства, отмечено сокращение объема депозитов клиентов на счетах банков, застрахованных Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC) – на 6% с первого квартала 2022 года по второй квартал 2023 года.

    «Стоимость ценных бумаг, на которые приходится значительная доля ликвидности банков, снизилась», – заверили специалисты S&P.

    Как отмечают эксперты, нереализованные убытки по ценным бумагам на балансе американских банков превысили 550 млрд долларов на конец второго квартала.

    Однако, по мнению экспертов S&P, такая ситуация в банковском секторе еще больше ухудшится в случае, если Федрезерв будет удерживать ставки на высоком уровне дольше, нежели ожидает рынок.

    «Банки со значительным присутствием на рынке коммерческой недвижимости, особенно в секторе офисных зданий, могут испытать наибольшие трудности», – заключили в S&P.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Соединенные Штаты находятся на грани экономического и финансового хаоса. Так, по данным международного рейтингового агентства Moody's, почти 8 млн американцев могут потерять работу.

    Коментарии (3)
    23 августа 2023, 20:54
    США предъявили россиянину обвинения в отмывании 1 млрд долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США обвинили россиянина Романа Семенова в отмывании более 1 млрд долларов, в том числе для хакеров из КНДР, сообщило министерство юстиции США.

    Минюст отмечает, что Семенов является предполагаемым создателем и оператором криптовалютного миксера Tornado Cash. Он находится на свободе, а его подельник Роман Сторм арестован в штате Вашингтон, передает РИА «Новости».

    Tornado Cash «обеспечил транзакции по отмыванию более одного миллиарда долларов и отмыл сотни миллионы долларов для Lazarus Group – подсанкционной северокорейской киберкриминальной организации».

    И россиянину, и американцу предъявлены обвинения в заговоре с целью отмывания денег, нарушения санкций и ведения нелицензированной деятельности по переводу денежных средств. За первые две статьи им грозит до 20 лет тюрьмы.

    Коментарии (2)
    23 августа 2023, 12:21
    В США призвали отменить помощь Украине в размере 24 млрд долларов

    Американский аналитик Робертс призвал отменить помощь Украине в размере 24 млрд долларов

    Tекст: Александра Юдина

    Экономика Соединенных Штатов не может себе позволить выделение нового пакета финансовой помощи Киеву в размере 24 млрд долларов, выразил мнение президент исследовательского института США «Фонд «Наследие» Кевин Робертс.

    По его словам, американская экономика в данный момент гораздо слабее, чем раньше, США просто не могут себе позволить тот же уровень поддержки Киева, передает RT со ссылкой на телеканал Fox News.

    «Я категорически против нового пакета финансовой помощи на сумму 24 млрд долларов», – подчеркнул аналитик.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что если США прекратят финансирование, то Украина исчезнет за пару недель, потому что полностью зависит от Вашингтона.

    Коментарии (0)
    22 августа 2023, 04:30
    New Yorker: Маск заявил о разговоре с Путиным в 2022 году

    New Yorker пишет, что Маск осенью 2022 года якобы заявил Пентагону о разговоре с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Осенью 2022 года глава SpaceX Илон Маск якобы заявил чиновникам Пентагона, что лично разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, утверждают американские СМИ.

    Репортер-расследователь Ронан Фэрроу пишет, что Пентагон поддерживал использование украинскими военными терминалов Starlink, а Маск «беспокоился о том, что его технологии используются в военных целях». Кроме того, он призывал к переговорам с Путиным относительно Украины, так как президент России «хочет мира».

    Как пишет Фэрроу, «к ужасу представителей Пентагона, Маск заявил, что лично разговаривал с Путиным», передает RT со ссылкой на New Yorker.

    Один из источников издания утверждает, что Маск сказал: «У меня был замечательный разговор с Путиным». «И мы подумали: «О боже, это нехорошо», – рассказал высокопоставленный чиновник из Пентагона. По словам другого источника, Маск заявил, что лично разговаривал с Путиным за несколько недель до того, как опубликовал свой вариант мирного плана, и добавил, что его консультации с Кремлем были регулярными, передает РБК.

    Фэрроу пишет, что Маск видел в использовании Starlink вооруженными силами Украины яркую иллюстрацию того, как технология, разработанная для мирных целей, «используется для ведения войны».

    Издание отмечает, что сам предприниматель позднее отрицал свои контакты с главой российского государства.

