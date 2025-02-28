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    Решение Рады о легитимности принесло Зеленскому только вред
    28 февраля 2025, 12:00 Мнение

    Решение Рады о легитимности принесло Зеленскому только вред

    Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕкоманды.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    25 февраля украинский парламент принял постановление, в котором говорится о невозможности проведения выборов президента в условиях боевых действий. Верховная рада и народ Украины не ставят под сомнение легитимность главы майданного режима Владимира Зеленского как президента Украины, он должен выполнять свои полномочия до вступления в должность следующего президента.

    Замысел серого кардинала Украины Андрея Ермака понятен. Законность функционирования парламента никто не ставит под сомнение. Приняв данный документ, депутаты освящают правление Зеленского своей легитимностью. Потом в переговорах с президентом США Дональдом Трампом и его командой Зеленский и его приспешники будут говорить, что никакие выборы на Украине не нужны, раз парламент подтвердил его мандат на президентство. Этот же аргумент ЗЕкоманда будет продвигать и на переговорах с представителями России, если они начнутся. 

    С правовой точки зрения это постановление ничтожно, у парламента нет полномочий избирать президента или продлевать его правление. Политический противник Зеленского Александр Дубинский оценил принятый документ как неконституционную попытку выбрать президента через парламент. Запрет на выборы президента в условиях военного времени содержится в законе Украины «О правовом режиме военного положения» и Избирательном кодексе Украины. Зачем еще принимать постановление парламента, которое имеет меньшую юридическую силу, чем закон?

    Ермак и юристы ЗЕкоманды понимают, что их правовое и политическое положение очень шаткое. Украинские пропагандисты запустили в информационное поле тезис, что проводить выборы президента в нынешней ситуации запрещает Конституция. Но это не так. В Конституции Украины содержится запрет на проведение в военное время выборов парламента, но не президента. Украинские юристы пишут, что раз в Конституции нет прямого требования проводить выборы при военном положении, значит, Зеленский это делать не обязан.

    В праве есть два принципа: «разрешено все, что прямо не запрещено» и «запрещено все, что прямо не разрешено». Первый присущ свободным государствам, второй – тираническим. Требуя специального указания для проведения выборов в особых условиях, эти люди руководствуются вторым принципом. А ведь украинцы настаивают, что у них демократическое государство, и некоторые даже верят в это.

    Принятое постановление демонстрирует метания ЗЕкоманды, желание найти политический ход, чтобы не проводить выборы президента и подкрепить это юридическими основаниями, понимая, что их действия антиконституционные. Соратник Трампа Илон Маск прокомментировал итоги голосования фразой: «Проведите выборы». Так что трампистов игра ЗЕкоманды не впечатлила. 

    Постановление было принято только со второй попытки. Изначально соратники Зеленского хотели устроить шоу. 24 февраля в Киев приехали западные политики. Документ должен был быть принят на их глазах, чтобы продемонстрировать единство украинского политикума. Потом европейские гости должны были рассказывать, с каким воодушевлением депутаты подержали легитимность Зеленского. Но этого не произошло, постановление набрало 218 голосов при необходимых 226. А ведь у партии Зеленского-Ермака «Слуга народа» есть 332 мандата. Почему документ не был принят сразу?

    Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕкоманды.

    Украинские пропагандисты начали распространять нарратив: голосование провалилось потому, что депутаты не поняли важности документа, и многих не было в зале парламента. Звучит как полная ерунда. Ермак мобилизовал свои ресурсы, и на следующий день постановление приняли. Но проголосовало за него 146 «слуг народа», остальные голоса дали депутаты из других фракций. Это плохой знак для Зеленского: около 40% депутатов из его партии не хотят, чтобы он был бессрочным правителем, или боятся Трампа больше, чем Ермака. 

    Провал голосования 24 февраля – это «звоночек» для главы майданного режима. Дальнейшее противостояние с Трампом для него губительно. Киевские политики понимают, что их режим может существовать только благодаря поддержке Вашингтона, и ссориться с американским президентом очень глупо.

    Кроме того, в украинском парламенте не все безумные. Многие депутаты осознают, что Зеленский и Ермак ради сохранения власти готовы продолжать конфликт с Россией до бесконечности, пока от Украины не останутся руины. Поэтому просроченный президент засобирался в Вашингтон, ему нужна хотя бы иллюзия хороших отношений с Трампом. Голосование 24 февраля демонстрирует, что режим Зеленского – это Колосс с гниющими ногами.

    По своему содержанию постановление подобно назначению диктаторов в Древнем Риме, когда должностное лицо наделялось чрезвычайными полномочиями для преодоления кризисной ситуации. По сути, украинские депутаты сделали то же самое. В правовой традиции Древнеримского государства это была норма, а вот в украинской практике таковой нет. Хотя, может, теперь она будет заложена. 

    В Риме диктаторы назначались на 6 месяцев, а легитимность Зеленского объявлена бессрочной, ведь непонятно, когда будет инаугурация следующего президента. Бессрочными диктаторами в Риме были только Корнелий Сулла и Гай Юлий Цезарь. Последнего заговорщики убили за узурпацию власти. Так что Зеленского теперь можно с полным основанием называть диктатором. Его политические оппоненты как на Украине, так и в мире воспользуются этим.

    Постановление, принятое парламентом Украины – символ слабости Киева. В Вашингтоне, в Москве и других столицах это хорошо понимают.

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