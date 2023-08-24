Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.0 комментариев
Путин заявил о попытках стран «золотого миллиарда» сохранить однополярный мир
Государства «золотого миллиарда» предпринимают любые попытки для сохранения однополярного мира, который выгоден им, заявил президент Владимир Путин на встрече в формате «БРИКС плюс/аутрич».
Российский лидер подчеркнул, что однополярный мир «их устраивает» и «выгоден им», передает ТАСС.
Путин также заявил, что БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не противопоставляет, но у создания многополярного миропорядка есть непримиримые противники.
Кроме того президент подчеркнул, что ряд стран не стесняются оправдывать неонацизм, ксенофобию, экстремизм разного толка и попустительствуют терроризму.
Ранее лидеры стран БРИКС выразили обеспокоенность применением односторонних санкций и их негативными последствиями для развивающихся государств.