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    Что задумали ВСУ против российских войск под Харьковом
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы перестают верить пропаганде ЗЕ-команды

    Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Конференция по Украине в Швейцарии станет антикитайской

    Отыгранную фигуру Зеленского не убрали с доски только потому, что не нашли достойного повода. Президентом ему уже не быть. А вот президентом в изгнании или сакральной жертвой – эти роли пока еще свободны и активно обсуждаются.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нагнетание «ядерного страха» выгодно совсем не нам

    Самодемонизация со стороны ряда российских медийных фигур – «мы страшные! мы ужасные! мы бесчеловечные!» – невольно подыгрывает антироссийской мифологии в западных СМИ.

    18 комментариев
    5 июня 2024, 15:35 • Новости дня

    Эстония решила юридически не закреплять военную помощь Украине

    Таллин не собирается юридически закреплять свое обещание Украине ежегодно оказывать помощь на 100 млн евро

    Tекст: Максим Попов

    Обещание Эстонии ежегодно оказывать военную помощь Украине на 100 млн евро юридически не обосновано, сообщил портал гостелерадио ERR со ссылкой на заявление эстонского МИД.

    Премьер Эстонии Кая Каллас и президент Украины Владимир Зеленский планируют подписать соглашение, которое содержит положение о выделении Киеву военной помощи на сумму более 100 млн евро в год. По информации ERR, соглашение рассчитано на десять лет и предполагает более широкое сотрудничество стран в разных сферах, передает ТАСС.

    По словам представителей эстонского МИД, это двустороннее политическое волеизъявление, а не международный договор. Соглашение не налагает юридических обязательств ни на Эстонию, ни на Украину, подчеркнули дипломаты.

    Вместе с тем ERR отмечает, что пока остается неясным, как данное обязательство будет отражено в бюджетах Эстонии на последующие годы.

    Как сообщалось ранее, департамент полиции и пограничной охраны Эстонии приступил к строительству пяти мониторинговых станций вдоль реки Нарвы на российской границе.


    5 июня 2024, 08:14 • Новости дня
    Российские силы сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском

    Марочко: Российские силы сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском

    Российские силы сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные сорвали попытку украинских сил провести «победоносную операцию» под Волчанском Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    С начала июня украинское командование планировало провести «малую победоносную операцию» в течение трех суток, рассказал Марочко ТАСС. Однако благодаря крепкой обороне России и неточным разведданным ВСУ, план не был реализован, отметил он.

    «Украинское командование поставило задачу своим подразделениям провести «малую победоносную операцию» в течение трех суток», – заявил Марочко, отметив, что на это указывают характер действий противника, то, какие силы и средства были задействованы, а также информационное сопровождение операции.

    Замысел, по его словам, реализован не был, поскольку оборонительная линия ВС РФ оказалась намного крепче, чем предполагали в ВСУ, а разведданные были неточными.

    В результате украинские войска были вынуждены отказаться от своего плана и скорректировать задачи, заключил Марочко.

    Ранее сообщалось, что ВСУ подтянули резервы в Харьковскую область, поэтому наступление российских войск замедлилось.

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    4 июня 2024, 22:20 • Новости дня
    Сексолог объяснил, каким женщинам и почему нравятся мужчины с животами

    Сексолог Кульгавчук объяснил, почему некоторые женщины предпочитают мужчин с животами

    Сексолог объяснил, каким женщинам и почему нравятся мужчины с животами
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В том, что многие девушки выбирают себе в качестве партнера не накачанного спортивного парня, а мужчину с животом, есть целый ряд причин, сказал газете ВЗГЛЯД врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук.

    «У всех людей разные вкусы. Кому-то нравятся апельсины, а у кого-то на них аллергия. То же самое и с мужчинами. Да, по-прежнему красивое тело по умолчанию привлекательно, поскольку это показатель здоровья и хорошей физической формы. Но есть нюансы. Особенно с женской стороны», – говорит Кульгавчук.

