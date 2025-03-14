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    Каким соседом будет Украина после заключения мира

    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    14 марта 2025, 11:36 Мнение

    Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    Если в обозримом будущем будет заключен мирный договор между Россией и Украиной – а он ведь когда-нибудь будет заключен, – то впервые за 11 лет в Донбассе будет тихо. Не будет слышно артиллерийской канонады, работы ПВО, не надо будет всматриваться в небо в поисках украинского беспилотника. Многие военные со всей России, в том числе и жители ДНР и ЛНР, смогут оставить оружие и вернуться к своим семьям и мирному труду. Главная цель СВО – мир в ДНР и ЛНР – будет достигнута. Нигде так не хотят мира, как в Донбассе.

    Но доверия к Украине, естественно, нет. Есть вопросы. Не начнут ли украинцы, движимые жаждой реванша, войну через пять или десять лет? Не будет ли Украина устраивать теракты и провокации в приграничных регионах после наступления мира? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно понять, каким государством Украина станет после заключения мира. На то, какой державой Незалежная станет в будущем, будет влиять ряд факторов.

    Предохранители от реваншизма в мирном договоре. Чем больше преград для возможной украинской агрессии будет заложено в будущем мирном договоре – тем больше шансов, что Киев не решится начать новое противостояние с Россией. Чем слабее будет украинская армия, чем меньше у нее будет вооружения – тем миролюбивее будут украинские политики. Тем яснее они будут осознавать, что любые попытки вернуть Крым, Донбасс, Таврию силой приведут к поражению Украины и очередным негативным последствиям для ее государственности.

    Представим, что Украина окажется в составе НАТО или иного военного блока, например, в «объединенной европейской армии» (если этот проект будет реализован). В этом случае на Украине найдутся политики, которые попытаются втянуть своих союзников в войну с Россией. Значит, надо, чтобы союзников у Украины не было. Демилитаризованная и внеблоковая Украина – это лучшая гарантия от возобновления конфликта.

    Существует угроза, что украинские спецслужбы активизируют проведение террористической деятельности против России, и особенно в новых регионах. Данные акции Украина будет производить под чужим флагом. Создадут фальшивые организации, которые будут декларировать, что хотят освободить Крым и Донбасс от России, их «члены» будут совершать теракты, а официальный Киев будет заявлять, что он не при чем. Если в договоре будет прописано, что такие действия со стороны Украины приведут к жесткой реакции России, вплоть до возобновления боевых действий, это может удержать украинских политиков от глупостей.

    Кто будет у власти на Украине. Рассчитывать на появление пророссийских политических сил на Украине в ближайшие пять-десять лет было бы странно. Поэтому в ближайшие годы политику на Украине будет определять борьба «реваншистов» и прагматиков.

    Первые станут призывать готовиться к новой войне с Россией – как минимум с целью вернуть Крым, Донбасс и Таврию. Они будут противниками любых экономических, социальных и гуманитарных контактов с Россией. Эти политические силы будут пользоваться поддержкой западных либералов.

    Прагматики же не станут друзьями России, они будут делать русофобские заявления. Но, в отличие от «реваншистов», они будут говорить о том, что новый конфликт ничего хорошего Украине, кроме новых смертей и разрушений, не принесет. Они признают, что нужно восстанавливать страну, для этого нужны деньги, а с Россией выгодно торговать, а не воевать, у нее можно закупать как минимум энергоносители по приемлемой цене.

    Будущие украинские прагматики сами поймут и донесут до населения, что с Россией нужно договариваться и торговать. Прагматиков будут поддерживать западные консерваторы.

    Но откуда возьмутся прагматики на Украине? Ведь весь нынешний политикум там безумен. Если в украинском обществе и у западных консерваторов будет запрос на политиков-прагматиков – они быстро появятся. И совсем не обязательно это будут новые лица. Украинские политики имеют невероятные способности к переобуванию в воздухе. Да что далеко ходить за примерами – Петр Порошенко успел побывать сопредседателем «Партии регионов», ближайшим соратником Виктора Ющенко во время «оранжевого» Майдана, а затем был министром в правительстве Николая Азарова.

    Если власть на Украине на длительный срок возьмут прагматики – это приведет к установлению отношений с Россией на деловой основе, и это станет фундаментом для какого-то развития отношений.

    Выздоровеет ли украинское общество. Сегодня многие украинцы верят, что Украина может победить Россию. Поэтому чем более серьезные поражения будут нанесены ВСУ до заключения мирного договора, тем лучше. У украинцев не должно возникнуть ложного ощущения, что у них украли победу. Поражение ВСУ должно стать холодным душем для украинского общества. Когда боевой запал пройдет, и украинцы вернутся к обычной жизни – многие из них, возможно, сделают правильные выводы: что насилие порождает насилие. Что жестокость майданной власти против жителей Одессы, Донбасса впоследствии обернулась против граждан Украины. И люди не захотят больше ни с кем воевать, не захотят навязывать другим свои идеалы. Если просветление в головах украинцев не наступит, то новый конфликт неизбежен.

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России». 

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