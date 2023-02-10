Американист оценил перспективы «Резолюции об усталости от Украины» в Конгрессе США

Американист Дудаков: Республиканцы будут добиваться уменьшения объемов помощи Украине вопреки «украинским ястребам»

Резолюция ярко демонстрирует недовольство сторонников Трампа политикой Байдена в отношении украинского конфликта. Они и дальше будут настаивать на уменьшении объемов помощи Украине, и демократам придется искать с ними компромисс. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал американист Малек Дудаков. Ранее группа республиканцев внесла в Конгресс США проект «Резолюции об усталости от Украины».

«Основная задача резолюции – обозначить призыв республиканцев прекратить поставлять оружие Киеву и способствовать началу мирных переговоров. Однако доля членов Конгресса, которые были бы готовы остановить поставки Украине, относительно небольшая – максимум 20-30 человек», – рассказал американист Малек Дудаков.

«Документ необходимо воспринимать как политический жест сторонников Трампа. Это еще одна попытка сыграть на усталости общества от вовлеченности в конфликт. Собственно, подписались в нем достаточно типичные республиканцы: Марджори Тейлор Грин, Пол Госар, Энди Пикс», – отмечает эксперт.

«Эти же люди блокировали утверждение нового спикера палаты представителей. Все они – крайне консервативные политики, часто критикующие действия демократов. Тем не менее, в Конгрессе все еще много так называемых «украинских ястребов». Большинство однозначно выступает за продолжение помощи Киеву», – подчеркивает собеседник.

«Поэтому ждать изменений, исходя из самого факта публикации резолюции, не стоит. Однако она хорошо отражает мнение республиканцев, которые активно выступают за сокращение государственных расходов. И здесь присутствует возможность уменьшения военной помощи Украине», – акцентирует Дудаков.

«Сейчас на Белый дом оказывается серьезное давление со стороны сторонников Трампа. Они отказываются повышать потолок госдолга, что может привести к угрозе технического дефолта страны. Допустить этого никто не хочет, поэтому демократом придется пойти на компромисс. Поставки Киеву будут осуществляться, но, вероятно, уже не в тех суммах, как раньше», – резюмирует Дудаков.

Ранее американские конгрессмены внесли на рассмотрение резолюцию с требованием к администрации президента Джо Байдена прекратить оказывать финансовую и военную помощь Киеву. Проект был опубликован членом Палаты представителей, республиканцем Мэттом Гетц.

Документ получил название «Об усталости от Украины». На данный момента в нем стоят подписи 11 конгрессменов. Резолюция содержит требование к властям США «прекратить оказывать военную и финансовую помощь Киеву», а также призыв в отношении всех сторон конфликта к достижению мирного урегулирования.

Там также содержится тезис о том, что США, оказывая помощь Киеву, «непреднамеренно» способствуют росту числа жертв среди гражданского населения.

Между тем, издание The Washington Post опубликовало результаты опроса, согласно которому почти половина республиканцев говорят о избыточности помощи Украине. Отмечается, что наиболее примечательным является растущее желание отдать России часть Украины, чтобы остановить конфликт.

Напомним, Байден заявлял, что администрация Соединенных Штатов Америки намерена взять на себя неограниченные по времени обязательства по поддержке Украины.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.

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