    По его словам, некоторые женщины воспринимают мужчин с красивой фигурой как самовлюбленных нарциссов, озабоченных своей формой и неспособных позаботиться об окружающих. И в некоторых случаях это действительно оказывается так.

    Кроме того, наличие живота у противоположного пола некоторые женщины могут воспринимать не как ожирение, а как признак своего рода состоятельности. «Это некий такой «солидный мужчина». Такие ассоциации имеют под собой основания, не зря существует этот стереотип. А при выборе мужчины женщина может руководствоваться разными факторами, в том числе и способностью заботиться, дарить подарки, опекать. Недаром некоторые юные дамы, соблазняя мужчин с возможностями и животами, могут называть их «папиками», – делится сексолог.

    Девушке может нравиться партнер с животом еще по одной причине, говорит специалист: это ранее выстроенный ассоциативный ряд. Влечение и вкусы формируются не только осознанным выбором, поясняет он, но и отчасти импринтом – яркими положительными воспоминаниями, порой даже из детства. Такой тип мужчин может напоминать какого-нибудь добряка, с которым у девушки были хорошие отношения. «В некоторых случаях в неполной семье девочка, недополучившая образ отца в детстве, пытается бессознательно найти его в зрелом возрасте. Тут, если человек хочет в себе разобраться, необходима психотерапевтическая работа, своего рода интересные раскопки психики», – заключил Кульгавчук.

    Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснила, что мужчине легче похудеть, нежели женщине, поскольку этому способствует тестостерон, а также большая развитость мышечной массы. Она рассказала, как россиянам быстро и эффективно избавиться от лишнего веса.

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    4 июня 2024, 19:25 • Новости дня
    Байден назвал пугающие Америку последствия поражения Украины
    Байден назвал пугающие Америку последствия поражения Украины
    @ Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны, граничащие с Россией, в том числе Польша, «соберутся вести себя самостоятельно» при поражении Украины в конфликте, заявил президент США Джо Байден в интервью журналу Time.

    Байден выразил опасение, что «все эти страны вдоль фактической границы России, от Балкан и Белоруссии, соберутся вести себя самостоятельно» при поражении Киева в конфликте, передает РИА «Новости».

    «Вот поэтому мы не можем позволить пасть НАТО, нам нужно выстраивать его политически и экономически, а также в военном отношении, во что мы значительно инвестируем», – сказал он.

    Американский лидер добавил, что планирует «определить будущее Европы» на длительный период, если победит на предстоящих выборах президента США.

    Ранее Байден сравнил траты Европы и США на «борьбу с Россией».

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    4 июня 2024, 19:33 • Новости дня
    Кортеж посла Польши грубо нарушил ПДД в Свердловской области

    В ГАИ начали проверку из-за нарушения ПДД кортежем посла Польши

    Кортеж посла Польши грубо нарушил ПДД в Свердловской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госавтоинспекция Свердловской области начала проверку по факту нарушения ПДД кортежем посла Польши в России Кшиштофа Краевского, сообщает пресс-служба ведомства.

    Отмечается, что в ходе проверки будут установлены личности водителей и применены меры административного воздействия, передает РИА «Новости».

    Ранее на видео, опубликованном в местных СМИ, видно, как три машины с дипломатическими номерами пересекают двойную сплошную линию при развороте, а одна из них выезжает на встречную полосу. По имеющейся информации, Краевский находился в регионе с неофициальным визитом.

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    5 июня 2024, 06:29 • Новости дня
    МИД назвал условия урегулирования конфликта на Украине

    Замглавы МИД России Галузин указал на необходимость признать территориальные реалии для урегулирования на Украине

    МИД назвал условия урегулирования конфликта на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Для устойчивого и справедливого урегулирования украинского кризиса должны быть признаны современные геополитические и территориальные реалии, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин заявил, что также необходимо «устранить первопричины» кризиса, прекратить «накачивать ВСУ вооружениями», сама Украина должна «прекратить боевые действия», передает ТАСС.

