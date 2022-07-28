Срочные меры по экономии газа раскалывают Евросоюз

«Экономия ради безопасной зимы» – так называется программа по масштабной экономии газа, принятая в Евросоюзе. Проблема, однако, в том, что далеко не все страны ЕС согласились на экономию, а экономить должны в первую очередь домохозяйства, а не промышленность. Многочисленные противоречия, связанные с данным решением, могут иметь для ЕС серьезные политические последствия.

В Брюсселе объявлено, что «страны Евросоюза достигли согласия в вопросе сокращения потребления газа на 15%». По словам европейских СМИ, пакт, получивший название «Экономия газа ради безопасной зимы», носит «политический характер» и не обязывает, а рекомендует странам-членам ЕС убедить население «в необходимости скорректировать работу домашних обогревательных приборов и кондиционеров на протяжении ближайших шести месяцев».

Отмечая достигнутое согласие, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Твиттере подчеркнула, что Евросоюз «сделал решительный шаг в принятии мер, позволяющих уверенно противостоять угрозе полного отключения газа» и теперь «Европа готова решать вопросы своей экономической безопасности как Союз».

Пресса Европейского Сообщества изображает выдох облегчения. Рассчитывая этим убедить жителей «Содружества двадцати семи», что ситуация не настолько страшна, как кажется отдельным экспертам, предвещающим в случае недозаполнения топливных хранилищ если не полный коллапс экономики ЕС, то как минимум остановку крупнейших химических предприятий. «Для решения проблем вполне будет достаточно, если домохозяйства умерят свои потребительские аппетиты», считают в ЕК. А уж если промышленность вдруг все-таки ощутит нехватку газа, то пусть используют «альтернативные виды топлива».

Первое, что обращает на себя внимание в комментариях европейских аналитиков – указание на то, что соглашение носит политический характер. Нарочно или нечаянно проговариваются об этом некоторые специалисты – не тот вопрос, над ответом на который следует гадать.

Решение о 15% экономии, принятое в ЕС, не имеет никакой связи с реальной экономикой.

Хотя бы потому, что Еврокомиссия, готовя документ, обещающий европейцам «безопасную зиму», акцентирует внимание на том, как европравительство проявляет заботу о гражданах ЕС, которые должны чувствовать себя согретыми (в прямом и переносном смысле) теплыми словами из Брюсселя.

О том, где будет европейская химпромышленность (и сектор производства удобрений, без которых ЕС может остаться на голодном продовольственном пайке) будет брать сырье для выпуска своей продукции – об этом тишина. Не стоит загружать рядовому гражданину голову специфическими проблемами, которые могут его и на баррикады подтолкнуть. Или, как минимум, устроить волнения в правительственных кругах, в результате чего в списке премьеров-отставников после Бориса Джонсона и Марио Драги появятся новые фамилии.

О том, что принятие плана «Сэкономить ради безопасной зимы» являет собой лишь попытку сгладить остроту ситуации и подретушировать топливно-энергетический кризис, разразившийся в Европе, а не потушить бушующий пожар, говорит и фактически провозглашенная необязательность исполнения положений, содержащихся в документе. Есть смысл напомнить, что законодательством ЕС предписывается принимать судьбоносные для Евросоюза решения единогласно. Согласно источникам агентства Bloomberg, принцип единогласия был нарушен – поставить свою подпись под документом «точно отказался» представитель Венгрии – глава МИД Петер Сийярто.

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В Брюсселе эту информацию не подтвердили и не опровергли. А чтобы снять с себя ответственность за будущее неисполнение принятых мер, решили продемонстрировать неслыханную демократичность, разрешив правительствам всех стран, входящих в альянс варьировать исполнение указаний ЕК «на свое усмотрение в зависимости от условий». Очень, знаете ли, удобно: «мы хотели, как лучше для всех, но получилось так, что не все нас поняли и оценили по достоинству».

На самом деле умные люди в ЕК прекрасно понимали, что далеко не все члены ЕС согласятся в едином порыве затянуть пояса на 15%. Это было ясно еще в момент, когда идея сокращения потребления газа домохозяйствами всего содруженства прозвучала впервые. Менее чем через сутки после ее озвучивания взбрыкнула вечно послушная Испания, в правительстве которой выступили однозначно против фактического самоудушения.

Испанцев понять несложно – в течение последнего года Мадрид получил несколько тяжелых ударов на газовом фронте от своего главного поставщика – Алжира. Арабская страна фактически оставила испанцев без своего топлива. Алжир, естественно, внакладе от этого не остался: в условиях жесткого дефицита предложения голубого топлива на рынке образовавшаяся свободная порция долго непотребленной остаться не может.

