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Американист оценил перспективы «Резолюции об усталости от Украины» в Конгрессе США
Американист Дудаков: Республиканцы будут добиваться уменьшения объемов помощи Украине вопреки «украинским ястребам»
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Резолюция ярко демонстрирует недовольство сторонников Трампа политикой Байдена в отношении украинского конфликта. Они и дальше будут настаивать на уменьшении объемов помощи Украине, и демократам придется искать с ними компромисс. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал американист Малек Дудаков. Ранее группа республиканцев внесла в Конгресс США проект «Резолюции об усталости от Украины».
«Основная задача резолюции – обозначить призыв республиканцев прекратить поставлять оружие Киеву и способствовать началу мирных переговоров. Однако доля членов Конгресса, которые были бы готовы остановить поставки Украине, относительно небольшая – максимум 20-30 человек», – рассказал американист Малек Дудаков.
«Документ необходимо воспринимать как политический жест сторонников Трампа. Это еще одна попытка сыграть на усталости общества от вовлеченности в конфликт. Собственно, подписались в нем достаточно типичные республиканцы: Марджори Тейлор Грин, Пол Госар, Энди Пикс», – отмечает эксперт.
«Эти же люди блокировали утверждение нового спикера палаты представителей. Все они – крайне консервативные политики, часто критикующие действия демократов. Тем не менее, в Конгрессе все еще много так называемых «украинских ястребов». Большинство однозначно выступает за продолжение помощи Киеву», – подчеркивает собеседник.
«Поэтому ждать изменений, исходя из самого факта публикации резолюции, не стоит. Однако она хорошо отражает мнение республиканцев, которые активно выступают за сокращение государственных расходов. И здесь присутствует возможность уменьшения военной помощи Украине», – акцентирует Дудаков.
«Сейчас на Белый дом оказывается серьезное давление со стороны сторонников Трампа. Они отказываются повышать потолок госдолга, что может привести к угрозе технического дефолта страны. Допустить этого никто не хочет, поэтому демократом придется пойти на компромисс. Поставки Киеву будут осуществляться, но, вероятно, уже не в тех суммах, как раньше», – резюмирует Дудаков.
Ранее американские конгрессмены внесли на рассмотрение резолюцию с требованием к администрации президента Джо Байдена прекратить оказывать финансовую и военную помощь Киеву. Проект был опубликован членом Палаты представителей, республиканцем Мэттом Гетц.
Документ получил название «Об усталости от Украины». На данный момента в нем стоят подписи 11 конгрессменов. Резолюция содержит требование к властям США «прекратить оказывать военную и финансовую помощь Киеву», а также призыв в отношении всех сторон конфликта к достижению мирного урегулирования.
Там также содержится тезис о том, что США, оказывая помощь Киеву, «непреднамеренно» способствуют росту числа жертв среди гражданского населения.
Между тем, издание The Washington Post опубликовало результаты опроса, согласно которому почти половина республиканцев говорят о избыточности помощи Украине. Отмечается, что наиболее примечательным является растущее желание отдать России часть Украины, чтобы остановить конфликт.
Напомним, Байден заявлял, что администрация Соединенных Штатов Америки намерена взять на себя неограниченные по времени обязательства по поддержке Украины.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.
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Рогов: За Россию хотят воевать граждане 47 стран
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Есть несколько тысяч человек, которые хотели бы воевать на стороне России. Но для начала надо решить логистические вопросы, а также проверить их намерения через спецслужбы. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Это граждане абсолютно разных национальностей, профессий, вероисповедания, уровня достатка и даже цвета кожи. Среди них есть как традиционалисты, так и представители левых взглядов. Их объединяет только нежелание жить в рамках того мирового беспорядка, который навязывает отсутствие культурной, сексуальной и религиозной идентичности. Всего таких людей уже несколько тысяч», – рассказал руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Причем к нам обращаются не только граждане постсоветских стран. Это как раз легко объясняется. К нам хотят перейти британцы, канадцы, американцы, французы, португальцы, немцы. В общей сложности мы насчитали 47 стран», – продолжил собеседник.
«Они понимают, что если победит Россия, то и в их странах могут произойти определенные изменения. Основная проблема – логистика. Необходимо понять, как сохранить этих людей в безопасности, потому что в большинстве стран Запада, очевидно, не поддержат их желание воевать против пока еще действующего режима Зеленского», – отмечает эксперт.
«Кроме того, нам не нужны смертники, которые придут и умрут на первом же боевом задании. Необходимы люди, которые не только хотят, но и умеют держать в руках оружие. И таких немало – кто-то постоянно проходит курсы боевой подготовки, кто-то уже принимал участие в военных конфликтах. Но важно проверить их как таковых при помощи наших спецслужб. Это большая работа, которая уже ведется», – заключил Рогов.
Ранее президент Владимир Путин подписал приказ, согласно которому иностранные граждане смогут служить в Вооруженных силах Российской Федерации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Депутат Госдумы Андрей Красов ранее сказал газете ВЗГЛЯД, что решение президента «даст существенное приращивание численности ВС России».
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Под Артемовском обнаружили расположение иностранных наемников
Марочко: Расположение иностранных наемников зафиксировано в городе Часов Яр у Артемовска
Расположение иностранных наемников зафиксировано в городе Часов Яр близ Артемовска, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в одном из гражданских зданий населенного пункта Часов Яр, переоборудованном под военные нужды, находятся военнослужащие, разговаривающие на английском языке, одетые в форменную одежду без знаков различия и имеющие стрелковое оружие образца НАТО. Предположительно, данные люди – иностранные наемники, передает РИА «Новости».
Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов отметил рост числа наемников из европейских стран в зоне специальной военной операции.
Захарова отреагировала на слова Моравецкого о смысле существования Польши
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Официальный представитель МИД Мария Захарова сочла слова польского премьера Матеуша Моравецкого о смысле существования Польши в виде «поражения России» глупыми и подлыми, которые работают на саморазрушение.
Захарова в своем Telegram-канале привела отрывок из интервью премьера Польши Матеуша Моравецкого итальянской газете Corriere della Sera, где он заявляет, что победа над Россией на Украине является польским и европейским государственным смыслом, а также считает украинский конфликт, прежде всего, экзистенциальной угрозой для Польши и всей Европы.
«Чего в этих рассуждениях больше: глупости или подлости? И то и другое являются частью дикой ненависти. А она саморазрушительна. Так держать, Моравецкий. Ваша злоба работает на ваше поражение», – написала Захарова.
Напомним, Моравецкий заявил, что смысл существования Польши заключается в «поражении России».
Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассмеялся, узнав о «планах» президента Польши Анджея Дуды помочь Украине захватить Крым, и предположил, что тот употребляет что-то галлюциногенное.
Мирошник призвал показать в ООН и спонсорам ВСУ видео убийства российского военнопленного
Мирошник: Украина породила и поощряет атмосферу звериной ненависти в ВСУ
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Мы не видим арестов или других попыток пресечь подобные действия со стороны ВСУ. В ООН должны понять, кому страны – спонсоры Украины отправляют деньги и вооружение, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в Сети появились кадры расстрела сдавшегося в плен российского военного военнослужащим Украины.
«Преступления ВСУ были бы невозможны без прямого разрешения украинского военного руководства на эти действия. Поэтому результат, который мы видим сегодня, – следствие умышленного нагнетания атмосферы ненависти. Это бесчеловечные действия, которые уже не вызывают отторжения у военных», – сказал бывший посол ЛНР В России Родион Мирошник.
«Адекватное общество не должно нормально воспринимать убийство пленного человека. Но мы не видим никаких арестов, которые пресекали бы такого рода действия. И чем больше попустительства будет в этом вопросе, тем серьезнее станет цепная реакция», – продолжил собеседник.
«Все чаще будут появляться сообщения о казнях наших бойцов солдатами ВСУ. Украина сама порождает атмосферу звериной ненависти. Более того, если у украинцев сейчас при просмотре подобных видео ничего не «щелкает» в голове, то диагнозы там крайне плачевные», – сожалеет экс-дипломат.
«Наша страна должна собирать факты насилия в отношении военнопленных и открыто демонстрировать их в Совбезе ООН. Причем с указанием фамилий виновных, описанием происходящего и пояснениями. А затем стоит посмотреть в глаза представителям стран-доноров и спросить, действительно ли они готовы давать деньги этим людям», – подчеркивает собеседник.
Резюмируя, Мирошник признал, что осознание происходящего у западных стран появится не сразу. «Но накопительный эффект никто не отменял», – заключил он.
Ранее в Сети появились кадры расстрела сдавшегося в плен российского военного военнослужащим Украины. В Telegram-канале «RT на русском» указано, что человек с автоматом на украинском языке спросил лежащего перед ним военного, откуда он и из какого подразделения. Затем выстрелил военному в голову.
Помимо расстрелянного, на земле лежат еще два человека, один из них не двигается, возле его головы на снегу видна кровь. Третий человек на земле жив, на видео его не убивают. После расстрела на камеру автор съемки произносит «Слава Украине».
В сентябре в администрации Харьковской области обвинили украинских военных в похищении людей в Купянске после вывода из города российских войск. Сообщалось, что по Купянску и Великому Бурлуку ездят наемники и расстреливают людей.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал данный инцидент, пообещав, что он будет расследован. После чего председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту убийств мирных жителей.
Также неоднократно появлялись сообщения об издевательствах и пытках российский солдат в украинском плену.
