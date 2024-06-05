Эстония решила юридически не закреплять военную помощь Украине

Таллин не собирается юридически закреплять свое обещание Украине ежегодно оказывать помощь на 100 млн евро

Tекст: Максим Попов

Премьер Эстонии Кая Каллас и президент Украины Владимир Зеленский планируют подписать соглашение, которое содержит положение о выделении Киеву военной помощи на сумму более 100 млн евро в год. По информации ERR, соглашение рассчитано на десять лет и предполагает более широкое сотрудничество стран в разных сферах, передает ТАСС.

По словам представителей эстонского МИД, это двустороннее политическое волеизъявление, а не международный договор. Соглашение не налагает юридических обязательств ни на Эстонию, ни на Украину, подчеркнули дипломаты.



Вместе с тем ERR отмечает, что пока остается неясным, как данное обязательство будет отражено в бюджетах Эстонии на последующие годы.



Как сообщалось ранее, департамент полиции и пограничной охраны Эстонии приступил к строительству пяти мониторинговых станций вдоль реки Нарвы на российской границе.