Отобранную у Испании пайку тут же перехватила Италия.

Возможно именно поэтому апеннинское государство в число явных противников «Экономии ради безопасной зимы» не вошло. Хотя, судя по отставке Драги, именно ему удавалось какое-то время сдерживать «газовый бунт» в стране. Но и Супермарио вскоре пришел к выводу, что ситуация складывается так, что лучше уйти сейчас, сохранив блестящую политическую биографию, чем через пару месяцев с треском вылететь из премьерского кресла «по экономическим причинам».

Возвращаясь к Испании, отметим, что команда Педро Санчеса все же не заняла радикальную позицию. В Мадриде заявили о готовности пойти на компромисс, допуская, что призвать население «прикрутить» все же могут, но сэкономить пообещали не более 7%.

В Португалии и Греции к идее Брюсселя об экономии газа отнеслись с куда большим недовольством, чем в Испании. В Лиссабоне назвало эту меру «неадекватной» и « непропорциональной». В Афинах заявили, что «сделают все возможное», чтобы готовящееся к подписанию соглашение принято не было. Жоао Галамба, госсекретарь Португалии по окружающей среде и энергетике, пояснил, что страна использует газ «в силу абсолютной необходимости». Португалия, из-за ее низкой энергетической взаимосвязи с остальной Европой, всегда получает электричество дороже.

Сокращение поставок в Португалию, объяснил Галамба, не освободит газ для других европейских партнеров. Засуха в этом году вынудила страну увеличить потребление для производства электроэнергии. По этой причине правительство Португалии не может удовлетворить требования Брюсселя, так как на практике это означало бы сокращение на 45%. Попутно заметим, что в ходе обсуждения предлагаемых мер

«высвобождать газ для других европейских партнеров» отказались Венгрия и Польша, что только подтверждает – в европейских «товарищах согласья нет» и проявляется это все чаще.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошту отметил, что «если Португалия имеет мощности по производству возобновляемой энергии, то это потому, что семьи и компании заплатили 17 миллиардов евро в виде чрезвычайного финансирования работ по исполнению Зеленой сделки». Португальский лидер завершил свое выступление эффектной фразой относительно того, что «не намерен заставлять своих граждан платить компенсацию за отсталость тех стран, которые не инвестировали в возобновляемые источники энергии».

Представитель правительства Греции Яннис Иконому продемонстрировал свое неприятие предложения Европейской исполнительной власти. Греция будет продолжать настаивать на предложениях, представленных Брюсселю, которые направлены на установление правил ценообразования на природный газ и продвижение его хранения на европейский уровень.

В телеграмм-каналах появилась информация, что недовольство предлагаемым соглашением проявили «десять – двенадцать стран ЕС»,

но конкретных указаний, какие именно государства, не уточнялось. Немецкий канцлер Олаф Шольц почел за благо отстраниться от проблемы и уехал проводить отпуск в баварских Альпах, предоставив возможность населению мыться раз в неделю под чутким руководством министра экономики Роберта Хабека. Канцлер Австрии Карл Нехаммер намекнул населению своей страны не заморачиваться газовыми проблемами, а лучше оттянуться алкоголем.

Немецкая фирма Siemens так и не смогла вернуть «Газпрому» турбину «Северного потока» в надлежащем состоянии. Благодаря чему прокачка по этой нитке упадет еще на 20%. На этих новостях спотовая цена газа взлетела до 2500 долларов за тысячу кубов, а Россия того самого Путина, назло которому Европа предпочитает мерзнуть и не соблюдать гигиену, увеличила свои доходы, уменьшив объемы продаж газа.

Соглашение «Экономия ради безопасной зимы» вступает в силу 1 августа 2022 г. и, возможно, будет действовать до 31 марта 2023 г. «Возможно» – это потому что энергетическая ситуация ухудшается с каждым днем, а уже в октябре в большей части Европы будет уже достаточно прохладно. Настолько, что

желание правительства Евросоюза сэкономить на энергоресурсах войдет в противоречие с возможностями домохозяйств подчиняться этому решению ЕК. Со всеми неприятными для ЕС последствиями.

Грядущая «безопасная зима» очень похожа на попытку Евросоюза надышаться перед (энергетической) смертью. Разрешив каждому из государств, входящих в ЕС исполнять принятый документ по принципу «как Бог на душу положит», Брюссель не только освободил себя от ответственности за ситуацию, но и подтолкнул входящие в Евросоюз страны к осознанию собственных, пусть пока только экономических, интересов, не всегда совместимых с интересами собратьев по содружеству.