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В Белом доме задумались о сотрудничестве России и США в Арктике
В Белом доме предложили рассмотреть сотрудничество США и России в Арктике
Вашингтону стоит задуматься о сотрудничестве с Россией в Арктике по жизненно важным вопросам, заявил директор российского отдела в совете нацбезопасности США Крис Кофрон.
Он пояснил, что США сделали исключение в сотрудничестве с Москвой по космосу, также страны работают вместе по вопросам жизни и смерти. Кофрон предположил, что такая модель могла бы сработать и в арктическом регионе, передает РИА «Новости».
При этом в Вашингтоне считают, что пока продолжается конфликт вокруг Украины, рассчитывать на серьезное сотрудничество США и России в Арктике не стоит.
Кофрон отметил, что Россия в контексте Арктики я настроена оборонительно. При этом он считает, что Москва наращивает вооруженные силы в арктическом регионе с целью контролировать его.
Ранее обозреватель Politico Кеннет Розен отмечал, что российское присутствие в Арктике значительно объемнее американского, из-за этого США отстают от России в так называемой «арктической гонке».
Крым призвал Запад помнить об ударе возмездия
Представителям Запада, решившим «уничтожить Россию» посредством многочисленных поставок оружия Киеву, нужно помнить об ответном ударе возмездия, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, западные страны не видят разницы между территориями, пока сами ведут войну чужими руками – для них давно никаких красных линий не существует. Константинов призвал самим россиянам определиться, как действовать дальше, чтобы остановить именно Запад, а не киевских марионеток, применяя в случае необходимости удар возмездия, передает РИА «Новости».
Глава парламента Крыма выразил уверенность, что спецоперация способна перемолоть западное оружие, несмотря на то, что у них серьезный настрой уничтожить Россию оружием, санкциями и любыми другими путями.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что контролируемая киевским режимом Украина «запылает», если Киев решится ударить по Крыму.
Кроме того, экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассмеялся, узнав о «планах» президента Польши Анджея Дуды помочь Украине захватить Крым, и предположил, что тот употребляет что-то галлюциногенное.
Танкист «Самара» рассказал о подготовке экипажей к встрече с «Леопардами» и «Абрамсами»
Российский танкист с позывным «Самара» рассказал, что российские военные готовы к встрече с танками «Леопард» и «Абрамс», а также пообещал, что «победа будет за нами».
В интервью Telegram-каналу «Архангел спецназа» он рассказал, что вместе со своим экипажем изучил тактико-технические характеристики танков «Леопард» и «Абрамс».
«Знаем куда стрелять. Мы готовы, враг будет разбит, победа будет за нами, ждем их с нетерпением», – поделился танкист, а также напомнил, что не просто так говорят: не так страшен танк, как обученный экипаж.
Напомним, первую партию из более 30 немецких танков Leopard 2 Киев может получить в течение первых трех-четырех месяцев 2023 года, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в ходе визита в Варшаву.
Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2, также США подтвердили готовность передать танки M1 Abrams.
Российские войска за сутки уничтожили более 315 украинских военных
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Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады теробороны и 14-й механизированной бригады ВСУ возле Табаевки, Гряниковки, Берестового Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ликвидированы порядка 30 военнослужащих, три пикапа, одна американская артиллерийская система М777, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 116-й бригады териториальной обороны, 92-й механизированной, 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ у Райгородока и Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР), Стельмаховки, Червоной Дибровы ЛНР, а также Серебрянского лесничества. За последние сутки на этом направлении уничтожены более 110 военнослужащих, три бронемашины, установка РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, а также склад боеприпасов рядом с Подлиманом Харьковской области, отчитались в Минобороны.
В ходе наступательных действий «Южной» группировки войск на Донецком направлении за минувшие сутки уничтожены до 90 военнослужащих, две бронемашины, американская артсистема М109 «Paladin», а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Недалеко от пунктов Авдеевка, Славянск и Малиновка ДНР уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ, сообщил Конашенков.
На Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике подразделений 35-й бригады морской пехоты, 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Угледара и Водяного ДНР.
За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены более 85 военнослужащих, танк, три машины пехоты, гаубица «МСТА-Б», самоходная артустановка «Гвоздика» и две гаубицы Д-20 и Д-30. Возле Угледара уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за последние сутки уничтожены гаубица «МСТА-Б» и три крупнокалиберных миномета ВСУ.
Кроме того, в районах Николаевки и Чернобаевки Херсонской области поражены четыре склада боеприпасов ВСУ, перечислили в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 83 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 116 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Концерт «Ночных снайперов» отменили в Улан-Удэ
В Улан-Удэ отменили концерт «Ночных снайперов», назначенный на 21 февраля в Club 69, продажа билетов прекращена из-за позиции солистки группы Дианы Арбениной по Крыму и СВО.
