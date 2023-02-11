Зеленский в Европе пытается защититься от США

Взгляд
11 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 12:27  |  vz.ru
Разделы

Какое будущее ожидает угольную отрасль Донбасса

В уголь Донбасса Россия может вдохнуть новую жизнь Николай Тришин/ТАСС
В Минэнерго разработали проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР. Цель – привлечь инвестиции в отрасль и повысить ее рентабельность. Государство обещает поддержку. Как изменится угольный Донбасс и отношение к горнякам? В каких объемах нужен России донбасский уголь и есть ли перспектива для экспорта угля из Донбасса на мировые рынки? Подробности...
Перейти в раздел…

Лаврову удалось оторваться от западных преследователей в Африке

Глава МИД Мали Абдулайе Диоп подарил Сергею Лаврову традиционный малийский меч
Не прошло и двух недель с последнего турне Лаврова по Африке, а глава МИДа вновь проехал по Черному континенту. На этот раз на его пути оказались Мали, Мавритания и Судан. При этом по пятам за нашей делегацией следовали эмиссары Евросоюза. В нашем МИДе даже расценили их поведение как ноу-хау – «дипломатию преследования». Ясно, что приз в этой гонке – лояльность Черного континента. Но каковы сегодня шансы России? Подробности...
Перейти в раздел…

«Нас так в школе учат». Как школьники спасли пассажиров упавшего самолета

Александр (слева) и Илья Хатанзейские Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В столетнюю историю отечественной гражданской авиации, юбилей которой отмечается на этой неделе, отдельной строкой войдет и спасение десяти человек после падения Ан-2 за Полярным кругом зимой 2023 года. Люди выжили в том числе благодаря двум братьям-школьникам из поселка Каратайка, Ненецкий автономный округ. Спецкор газеты ВЗГЛЯД пообщался с главными героями этой истории. Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский сменил правительство Молдавии

Правительство Молдавии Санду поменяла по докладу украинской разведки ABACA/Reuters
Женского дуумвирата в Молдавии больше нет. Президент Майя Санду уволила премьера Наталью Гаврилицу, а в преемники ей выбрала мужчину – своего советника по безопасности Дорина Речана. Но на пост советника Речан был переведен с поста секретаря Совбеза только 4 февраля. Похоже, еще неделю назад Санду даже не планировала менять премьера. Решение приняли внезапно – и повлиял на это Владимир Зеленский. Подробности...
Перейти в раздел…

«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский в Европе пытается защититься от США

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Американским демократам жизненно важно установить тотальный контроль над всем аппаратом управления Украины. Во-первых, для того, чтобы контролировать, куда идут денежные потоки. Во-вторых, Байден еще надеется выиграть у России на поле боя. Подробности...

Россия собирает крестовый поход против нефтедоллара

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
А что, если новые механизмы ценообразования распространить впоследствии и на другие сырьевые товары? На уголь, сталь, алюминий, минеральные удобрения. И таких «если», вколачивающих гвозди в крышку гроба мировой долларовой системы, может быть много. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Украина превращается в обузу для Америки

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В Америке меняется отношение к Украине. И главными скептиками тут являются республиканцы. Вопрос в том, смогут ли настроения республиканского электората изменить нынешнюю политику Белого дома в отношении Украины. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 6 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

Перейти в раздел…

Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
Подробности...

Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
Подробности...

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Является ли Молдавия частью Русского мира?
  • Да

  • Нет

  • Только Приднестровье

  • Затрудняюсь ответить
Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
  • Никогда

  • Изредка

  • Постоянно
Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

  • Британский «Челленджер»

  • Немецкий «Леопард»

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Украинские диверсанты активизировались в Запорожской области
    Антонов: Планы Запада нанести России стратегическое поражение сорваны Пушилин: Применение ВСУ химоружия стало системным явлением США отправили авианосную ударную группу к берегам Турции Аргентина начала отзывать у россиян полученный через рождение ребенка ВНЖ
    ВС США сбили на большой высоте у Аляски летательный аппарат Абэ назвал период самых хороших отношений России и Японии Российские десантники рассказали о продвижении с помощью установки «Нона-С» Эксперт объяснил поиск Западом русскоязычного специалиста по АЭС Украины
    Лауреат президентской премии рассказал о реакции Путина на дреды Появилось видео попытки подрыва моста в Одесской области морским БПЛА В США нашли «наиболее выгодную тактику» ВСУ на фронте В Екатеринбурге Land Cruiser угнали за 53 секунды (ВИДЕО)