    Он заверил, что «Россия открыта к диалогу», но диалог должен проходить с учетом интересов России. По его словам, на Западе многие готовы «слепо жертвовать интересами своих стран и народов», пытаясь нанести России «стратегическое поражение».

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

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    4 июня 2024, 19:18 • Новости дня
    СМИ рассказали о недавно купленном Зеленским отеле-казино на Северном Кипре
    СМИ рассказали о недавно купленном Зеленским отеле-казино на Северном Кипре
    @ Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Республики Кипр проверяют информацию о якобы принадлежащем президенту Украины Владимиру Зеленскому отеле-казино в северной части острова, заявил президент Кипра Никос Христодулидис.

    По его словам, расследование по поводу возможной покупки Зеленским отеля-казино в северной части Кипра проводится совместно с партнерами из других стран, но пока ничего не выявлено. Христодулидис обещал, что результаты сообщит позже, передает ТАСС.

    Как сообщают турецкие СМИ, зарегистрированная в Белизе компания Film Heritage inc, владельцем которой является Зеленский, приобрела отель-казино Vuni Palace, расположенный в Кирении, городе на северном побережье Кипра, пишет «Аргументы и факты». Сделка была закрыта в мае 2024 года, отель был приобретен примерно за 150 млн фунтов.

    Ранее СМИ писали, что вилла Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми была сдана паре граждан России, проживающих в Лондоне.

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    4 июня 2024, 21:54 • Новости дня
    Спектакли с Романом Мадяновым отменили до конца лета
    Спектакли с Романом Мадяновым отменили до конца лета
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заслуженный артист России Роман Мадянов отменил все спектакли до конца лета из-за болезни, сообщил его коллега Павел Трубинер.

    В соцсети «ВКонтакте» он написал, что участие Мадянова в спектакле «Любимая женщина Дон Жуана» 27 августа в Москве пока под вопросом.

    Роман Мадянов сыграл более 200 ролей в кино, служил в Театре имени Маяковского. Он четырежды лауреат премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана. Известен по ролям в сериале «Солдаты», «Великая», «СуперБобровы», фильмам «Левиафан», «По щучьему велению».

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    4 июня 2024, 20:59 • Новости дня
    NYT: Все меньше украинцев готовы воевать с Россией
    NYT: Все меньше украинцев готовы воевать с Россией
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дарья Григоренко

    Руководитель киевского бюро The New York Times Эндрю Крамер в подкасте издания заявил о снижении боевого духа среди украинских военных и нежелании призывников вступать в ряды ВСУ.

    Крамер в подкасте NYT на YouТube отметил, что желание воевать уменьшается. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «испытывает трудности с мобилизацией людей», передает ТАСС.

    По словам журналиста, украинские солдаты испытывают боевую усталость, а призывники всеми способами пытаются избежать мобилизации. Крамер подчеркнул, что мужчины боятся проверок на блокпостах, где могут быть военкомы. Кроме того, он уточнил, что сейчас даже существуют специальные приложения, отслеживающие перемещение военкомов.

    В качестве примера он привел приложение «Погода в Киеве», где предупреждения о дожде в определенных местах города могут сигнализировать о раздаче повесток.

    Ранее представители пророссийского подполья в Херсоне сообщили, что сотрудники СБУ обязали настоятелей церквей склонять своих прихожан к вступлению в ряды ВСУ. 1 июня власти Украины решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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    4 июня 2024, 16:04 • Новости дня
    СК затребовал ареста осквернивших памятник Жукову женщин

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следствие подало ходатайство в Тверской суд Москвы об аресте двух женщин, написавших аббревиатуру ГУР на памятнике маршалу Георгию Жукову, сообщили в суде.

    Следствие требует арестовать Веру Николаеву и Анастасию Лысенкову по делу о повреждении воинских мемориалов, сообщили в суде ТАСС.

