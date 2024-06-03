Эстония решила построить пять станций мониторинга на границе с Россией

Эстония решила построить пять станций мониторинга вдоль Нарвы на границе с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

Руководитель проекта по строительству восточной границы департамента полиции и погранохраны Эстонии Мерле Тикк указала, что активные работы ведутся в непосредственной близости от Нарвы. Завершить строительство первых пяти пунктов планируется осенью, остальные будут построены в течение трех лет, передает ТАСС.

На сегодняшний день система мониторинга охватывает около 70% берега Нарвы. Со строительством новых станций пограничникам будет доступен полный обзор местности, в том числе они смогут отслеживать движение беспилотников в приграничных зонах.

На строительство новых станций планируется потратить 14 млн евро. Однако Тикк считает, что на разработку системы по обнаружению дронов дополнительно потребуется еще столько же.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что планов закрывать границу с Россией нет, однако в случае необходимости это может произойти.