    Главная тема


    Зеленский сменил правительство Молдавии

    право голоса


    На Западе захотели обсудить с Россией условия заключения мира

    форма и габариты


    В Пентагоне раскрыли данные о сбитом над Аляской летательном аппарате

    особая прическа


    Лауреат президентской премии рассказал о реакции Путина на дреды

    Видео

    «дипломатия преследования»


    Лаврову удалось оторваться от западных преследователей в Африке

    «Победа над Россией»


    Польская спесь ставит новые вызовы для спецоперации

    реформа отрасли


    Какое будущее ожидает угольную отрасль Донбасса

    террористический акт


    Известный разоблачитель рассказал, кто и как уничтожил «Северные потоки»

    деоккупация донбасса


    Семь главных заблуждений Запада о «зимнем наступлении» России на Украине

    механизмы ценообразования


    Глеб Простаков: Россия собирает крестовый поход против нефтедоллара

    Андрусовское перемирие


    Тимур Шерзад: Как Россия отвоевала у поляков Левобережную Украину

    ключевой союзник


    Геворг Мирзаян: Украина превращается в обузу для Америки

    на ваш взгляд


    Является ли Молдавия частью Русского мира?
    Сергей Миркин

    Зеленский в Европе пытается защититься от США

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		11 февраля 2023, 12:00

    Владимир Зеленский посетил Лондон, Париж, Брюссель, и везде его встречали как дорого гостя. Пару теплых слов ему сказал король Великобритании Карл Третий. Во Франции Зеленскому вручили орден Почетного легиона. Он выступил перед Европарламентом и встретился с лидерами ЕС.

    Очевидно, Зеленский совершил вояж с целью выбить оружие для Украины. В этой сфере у ЗЕкоманды успехи сомнительные. Так, по информации СМИ,  никто из лидеров стран ЕС не взял обязательства по передаче западных истребителей Украине. Также и Великобритания отказалась поставлять Киеву самолеты в ближайшее время. Ускорить поставки уже обещанных вооружений у Зеленского, видимо, тоже не получилось. На это указывают его слова из интервью немецкому изданию Spiegel. Украинский президент заявил: «Сейчас мы снова в сложной фазе с этими дебатами о немецких танках, это эмоционально и сложно. Мне приходится заставлять его (Олафа Шольца) помогать Украине». Это заявление, по крайней мере, странно: в офисе Зеленского должны были заранее просчитать, что прорыва в вопросе вооружений не будет. Возможно, Зеленский со свойственной ему самовлюбленностью рассчитывал, что его личное присутствие на переговорах сможет переломить ситуацию. Однако глава офиса Зеленского и его серый кардинал Андрей Ермак мыслит более рационально. Если верить украинским ТГ-каналам, именно он был главным инициатором поездки в Европу. 

    Какие цели ставил Ермак? Думается, их две. Первая – переломить негативный тренд в информационном пространстве. Несмотря на тотальную пропаганду на Украине, скрыть мясорубку в Артемовске, где командование кидает тысячи украинских солдат на убой, невозможно. При этом, по информации украинских ТГ-каналов, именно офис Зеленского не позволяет украинской армии оставить Артемовск, вопреки мнению военных. ЗЕкоманда, как черт ладана, боится самого слова «отступление» – потому, что вся их пропагандистская кампания базируется на убеждении населения  в скорой победе. Невозможно скрыть тотальную мобилизацию, которая проходит на Украине. За мужиками идет настоящая охота, причем в буквальном смысле. 

    На Украине уже любой дурак понимает, что украинское ПВО ничего не может противопоставить российским беспилотникам и ракетам. Даже самый упоротый украинец начинает догадываться, что ЗЕпропагандисты врут о мощи ВСУ. Какая мощь, если у самих украинцев дома нет электричества. Уровень жизни людей не просто падает, а летит в пропасть. Плюс коррупционные скандалы. Это все очень сильно бьет по тому информационному куполу, который еще в феврале-марте прошлого года создала ЗЕкоманда и который является важнейшим фактором сохранения майданного режима. Поэтому Ермак и его советники решили затмить все негативные новости новым шоу, в ходе которого Зеленского обнимают, награждают, внимательно слушают власть имущие Британии и ЕС. Это посыл украинцам – посмотрите, как президента уважают на Западе. И, кроме этого, для ЗЕкоманды было важно услышать от европейских чиновников о сроках начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Зеленский и его сопровождающие настаивали на том, что переговоры на эту тему должны начаться уже в 2023 году. Вступление в ЕС – эта такая морковка, которой размахивают перед носом украинцев с 2013 года.

