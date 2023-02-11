Зеленский в Европе пытается защититься от США

Владимир Зеленский посетил Лондон, Париж, Брюссель, и везде его встречали как дорого гостя. Пару теплых слов ему сказал король Великобритании Карл Третий. Во Франции Зеленскому вручили орден Почетного легиона. Он выступил перед Европарламентом и встретился с лидерами ЕС.

Очевидно, Зеленский совершил вояж с целью выбить оружие для Украины. В этой сфере у ЗЕкоманды успехи сомнительные. Так, по информации СМИ, никто из лидеров стран ЕС не взял обязательства по передаче западных истребителей Украине. Также и Великобритания отказалась поставлять Киеву самолеты в ближайшее время. Ускорить поставки уже обещанных вооружений у Зеленского, видимо, тоже не получилось. На это указывают его слова из интервью немецкому изданию Spiegel. Украинский президент заявил: «Сейчас мы снова в сложной фазе с этими дебатами о немецких танках, это эмоционально и сложно. Мне приходится заставлять его (Олафа Шольца) помогать Украине». Это заявление, по крайней мере, странно: в офисе Зеленского должны были заранее просчитать, что прорыва в вопросе вооружений не будет. Возможно, Зеленский со свойственной ему самовлюбленностью рассчитывал, что его личное присутствие на переговорах сможет переломить ситуацию. Однако глава офиса Зеленского и его серый кардинал Андрей Ермак мыслит более рационально. Если верить украинским ТГ-каналам, именно он был главным инициатором поездки в Европу.

Какие цели ставил Ермак? Думается, их две. Первая – переломить негативный тренд в информационном пространстве. Несмотря на тотальную пропаганду на Украине, скрыть мясорубку в Артемовске, где командование кидает тысячи украинских солдат на убой, невозможно. При этом, по информации украинских ТГ-каналов, именно офис Зеленского не позволяет украинской армии оставить Артемовск, вопреки мнению военных. ЗЕкоманда, как черт ладана, боится самого слова «отступление» – потому, что вся их пропагандистская кампания базируется на убеждении населения в скорой победе. Невозможно скрыть тотальную мобилизацию, которая проходит на Украине. За мужиками идет настоящая охота, причем в буквальном смысле.

На Украине уже любой дурак понимает, что украинское ПВО ничего не может противопоставить российским беспилотникам и ракетам. Даже самый упоротый украинец начинает догадываться, что ЗЕпропагандисты врут о мощи ВСУ. Какая мощь, если у самих украинцев дома нет электричества. Уровень жизни людей не просто падает, а летит в пропасть. Плюс коррупционные скандалы. Это все очень сильно бьет по тому информационному куполу, который еще в феврале-марте прошлого года создала ЗЕкоманда и который является важнейшим фактором сохранения майданного режима. Поэтому Ермак и его советники решили затмить все негативные новости новым шоу, в ходе которого Зеленского обнимают, награждают, внимательно слушают власть имущие Британии и ЕС. Это посыл украинцам – посмотрите, как президента уважают на Западе. И, кроме этого, для ЗЕкоманды было важно услышать от европейских чиновников о сроках начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Зеленский и его сопровождающие настаивали на том, что переговоры на эту тему должны начаться уже в 2023 году. Вступление в ЕС – эта такая морковка, которой размахивают перед носом украинцев с 2013 года.

По замыслу ЗЕпропагандистов, если бы в Брюсселе назвали примерную дату вступления Украины в ЕС или хотя бы объявили о скором начале переговоров по этому вопросу, это могло бы на время затмить все негативные новости. Люди должны были поверить, что европейский «рай» уже не за горами. Но, увы. Президент Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйенхотя похвалила Киев за успехи, но четко дала понять, что о каких-либо сроках вступления Украины в союз говорить рано.

Второй целью Ермака и Зеленского было найти в Лондоне, Париже и Брюсселе защиту от навязываемой им кадровой политики США. Украину сотрясают коррупционные скандалы. Недавно в отставку был отправлен заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко, связанные с ним чиновники из кабмина и губернаторы. Тогда ряд экспертов расценил это как победу Ермака в аппаратной борьбе, ведь Тимошенко возглавлял конкурирующую фракцию внутри ЗЕкоманды. Но сейчас становится ясно, что отставка Тимошенко – только первый шаг. Следующим в очереди на отставку был министр обороны Украины Алексей Резников. Так, глава пропрезидентской фракции в украинском парламенте «Слуга народа» Давид Арахамия написал у себя в социальной сети, что Резников будет переведен с поста министра обороны Украины на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, его место займет руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Резников является ставленником Ермака. И серый кардинал Зеленского сдавать его не собирался – несмотря на то, что министерство обороны Украины уличили в закупке продовольствия для армии по ценам значительно выше рыночных. Арахамия же относится к другой «придворной партии», которая в апреле прошлого года была отодвинута от властных рычагов Ермаком. Причем тут американцы?

За всеми громкими коррупционными скандалами последних недель стояли либо подконтрольная американскому посольству в Киеве НАБУ, либо просоросовская газета «Зеркало недели». А Буданов – человек не из ЗЕкоманды, значит, подконтрольным Ермаку он не будет. Ослабление Серого кардинала выгодно как американцам, так и Арахамии. Если сложится ситуация, когда главкомом ВСУ будет Валерий Залужный, полностью ориентированный на Вашингтон, а министром обороны Буданов, который, вероятно, также будет человеком Белого дома, то контроль офиса Зеленского в военной сфере уменьшится в разы. Но, думается, больше всего Ермака пугает то, что кадровые чистки могут продолжиться и, в конце концов, их жертвой станет он сам. Поэтому Зеленский и Ермак просили помощи в ЕС, а, прежде всего, в Британии. Ермак надеется, что Лондон сможет договориться с Вашингтоном, ивыстроенную им вертикаль власти и его лично не тронут. Насколько это реально? Администрация Байдена очень много денег и оружия вложила в проект майданной Украины. Сейчас в самих США начинаются сложные политические процессы относительно украинского вопроса. Так, в конгрессе США внесли резолюцию о прекращении помощи Украине. И, хотя она не имеет шансов сейчас быть принятой, в будущем тенденцияусталости от Украины в США будет только набирать обороты. И становится важным фактором внутриполитической американской жизни.

Поэтому американским демократам жизненно важно установить тотальный контроль над всем аппаратом управления Украины. Для чего? Во-первых, для того, чтобы контролировать, куда идут денежные потоки. Во-вторых, Байден еще надеется выиграть у России на поле боя, а для этого американцам надо всё на Украине держать в своих руках. В-третьих, чтобы продемонстрировать своим избирателям, что они пытались побороть коррупцию на Украине. И защитить деньги американских налогоплательщиков от вороватых украинских чиновников. Поэтому заступничество Лондона вряд ли спасет Ермака от отставки. Британия и США – это государства разной весовой категории. Лондон был и останется младшим партнером Вашингтона. А Зеленскому через какое-то время придется смириться, что у него будет новый глава Офиса. А его собственный политический вес будет значительно сокращаться.