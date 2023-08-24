Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.0 комментариев
Путин заявил, что Россия делает все для борьбы с мировым кризисом продовольствия
Путин заявил, что Россия делает все для борьбы с мировым продовольственным кризисом
Российская сторона делает все возможное для борьбы с голодом в мире и недопущения продовольственного кризиса, заявил президент России Владимир Путин по видеосвязи на встрече БРИКС.
«Особое внимание наша страна уделяет вопросам, касающимся обеспечения африканских государств и мировых рынков в целом продовольствием и удобрениями. Иными словами, используем все имеющиеся у нас возможности, чтобы внести вклад в глобальные усилия по борьбе с голодом, не допустить продовольственного кризиса», – цитирует Путина ТАСС.
Также российский лидер отмечал важность создания единой расчетной единицы в торговле между странами – участницами БРИКС.