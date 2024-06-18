Соседи России идут на ощупь в современном мире, находясь в поиске компромисса между соблазнами, которые предлагает внешний мир, и хладнокровным осознанием своего истинного положения на политической карте.0 комментариев
В Зимбабве заявили о готовности присоединиться к БРИКС
Республика Зимбабве готова вступить в прогрессивное объединение БРИКС, заявила министр обороны страны Оппа Мучингури-Кашири, выступая на полях Международного межпартийного форума в формате «БРИКС и страны-партнеры» – «Мировое большинство за многополярный мир», который проходит во Владивостоке.
По ее словам, Зимбабве готова присоединиться к БРИКС, предлагающий альтернативные благоприятные условия для свободной торговли с другими странами, передает ТАСС. Мучингури-Кашири добавила, что модель БРИКС строится на взаимоотношениях, преследующих цели неприсоединения, что способствовало экономическому росту на основе взаимного уважения, общего прогресса и процветания.
По словам министра, Зимбабве, как и многие другие представленные здесь страны, уверена в способности БРИКС противостоять доминированию западных держав и продвигать более сбалансированную глобальную повестку. По ее словам, БРИКС и страны-партнеры создают эффективный механизм для развития связей между государствами мирового большинства.
«Нераздельная и равная для всех безопасность – вот главный принцип построения подлинного и прочного мира на планете», – подчеркнула Мучингури-Кашири. От имени Африки она выразила благодарность России за содействие в сфере обороны.
Ранее Зимбабве выразила твердое намерение присоединиться к БРИКС.