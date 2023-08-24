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В Совфеде указали на ключевую роль России в развитии БРИКС
Сенатор Долгов: Активная политика России подталкивает многие страны к сотрудничеству с Москвой и вступлению в БРИКС
Россия приложила огромные усилия для превращения БРИКС в авторитетную международную организацию. Тем самым наша страна заложила основы для формирования нового многополярного мира. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на форуме БРИКС о попытках государств «золотого миллиарда» сохранить однополярный мир.
«Благодаря усилиям России и нашего президента БРИКС как организация проделала большой путь. В основе взаимодействия стран-участниц лежит стремление к суверенитету и поддержка традиционных ценностей. Сегодня наша страна является оплотом этих качеств в мире, что привлекает другие государства», – сказал сенатор Константин Долгов.
«Кроме того, многие страны видят стремление России противостоять западной гегемонии. Мы сдерживаем неоколониализм на Украине, Ближнем Востоке и в ряде других регионов, особенно в Африке. Это подталкивает государства к сотрудничеству с Москвой и вступлению в БРИКС», – отмечает он.
«Таким образом Россия вместе с партнерами запустила процесс формирования нового многополярного мира, а БРИКС стала одной из его основ. Организация привлекает страны, которые желают сотрудничать на основе взаимного уважения и норм международного права», – подчеркнул собеседник.
«БРИКС стала одной из самых активно развивающихся международных организаций. Уже сейчас она обогнала G7 по вкладу в мировую финансовую систему. Теперь мы стремимся обеспечить экономический суверенитет и безопасность с помощью отказа от доллара как средства платежа между странами-членами», – акцентирует сенатор.
«Развитие этих тенденций продолжится и во время председательства России в БРИКС в следующем году. Нами была выстроена мощнейшая программа. Мы будем работать не только на экономическом направлении, но и на политическом и культурно-гуманитарном. Таким образом БРИКС станет еще более перспективным объединением», – резюмировал Долгов.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече в формате «БРИКС плюс/аутрич» заявил, что государства «золотого миллиарда» предпринимают любые попытки для сохранения однополярного мира, который выгоден им. Путин также подчеркнул, что БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не противопоставляет, но у создания многополярного миропорядка есть непримиримые противники.
Кроме того, президент отметил, что ряд стран не стесняются оправдывать неонацизм, ксенофобию, экстремизм разного толка и попустительствуют терроризму.
В ходе своего выступления Путин также подчеркнул, что российская сторона делает все возможное для борьбы с голодом в мире и недопущения продовольственного кризиса. «Особое внимание наша страна уделяет вопросам, касающимся обеспечения африканских государств и мировых рынков в целом продовольствием и удобрениями», – сказал он.
Кроме того, президент России обозначил важность вопросов, связанных с созданием единой расчетной единицы и использования нацвалют в торговле между странами – участницами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
В рамках заседания лидеров стран организации глава Российского государства заявил о готовности Москвы работать над принятием новых членов в состав блока. На саммите было объявлено о вхождении в состав БРИКС шести новых государств. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он уточнил, что с 2024 года участниками организации станут Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Согласно подсчетам, БРИКС после расширения более чем вдвое превзойдет G7 по площади и более чем вчетверо по численности населения. Кроме того, Рамафоса сообщил, что страны-участницы подписали итоговую декларацию саммита, которая получила название «Йоханнесбург-2».
Путин назвал согласование декларации непростым. Однако, по его мнению, лидер ЮАР проявил удивительное дипломатическое искусство при утверждении всех позиций, включая и расширение БРИКС. Ранее был согласован документ с принципами принятия в объединение новых членов.
Напомним, именно Россия будет председательствовать в БРИКС в следующем году. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как именно РФ может усилить объединение.