    Напомним, слухи о переговорах Путина и Маска появляются в СМИ уже не в первый раз. О якобы состоявшемся разговоре заявлял Ян Бреммер – основатель компании Eurasia Group. Сам Маск опроверг заявления о переговорах с Путиным. Кремль также опроверг слухи о разговоре Путина с Маском.

    Коментарии (0)
    21 августа 2023, 13:24
    Политолог: БРИКС способна стать полноценным противовесом G7

    Политолог Ткаченко: Укрепление БРИКС – ощутимый шаг в сторону многополярного мира

    Политолог: БРИКС способна стать полноценным противовесом G7
    @ KIM LUDBROOK/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Пекин, равно как и Москва, рассматривает БРИКС как способ противодействия гегемонии Вашингтона. Несмотря на то, что не все участники организации согласны с такой политикой, в перспективе объединение способно стать защитником многополярного миропорядка. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно о намерении Китая призвать коллег по БРИКС превратить блок в соперника G7.

    «Изначально БРИКС рассматривалась Россией как способ борьбы с однополярным миром во главе с США. И теперь эти идеи стал открыто разделять Китай», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Пекин за последние годы стал основным конкурентом Вашингтона, что и заставило политиков Поднебесной пересмотреть свое отношение к БРИКС. Тем не менее, не все участники организации готовы принять видение России и Китая. Индия и Бразилия, скорее всего, не смогут с той же уверенностью вступить в конкуренцию с США», – подчеркивает собеседник.

    «Обе страны регулярно приглашаются в качестве гостей на встречи G7. Кроме того, Нью-Дели до сих пор рассчитывает на сохранение доверительных отношений с западными странами. С Бразилией все несколько сложнее. В настоящий момент страна активно поддерживает взаимодействие с КНР, однако сохранится ли заданный внешнеполитический курс после следующих выборов – большой вопрос», – отмечает эксперт.

    «Тем не менее, Пекину выгодно постепенно превращать БРИКС в противовес G7. В связи с этим, организацию в перспективе ждет расширение. И новыми ее участниками, скорее всего, станут страны, лояльные Китаю. Кроме того, для полноценного противостояния с западными государствами, блоку необходимо пережить ряд серьезных трансформаций», – акцентирует Ткаченко.

    «В настоящий момент БРИКС в большей степени представляет собой форум, на котором лидеры стран-участниц обмениваются мнениями по ряду важных вопросов. Организации не хватает хорошо проработанных институтов экономического сотрудничества и на их создание потребуется немало времени», – считает собеседник.

    «Однако нынешняя роль БРИКС на международной арене – ощутимый шаг в сторону создания многополярного мира. Это объединение равноправных государств, каждое из которых имеет свои собственные региональные интеграционные инициативы. Участники организации по-настоящему субъектны, что укладывается в логику борьбы с гегемонией США», – заключил Ткаченко.

    Ранее стало известно о намерении Китая призвать коллег по БРИКС превратить блок в полноценного геополитического соперника G7. Об этом сообщает Financial Times. По данным источника газеты, расширение организации позволит объединению отвечать за долю мирового ВВП, как у «Большой семерки». Отмечается, что это сделает «общий голос» блока более сильным.

    При этом издание утверждает, что между КНР и Индией усиливаются противоречия в вопросе того, как именно должен осуществляться прием новых членов в БРИКС. В частности, наиболее спорным вопросом между Пекином и Нью-Дели стало будущее организации: стоит ли ей оставаться нейтральным клубом для отстаивания экономических интересов или начать трансформацию в политическую силу для противостояния с США.

    Как сообщает газета, неназванный бразильский дипломат подчеркнул важность того, чтобы «для присоединения новых участников были определены критерии». При этом президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что республика поддерживает расширение организации, однако, по его мнению, сперва необходимо укрепить связи между странами, которые планируют войти в БРИКС.

    В своем обращении к нации, приуроченному к проведению в Йоханнесбурге саммита организации с 22 по 24 августа, он сообщил, что свыше 20 государств уже подали формальные заявки на вступление в блок. По его словам, подобное внимание к БРИКС вызвано запросом на более справедливую систему международных отношений.

    Он отметил, что объединение «является противником однополярного мира» и прямо сейчас «меняет глобальную экономику и политику». Кроме того, Рамафоса подчеркнул, что ЮАР продолжает консультации в целях возобновления зерновой сделки, а также ведет работу в рамках миссии стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса.

    Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что БРИКС запустил процесс расширения, чтобы стать одной из опор справедливого полицентричного миропорядка. По его мнению, у организации немало единомышленников, которые видят в ней позитивную силу.

    Коментарии (0)
    22 августа 2023, 13:40
    Экс-разведчик Франции назвал дедолларизацию причиной конфликта на Украине

    Бывший французский разведчик назвал причиной конфликта на Украине скорый конец «эпохи доллара»

    Tекст: Алина Власенко

    Саммит БРИКС приблизит конец «эпохи доллара», что является красной линией для США и реальной причиной конфликта на Украине, считает бывший капитан французской военной разведки Пьер Плас.

    По словам бывшего разведчика, настоящей красной линией и причиной конфликта на Украине является конец «эпохи доллара». Плас указал, что стартующий в ЮАР саммит БРИКС будет посвящен дедолларизации и созданию новой торговой валюты, обеспеченной золотом и не привязанной к доллару.

    Это, по мнению эксперта, приведет к потере контроля Вашингтоном, долг которого уже  превысил 32 трлн долларов, передает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и еще целый ряд государств последовательно снижают зависимость от доллара и переходят на расчеты в национальных валютах.

    Коментарии (2)
    22 августа 2023, 07:48
    Патрушев напомнил о сожженных в ядерном огне мирных жителях Японии

    Патрушев заявил о боязни руководства Японии указывать на ответственность США за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

    Tекст: Антон Антонов

    На траурных мероприятиях, посвященных атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, руководство Японии, заискивая перед США, боится указывать, что бомбардировки мирных японских городов устроили американцы, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

    На совещании по безопасности Дальнего Востока России в Магадане Патрушев отметил, что сами американцы «открыто об этом заявляют и даже гордятся» бомбардировками. Японцы же сейчас «говорят о якобы существующих ядерных угрозах со стороны России». По его словам, «фальсификаторы истории цинично внушают японцам, что агрессором являлась Россия, а американцы пришли к ним как спасители», хотя это США «заживо сожгли в ядерном огне сотни тысяч мирных японских граждан», передает РИА «Новости».

    Он заявил, что англосаксы «втягивают Японию в свои геополитические игры». Япония «взяла курс на милитаризацию», там опять «звучат имперские лозунги», а с «архивных полок достаются методички о русской и китайской угрозе».

    Патрушев заявил: «Ориентируясь на показатели НАТО, стремительно наращиваются военный бюджет и закупки наступательных вооружений. Даже поговаривают о том, что японцам нужно обзавестись собственным ядерным оружием». «Вынашиваются реваншистские планы по возврату «северных территорий», отошедших нашей стране по итогам Второй мировой войны», – сказал Патрушев.

    Секретарь Совета Безопасности России считает, что Японии следовало бы «лучше усвоить уроки прошлого». Он отметил, что США не станут ценить жизни японцев «больше, чем, к примеру, жизни украинских солдат».

    Патрушев подчеркнул, что из-за планов США «по развертыванию в Азии ракет средней и меньшей дальности», к которым привлекают Японию, возникают «дополнительные угрозы безопасности нашим дальневосточным территориям».

    Он напомнил, что «в начале ХХ века Япония оккупировала Сахалин», «планомерно уничтожали русское население, запрещали русский язык, переименовывали улицы и населенные пункты», пока в 1945 году войска СССР не разгромили миллионную Квантунскую армию за две недели, освободив захваченные японцами территории. Патрушев призвал помнить «о вкладе нашей страны в окончательный разгром японского милитаризма».

    Напомним, в июне в России был принят закон, объявляющий 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

    Коментарии (1480)
    22 августа 2023, 12:13
    MSD решил остановить поставки в Россию препарата от гепатита C

    Американский фармпроизводитель MSD остановит поставки в Россию препарата «Зепатир» от гепатита C

    Tекст: Алина Власенко

    Американский фармацевтический производитель MSD направил Росздравнадзору уведомление о решении прекратить поставки в Россию «Зепатира» – одного из самых востребованных препаратов против гепатита С.

    В Росздравнадзоре уточнили, что решение MSD не повлияет на поставки, запланированные на 2024 год, пишет «Коммерсант».

    На «Зепатир» приходится почти 20% всех госзакупок препаратов против гепатита C. На эти цели каждый год выделяется более 1 млрд рублей. Минздрав уже предупредил федеральные медучреждения о прекращении поставок нескольких препаратов, включая «Зепатир».