    Женщины, по данным материалов дела, пришли к памятнику на Манежной площади в Москве с баллончиком краски и написали аббревиатуру ГУР. Она расшифровывается как Главное управление разведки Минобороны Украины.

    По этой статье женщинам грозит до пяти лет колонии.

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    4 июня 2024, 20:44 • Новости дня
    Путин призвал прекратить «вытягивать деньги из семей» за детские спортивные секции
    Путин призвал прекратить «вытягивать деньги из семей» за детские спортивные секции
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские семьи с небольшими доходами не могут регулярно оплачивать занятия физкультурой и спортом для детей, эту проблему необходимо решить, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    В стране наблюдается необоснованная коммерциализация физической культуры и массового спорта, отметил Путин, передает ТАСС. «Вот что происходит – вытягивание денег из российских семей», – сказал он.

    Для решения этой проблемы необходимо обратить внимание на то, как работает профильное законодательство, заявил Путин. «Вот на это надо обратить внимание, в том числе и на то, как работает закон о спорте», – поручил глава государства.

    Необходимо, чтобы как можно больше россиян занимались спортом, государство должно финансировать мероприятия, направленные на решение этой задачи, подчеркнул Путин.

    Занятия спортом в России должны быть «максимально бесплатными». «Все остальное – это творчество. Надо относиться к этому положительно и поддерживать все спортивные организации, но создать условия для максимально бесплатного занятия физической культурой и спортом – это наша абсолютная задача», – сказал он.

    Ранее Путин призвал заниматься спортом «каждый божий день».

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    5 июня 2024, 07:49 • Новости дня
    СМИ: Немецкий бизнесмен пробовал укрыться в посольстве ФРГ в Москве

    Der Spiegel: Немецкий бизнесмен безуспешно пробовал укрыться в посольстве ФРГ в Москве

    СМИ: Немецкий бизнесмен пробовал укрыться в посольстве ФРГ в Москве
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Немецкий инвестор Ральф Новак, осужденный за хищение акций каршерингового сервиса BelkaCar, накануне оглашения приговора пытался укрыться в посольстве Германии в Москве, сообщает Der Spiegel.

    По данным издания, Новак прибыл в посольство Германии в поисках убежища. После длительных переговоров с дипломатами и адвокатами он покинул здание посольства уже после полуночи, передает РИА «Новости».

    Spiegel также отмечает, что Новак, скорее всего, хотел таким образом избежать тюремного заключения. Однако шансов на успех у него было мало, так как согласно Венской конвенции дипломаты обязаны были бы выдать его по запросу российских властей.

    Накануне Тушинский суд Москвы приговорил Новака к пяти годам колонии общего режима со штрафом 800 тыс. рублей. По данным следствия, речь идет о хищении и продаже контрольного пакета российского ООО «Брайнстон» и незаконной продаже 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd. Ущерб составил 3 млрд 678 млн рублей.

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    4 июня 2024, 18:46 • Новости дня
    Депутат Бундестага: НАТО готовит провокацию для ввода войск на Украину

    Депутат Бундестага Дагделен: НАТО готовит провокацию для ввода войск на Украину

    Депутат Бундестага: НАТО готовит провокацию для ввода войск на Украину
    @ IMAGO/Juliane Sonntag/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Западе готовится постановка, которую планируют использовать для размещения западных войск на Украине, заявила депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Севим Дагделен.

    В НАТО намерены создать сценарий, похожий «на начало войны во Вьетнаме», обсуждение ввода войск альянса проводится параллельно конфликту на Украине, сказала Дагделен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что до официального вступления США в боевые действия во Вьетнаме был подстроен Тонкинский инцидент, в стране уже было 15 тыс. советников. Позже туда ввели американские войска для «защиты» этих советников.

    Депутат предположила, что похожую схему планируется разыграть и на украинской территории с размещением немецких или других вооружений, которые могут бить по России.

    Дагделен заявила о необходимости создания коалиции стран, включая страны Глобального Юга, чтобы предотвратить эскалацию.