    По замыслу ЗЕпропагандистов, если бы в Брюсселе назвали примерную дату вступления Украины в ЕС или хотя бы объявили о скором начале переговоров по этому вопросу, это могло бы на время затмить все негативные новости. Люди должны были поверить, что европейский «рай» уже не за горами. Но, увы. Президент Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйенхотя похвалила Киев за успехи, но четко дала понять, что о каких-либо сроках вступления Украины в союз говорить рано.

    Фото: Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Второй целью Ермака и Зеленского было найти в Лондоне, Париже и Брюсселе защиту от навязываемой им кадровой политики США. Украину сотрясают коррупционные скандалы. Недавно в отставку был отправлен заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко, связанные с ним чиновники из кабмина и губернаторы. Тогда ряд экспертов расценил это как победу Ермака в аппаратной борьбе, ведь Тимошенко возглавлял конкурирующую фракцию внутри ЗЕкоманды. Но сейчас становится ясно, что отставка Тимошенко – только первый шаг. Следующим в очереди на отставку был министр обороны Украины Алексей Резников. Так, глава пропрезидентской фракции  в украинском парламенте «Слуга народа» Давид Арахамия написал у себя в социальной сети, что Резников будет переведен с поста министра обороны Украины на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, его место займет руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Резников является ставленником Ермака. И серый кардинал Зеленского сдавать его не собирался – несмотря на то, что министерство обороны Украины уличили в закупке продовольствия для армии по ценам значительно выше рыночных. Арахамия же относится к другой «придворной партии», которая в апреле прошлого года была отодвинута от властных рычагов Ермаком. Причем тут американцы? 

    За всеми громкими коррупционными скандалами последних недель стояли либо подконтрольная американскому посольству в Киеве НАБУ, либо просоросовская газета «Зеркало недели». А Буданов – человек не из ЗЕкоманды, значит, подконтрольным Ермаку он не будет. Ослабление Серого кардинала выгодно как американцам, так и Арахамии. Если сложится ситуация, когда главкомом ВСУ будет Валерий Залужный, полностью ориентированный на Вашингтон, а министром обороны Буданов, который, вероятно, также будет человеком Белого дома, то контроль офиса Зеленского в военной сфере уменьшится в разы. Но, думается, больше всего Ермака пугает то, что кадровые чистки могут продолжиться и, в конце концов, их жертвой станет он сам. Поэтому Зеленский и Ермак просили помощи в ЕС, а, прежде всего, в Британии. Ермак надеется, что Лондон сможет договориться с Вашингтоном, ивыстроенную им вертикаль власти и его лично не тронут. Насколько это реально? Администрация Байдена очень много денег и оружия вложила в проект майданной Украины. Сейчас в самих США начинаются сложные политические процессы относительно украинского вопроса. Так, в конгрессе США внесли резолюцию о прекращении помощи Украине. И, хотя она не имеет шансов сейчас быть принятой, в будущем тенденцияусталости от Украины в США будет только набирать обороты. И становится важным фактором внутриполитической американской жизни. 

    Поэтому американским демократам жизненно важно установить тотальный контроль над всем аппаратом управления Украины. Для чего? Во-первых, для того, чтобы контролировать, куда идут денежные потоки. Во-вторых, Байден еще надеется выиграть у России на поле боя, а для этого американцам надо всё на Украине держать в своих руках. В-третьих, чтобы продемонстрировать своим избирателям, что они пытались побороть коррупцию на Украине. И защитить деньги американских налогоплательщиков от вороватых украинских чиновников. Поэтому заступничество Лондона вряд ли спасет Ермака от отставки. Британия и США – это государства разной весовой категории. Лондон был и останется младшим партнером Вашингтона. А Зеленскому через какое-то время придется смириться, что у него будет новый глава Офиса. А его собственный политический вес будет значительно сокращаться.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •