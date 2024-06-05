Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.5 комментариев
Эстония решила юридически не закреплять военную помощь Украине
Таллин не собирается юридически закреплять свое обещание Украине ежегодно оказывать помощь на 100 млн евро
Обещание Эстонии ежегодно оказывать военную помощь Украине на 100 млн евро юридически не обосновано, сообщил портал гостелерадио ERR со ссылкой на заявление эстонского МИД.
Премьер Эстонии Кая Каллас и президент Украины Владимир Зеленский планируют подписать соглашение, которое содержит положение о выделении Киеву военной помощи на сумму более 100 млн евро в год. По информации ERR, соглашение рассчитано на десять лет и предполагает более широкое сотрудничество стран в разных сферах, передает ТАСС.
По словам представителей эстонского МИД, это двустороннее политическое волеизъявление, а не международный договор. Соглашение не налагает юридических обязательств ни на Эстонию, ни на Украину, подчеркнули дипломаты.
Вместе с тем ERR отмечает, что пока остается неясным, как данное обязательство будет отражено в бюджетах Эстонии на последующие годы.
Как сообщалось ранее, департамент полиции и пограничной охраны Эстонии приступил к строительству пяти мониторинговых станций вдоль реки Нарвы на российской границе.