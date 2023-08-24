Путин заявил о попытках стран «золотого миллиарда» сохранить однополярный мир

Tекст: Алина Власенко

Российский лидер подчеркнул, что однополярный мир «их устраивает» и «выгоден им», передает ТАСС.



Путин также заявил, что БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не противопоставляет, но у создания многополярного миропорядка есть непримиримые противники.

Кроме того президент подчеркнул, что ряд стран не стесняются оправдывать неонацизм, ксенофобию, экстремизм разного толка и попустительствуют терроризму.

Ранее лидеры стран БРИКС выразили обеспокоенность применением односторонних санкций и их негативными последствиями для развивающихся государств.