    Тем временем в пресс-службе Минпромторга сообщили, что несколько отечественных предприятий разрабатывают аналог «Зепатира». При этом ввод препаратов в гражданский оборот не предусмотрен до момента ухода с рынка иностранных компаний, лекарственные препараты которых находятся под патентной защитой до марта 2030 года.

    В то же время в министерстве указали, что в подобных случаях может применяться добровольное или принудительное лицензирование, согласно которому правительство в случае крайней необходимости может принять решение об использовании изобретения без согласия патентообладателя.

    Коментарии (5)
    21 августа 2023, 08:30
    Посол заявил о попытках США помешать полноценному участию России в АТЭС

    Посол Бердыев заявил о попытках США помешать полноценному участию России в АТЭС

    Tекст: Алина Власенко

    Вашингтон пытается помешать полноценному участию России в работе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в рамках председательства в организации, заявил посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от России Марат Бердыев.

    По словам дипломата, Россия, соглашаясь на председательство США в АТЭС, получила от Вашингтона подтверждение готовности обеспечить недискриминационный доступ всех делегаций на мероприятия. Однако теперь США создают препятствия для полноценного участия Москвы в деятельности АТЭС, что сказывается на результативности сотрудничества, передает РИА «Новости».

    Ранее США отказались выдать визы представителям России для участия в форуме АТЭС.

    Коментарии (2)
    23 августа 2023, 12:06
    Российскому игроку греческого ФК не выдали визу для игры в Британии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российскому футболисту греческого клуба ПАОК Магомеду Оздоеву не выдали визу для игры на британской территории в матче Лиги конференций против «Хартса», сообщают греческие СМИ.

    Игра пройдет в Шотландии 24 августа, Оздоев оказался единственным, у кого возникли проблемы с визой, передает «Интерфакс» со ссылкой на греческий портал Sport24.

    Оздоев вышел из «Зенита» в 2022 году, в августе 2023 года он стал играть за ПАОК.

    Коментарии (0)
    Главное
    Опубликован список пассажиров упавшего под Тверью самолета. Среди них Пригожин и Уткин
    Макрон сказал, о чем хотел бы поговорить с Путиным
    Зеленский отверг идею переброски украинских войск с востока на юг
    Задержанный мигрант признал вину и сказал, зачем ударил девушку на пробежке
    США предъявили россиянину обвинения в отмывании 1 млрд долларов
    Опубликовано первое фото поверхности Луны с индийского модуля «Викрам»
    Арестован глава компании по организации экскурсий по подземным коллекторам Москвы

    Единая валюта БРИКС поможет пережить кризис

    БРИКС делает активные шаги по снижению зависимости от доллара. Мало того, что страны начали активно торговать в местных валютах, банк БРИКС еще и переходит на кредитование в нацвалютах. И конечно, самый обсуждаемый вопрос – создание единой валюты стран БРИКС. Как она может выглядеть и как может помочь во время очередного финансового кризиса? Подробности

    Перейти в раздел

    БРИКС и «Большую семерку» готовят к соперничеству

    Пекин намерен превратить БРИКС в геополитического соперника G7, сообщают западные СМИ. Организация уже превзошла по экономическим показателям «Большую семерку», а о желании присоединиться к объединению заявило порядка 20 государств. Что еще предстоит сделать БРИКС на этом пути, все ли страны-участницы готовы к противостоянию с Вашингтоном и насколько этот путь соответствует интересам России? Подробности

    Перейти в раздел

    Ключевая российская магистраль снова потребовала героизма

    Срочные меры по восстановлению ключевого транспортного маршрута России оказались эффективными. В среду вновь начат пропуск поездов по участку БАМа, всего три дня назад разрушенному стихией. Что произошло, почему этот маршрут настолько принципиален и как удалось столь быстро восстановить движение? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Вучич унизил Зеленского в Греции

    Президент Украины Владимир Зеленский уговорил президента Сербии Александра Вучича встретиться с ним и поговорить «наедине». Эта встреча состоялась в Афинах, обе стороны оценили ее как «хорошую», но Зеленский о ней теперь наверняка жалеет. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США требуют от ВСУ сменить тактику

      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого «контранстуления ВСУ», пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

    • Зачем Боррель хамит России

      Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель окончательно отключился от реальности. В очередном интервью с хамскими выпадами в адрес России он назвал ее «экономическим карликом» и «заправочной станцией с ядерным оружием». Как нам на такое реагировать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............