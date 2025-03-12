Трамп заставил Зеленского пойти на капитуляцию

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

11 марта в саудовской Джидде прошли переговоры между американской и украинской делегациями. Со стороны США принимали участие помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. Украину представляли глава офиса нелегитимного президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и руководитель оборонного ведомства Рустем Умеров. Где-то в шаговой доступности на подхвате находился глава киевского режима Владимир Зеленский, тоже прибывший в Саудовскую Аравию, но не допущенный за стол переговоров.

По итогам этих переговоров американцы заявили о большом успехе. По словам Марко Рубио, киевский режим принял требование Вашингтона о «немедленном введении 30-дневного прекращения огня», нужного для начала переговорного процесса между Москвой и Киевом. Со своей стороны, США начинают снова передавать киевскому режиму разведданные и военную помощь – ведь Зеленский, мол, продемонстрировал готовность к миру.

На самом деле киевский режим продемонстрировал совсем другое – готовность полностью капитулировать перед требованиями Вашингтона. И кроме того, признать фактическое положение в зоне СВО, где российские войска продвигаются с каждым днем вперед, а украинские – отступают. Например, утром в среду российские подразделения дошли до центра города Суджа.

Сначала Зеленский говорил о том, что он вообще против перемирия и даже против переговоров. Затем обставлял это перемирие дополнительными условиями – например, говорил, что оно возможно только после вывода российских войск с якобы украинских территорий. Или что оно возможно лишь после получения Украиной «гарантий безопасности».

Затем Киев стал продвигать франко-британскую идею частичного перемирия – в воздухе (чтобы Россия перестала бомбить позиции украинских боевиков), на воде (чтобы можно было доставлять по морю в Одессу боеприпасы) и в инфраструктуре (чтобы не взрывались украинские электростанции и газовые объекты). А чтобы продемонстрировать необходимость именно такой формы перемирия, провел массированную пиар-атаку с помощью беспилотников по российской гражданской инфраструктуре.

«Еще утром в день переговоров Ермак опубликовал в британской Guardian статью, в которой писал, что полное прекращение огня невозможно, поэтому надо начинать с частичного.

В свою очередь, администрация Дональда Трампа изначально выступала за то, чтобы сначала объявить перемирие, причем полное, а затем уже в режиме прекращения огня вести переговоры по окончательному урегулированию. И на переговорах в Джидде администрация Трампа продавила эту позицию. Используя, в частности, ту взбучку, которую Зеленскому устроили в Белом доме, а также прекращение прерывания поставок вооружений и части разведданных», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Киевскому режиму четко продемонстрировали (и даже проговорили устами Дональда Трампа), что он проигрывает войну, что у него нет никаких «переговорных карт», что он не может требовать никаких гарантий в виде «вступления в НАТО». И что единственный путь для выживания – это встать на колени перед США, отдать Америке все ресурсы (по словам Ермака, Киев подпишет соглашение по передаче Вашингтону украинских редкоземов «когда американская сторона сочтет это удобным для себя») и подчиняться указаниям Трампа. Признание Киевом всех этих фактов и продемонстрировали результаты переговоров.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома, Трамп поставил Зеленского на место. «Украина, проглотив унижение Зеленского, капитулировала», делает вывод политолог Федор Лукьянов.

Впрочем, Украина и ее европейские союзники наверняка еще могут надеяться обмануть американского президента. Надеются, что эта история с перемирием превратится из поражения и неуклюжей попытки сохранить лицо в некую элегантную трехходовку, способную изменить подход Трампа к урегулированию конфликта и вообще к отношениям с Москвой.

Первый шаг был сделан – согласиться на американское перемирие. Конечно же, в случае, если согласится Москва. После этого и Зеленский, и его европейские спонсоры повторяют за Марко Рубио его слова – «теперь мяч на стороне Москвы».

