Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.5 комментариев
Премьер Эстонии: России придется заплатить за ущерб Украине
Премьер Эстонии Каллас: России придется заплатить за ущерб Украине
Союзным киевскому режиму странам нужно будет направить замороженные активы России для помощи Украине, заявила эстонский премьер Кая Каллас.
России «в конечном итоге придется заплатить за причиненный ущерб», заявила Каллас в соцсети X, передает РИА «Новости».
Она добавила, что в Эстонии парламент принял закон, разрешающий передачу российских активов Украине.
Ранее эстонский МИД заявил, что обещание Таллина каждый год оказывать военную помощь Киеву на 100 млн евро юридически не обосновано.