    Тонкинский инцидент – это название двух происшествий в Тонкинском заливе в 1964 году. Они послужили обоснованием для прямого использования американской армии во вьетнамской войне.

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    5 июня 2024, 10:28 • Новости дня
    WSJ: Состояние Байдена за закрытыми дверьми ухудшается

    Wall Street Journal: Состояние Байдена за закрытыми дверьми демонстрирует ухудшение

    WSJ: Состояние Байдена за закрытыми дверьми ухудшается
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Состояние физического и ментального здоровья, а также уровень вовлеченности американского президента Джо Байдена в дела за закрытыми дверьми демонстрируют признаки ухудшения, пишет The Wall Street Journal по итогам интервью с более чем 45 приближенными к Белому дому политиками.

    По данным издания, на протяжении большей части своей карьеры Байден пользовался репутацией искусного переговорщика и эксперта в области юриспруденции, однако за последний год мнение коллег о его профессионализме значительно ухудшилось, передает РИА «Новости»

    Как отметил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, в 2023 году в ходе переговоров с республиканцами о повышении потолка долга мнение Байдена менялось буквально ежедневно: в некоторые дни у него были свободные и спонтанные разговоры с республиканцами, а в другие – он бормотал и полагался на записи.

    Также источники напомнили о том, что в январе Байден встретился с лидерами Конгресса для обсуждения соглашений о финансировании Украины. Тогда он временами говорил очень тихо, читал по заметкам и делал длительные паузы, порой так надолго закрывая глаза, что в комнате задавались вопросом, «не отключился ли он».

    Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего главу страны «самым некомпетентным и самым тупым» президентом в истории страны.

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    4 июня 2024, 18:54 • Новости дня
    Названы цели Запада при проведении конференции по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Участники международной конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии, договорились о разработке конкретных шагах для будущих переговоров с участием представителей власти России, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа, участники договорились предпринять конкретные шаги, которые могут послужить мерами по укреплению доверия  и привести к дальнейшему участию представителей РФ в переговорах, передает ТАСС.

    В документе говорится, что также необходимо участие «всех сторон» конфликта в переговорах для того, чтобы положить конец конфронтации. Отмечается, что речь пойдет о мерах, связанных с обеспечением ядерной и продовольственной безопасности. Кроме того, в проекте документа уточняется, что объекты атомной энергетики должны быть в безопасности, а само применение ядерного оружия недопустимо. Участники встречи также призовут к обеспечению свободного судоходства в Черном и Азовском морях.

    Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Владимир Зеленский и его западные друзья принялись лично обзванивать лидеров стран – членов СНГ, призывая их принять участие в конференции по украинскому кризису в Швейцарии, однако приехать на «сходку» все отказались.

    Коментарии (5)
    5 июня 2024, 12:13 • Новости дня
    Премьер Грузии предложил провести международное расследование против Еврокомиссии
    Премьер Грузии предложил провести международное расследование против Еврокомиссии
    @ IMAGO/Fotostand /Reuhl/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в среду о готовности предоставить доказательства угроз в его адрес «разделить судьбу премьер-министра Словакии Роберта Фицо», пережившего недавно покушение, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «В последнее время нам многим угрожали, в том числе судьбой премьер-министра Словакии, в которого выпустили пули. В прямой форме нам угрожали. Если какая-нибудь страна заинтересуется, я готов предоставить следствию соответствующую информацию и доказательства», – сказал он.

    Ранее еврокомиссар Оливер Вархели признал, что в телефонном разговоре с главой правительства Грузии упоминал покушение на премьер-министра Словакии, но назвал эти фразы вырванными из контекста.

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    Россия увеличивает стоимость содержания Украины для Запада

    Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране. По их утверждениям, это связано с критическим положением на Днепрогэсе. Несмотря на то, что российские эксперты склонны скептически относиться к заявлениям Киева, они сходятся в одном – российские военные мужественно усиливают давление на энергоинфраструктуру противника. Какие цели преследует Россия? Подробности

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      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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