Второй шаг – дождаться российского отказа от этого перемирия. Отказа, казалось бы, очевидного – ведь Россия много раз подряд на самом высоком уровне говорила о том, что простое прекращение огня ей не интересно. Что Москва не собирается смотреть и ждать, как в ходе этого перемирия Запад будет перевооружать киевский режим, как потрепанные украинские войска будут восстанавливаться – после чего война начнется с новой силой. Москва выступала и выступает только за полное и окончательное решение конфликта, включая устранение его первопричин – в том числе нацистского режима в Киеве.

Третий шаг – разочарование Трампа от российского отказа. «Если Россия откажется, то Украина обвинит ее в срыве мирного процесса, сделает ее врагом Дональда Трампа», – объясняет газете ВЗГЛЯД политолог, эксперт РСМД Алексей Наумов. Причем личным врагом, который убивает трамповскую мечту быстро получить Нобелевскую премию мира и утереть нос демократам.

«Само по себе прекращение огня позволило бы Трампу заявить о том, что он уже во многом добился мира. Сделал то, что невозможно было бы при Байдене, а он вот это добился,

– говорит Дмитрий Суслов. – В случае российского отказа Вашингтон можно будет убедить в том, что это Россия является препятствием к миру. А значит Соединенные Штаты одновременно могут нарастить поддержку Украины, снять остающиеся ограничения на применение американских вооружений и ввести против России дополнительные санкции. И, самое главное, процесс нормализации российско-американских отношений, который вот только-только начинается, будет сорван».

Однако эта трехходовка легко читается – как в Москве, так и в Вашингтоне. И Россия вполне способна ответить на предложение о перемирии не словом «нет», а словосочетанием «да, но». С тем, чтобы сорвать американский сценарий под условным названием «мы заставили Украину, а теперь заставим и Россию».

Москва может согласиться с предложениями Вашингтона – но лишь в той степени, насколько это отвечает национальным интересам России. Как сказал глава МИД России Сергей Лавров, в контексте украинского кризиса Россия знает, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей.

«Москва может занять гибкую позицию. Заявить о готовности к перемирию, но лишь при соблюдении определенных принципов», – объясняет Дмитрий Суслов.

Номинально этот российский ответ последует через несколько дней – по итогам визита американской делегации в Москву и предполагаемых Трампом его личных переговоров с Владимиром Путиным ближе к пятнице. Однако во многом его контуры уже обозначены – примерно 9 месяцев назад, на выступлении российского лидера перед коллегией МИД.

Тогда Владимир Путин уже говорил, что готов принять предложение о немедленном прекращении огня – но лишь в том случае, если украинские войска будут «полностью выведены» из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «Причем … со всей территории этих регионов в пределах административных границ, которые существовали в период Украинской ССР», – заявил президент. И, по его словам, как только в Киеве на это согласятся и «начнут реальный вывод войск из этих регионов», а также официально уведомят об отказе от вступления в НАТО, то Москва «незамедлительно, в ту же минуту» объявит о прекращении огня и начале переговоров.

Эти условия на сегодняшний день даже вполне можно расширить.

«Например, можно сказать, что перед перемирием надо согласовать главные принципы окончательного урегулирования и зафиксировать их в рамочном соглашении с США.

Эти основные принципы должны, конечно же, включать себя демилитаризацию, денацификацию, четыре региона и ограничения военного сотрудничества между Западом и Украиной. А также определенный график мирных переговоров, чтобы они не были бессрочными», – говорит Дмитрий Суслов.

И вот тут уже надо будет смотреть на позицию США. Если Трамп реально заинтересован в долгосрочном прекращении огня, настоящем решении конфликта, если он искренне стремится к нормализации отношений с Москвой, он примет российскую позицию и продолжит давление на Украину. И Киев должен будет, в свою очередь, показать стремление договариваться не только с Вашингтоном, но и с Москвой. «Если с украинской стороны не будет каких-то реальных шагов к миру, то Москва обвинит Украину в срыве перемирия и возобновляет СВО – при этом сохраняя Трампа в статусе как минимум «не-врага», – говорит Алексей Наумов. А то и добившись ужесточения позиции Белого дома в отношении киевского режима.