Об отмене мероприятия сообщается на сайте оператора «Сибкассы», информация о концерте исчезла из раздела «Афиша» на сайте группы.
Местные СМИ предположили, что выступление «Ночных снайперов» отменили из-за позиции солистки группы Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО. Вместе с тем билеты на концерты в других городах все еще продаются, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что концерты Инстасамки (Дарьи Зотеевой) отменены в Сочи, Краснодаре, Пятигорске и Курске.
WP: Вашингтон подтвердил участие в передаче Киеву координат для ракетных ударов
Некоторые представители киевского режима подтвердили, что получают из Вашингтона координаты для ракетных ударов, пишет The Washington Post.
Издание отмечает, что цели для ударов Киев выбирает самостоятельно. Этот факт подтвердил источник газеты в администрации Белого дома.
Кроме того, высокопоставленный чиновник с Украины заявил, что ВСУ почти никогда не запускают ракеты без предоставленных США конкретных координат, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Washington Post.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупреждал Соединенные Штаты и другие страны о правовых последствиях в случае наведения украинского оружия.
Авиация ВКС России и средства ПВО сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25
Истребители российских Воздушно-космических сил сбили в Донецкой народной республике самолет МиГ-29 украинских воздушных сил, сообщили в Минобороны.
Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
Украинский МиГ-29 сбит над поселком Новопавловка, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Рядом с Херсоном российские средства ПВО сбили украинский Су-25.
Также за сутки уничтожено 11 украинских беспилотников и 13 снарядов РСЗО HIMARS у поселков Таволжанка, Лозовая (Харьковская область), Кириловка (ДНР), Кременная, Краснореченское, Коломыйчиха, Червонопоповка, Наугольная (ЛНР), Водяное (Запорожская область) и Князе-Григоровка (Херсонская область).
С начала СВО уничтожены 384 самолета, 206 вертолетов, 3057 беспилотников, 403 ЗРК, 7798 танков и других боевых бронемашин, 1012 машин РСЗО, 4034 орудия полевой артиллерии и минометов.
В начале февраля ВКС России сбили самолет украинских военно-воздушных сил МиГ-29.
В Китае заявили о нарушении дипломатического этикета со стороны США
Угрозы в адрес председателя КНР Си Цзиньпина со стороны главы США Джо Байдена являются нарушением основы дипломатического этикета, заявил официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
Высказывания американской стороны он назвал безответственными, отметив острое недовольство Пекина, передает РИА «Новости» слова дипломата.
Ранее Джо Байден во время звонка председателю КНР пригрозил потерей западных инвестиций в случае поддержки России. А во время встречи с лидером Китая Байден назвал красную линию Пекина – тайваньский вопрос.
Лавров: Запад понимает свою неправоту, но «нахрапом» требует осудить Россию
Глава МИД Лавров: Запад понимает свою неправоту, но «нахрапом» требует от мира осудить Россию
Запад с «упорством и нахрапом» требует от других стран осудить Россию, так как понимает свою неправоту, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, западные представители буквально «гоняются по всему миру, еженедельно требуя от других стран осуждения России». Лавров отмечает, что западные представители понимают, что не правы, поэтому им нужно постоянно напоминать другим странам, что нужно выступать с антироссийских позиций, передает ТАСС.
Министр добавил, что никто на Западе не планировал выполнять Минские соглашения.
«В планах Запада было подготовить Украину для гибридной войны против России с целью устранить конкурента на мировой арене», – подчеркнул он.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.
Накануне Москва предупредила, что США развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав. В январе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов констатировал, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.
Марочко рассказал о работе украинских разведчиков на Краснолиманском и Купянском направлениях
Украинские диверсионно-разведывательные группы работают на Краснолиманском и Купянском направлениях, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в одной такой группе находится порядка 10 человек, они качественно экипированы, у них есть «современные виды связи и наблюдения». Кроме того, Марочко заметил, что их действия говорят о хорошей выучке, специализированной подготовке и высокой квалификации», передает ТАСС.
Ранее Марочко сообщал о том, что успехи российских военных в ЛНР вынудили украинское командование перебросить резервы из Харьковской области.
Британский актер назвал Украину испытательным полигоном США
Британский актер и телеведущий Бренд обозначил роль Украины в качестве испытательного полигона США
США использует Украину для реализации своих собственных планов, заявил британский актер и телеведущий Рассел Бренд.
На своем YouTube-канале он отметил, что американским союзникам предлагается превратить Украину в полигон для испытания оружия с перспективой прибылей для американского ВПК, а также сделать из нее экспериментальную площадку для обкатки «глобалистских штучек – массовой слежки, цифровой идентификации, цифровой валюты Центробанка», передает РИА «Новости».
По мнению Бренда, в конфликте Украина проиграет, а США в целом будет наплевать на украинский народ.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.