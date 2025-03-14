В НАТО сделали шаг к устранению одной из причин начала СВО

Tекст: Андрей Резчиков

В пятницу генсек НАТО Марк Рютте заявил в интервью Bloomberg TV, что обсуждение вступления Украины в альянс более не актуально. Так он ответил на вопрос ведущей, снимает ли президент США Дональд Трамп с повестки дня вопрос о вступлении Украины в НАТО.

В ходе интервью генсек также сказал, что после окончания боевых действий на Украине отношения с Россией должны быть нормализованы. «Это нормально, если бы война остановилась для Европы каким-то образом, шаг за шагом, и также для США, шаг за шагом, чтобы восстановить нормальные отношения с Россией», – сказал Рютте.

О том, что Украина может забыть о членстве в НАТО, Трамп впервые заявил в конце февраля за два дня до перепалки в Белом доме с Владимиром Зеленским. Трамп подчеркивал, что вопрос членства Украины в альянсе является важным элементом в обсуждении мирного соглашения. Он считает, что именно стремление Украины к интеграции в НАТО могло послужить причиной начала конфликта.

Ранее на этой неделе во время встречи в Джидде Украина представила США свои «красные линии» по мирному соглашению, включая непреклонность в вопросе вступления в НАТО. В частности, было заявлено, что страна не приемлет никаких ограничений численности своей армии и отвергает любые запреты на участие в международных организациях. По данным источников украинских СМИ, глава офиса президента Украины Андрей Ермак настаивал на том, что Россия «не должна иметь право вето по вопросу вступления Украины в эти организации».

Позже помощник президента России Юрий Ушаков заявил о согласии Москвы и Вашингтона по поводу того, что в контексте урегулирования ситуации на Украине не может идти речь о вступлении Киева в НАТО. «Американцы и мы считаем, что о НАТО речь не может идти в контексте украинского урегулирования и в контексте будущего Украины», – сказал Ушаков в интервью ведущей ВГТРК Ольге Скабеевой.

«На практике слова Рютте должны означать остановку всех механизмов взаимодействия по вопросам о потенциальном вступлении в альянс между украинскими властями и НАТО. Это касается дипломатических и военно-технических вопросов», – считает Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

По мнению эксперта, произошедшее имеет символическое значение: «Вопрос вступления Украины в НАТО предлагается убрать из повестки. Это первый сигнал о том, что Россия добивается выполнения одной из самых главных целей СВО и причин начала широкомасштабных боевых действий. Этот вопрос стоит на повестке с 2008 года, когда на саммите в Бухаресте Грузии и Украине обозначили перспективы в НАТО. Если сейчас этот вопрос политически снимается, то мы можем считать эту проблему закрытой на определенное время».

При этом Бордачев подчеркивает необходимость добиваться юридического подтверждения слов Рютте. «Я пока не представляю, как в данном вопросе могут быть даны международно-правовые гарантии. Как сказал президент России, сейчас с Западом проходят очень сложные переговоры с огромным количеством нюансов. У нас есть опыт Финляндии, которая десятки лет была нейтральной, а потом передумала и вступила в НАТО. Поэтому нужно понимать, каким образом будет гарантировано невступление Украины в НАТО», – рассуждает политолог.

По его словам, это могут быть международно-правовые или долгосрочные политические механизмы. «Безусловно, это связано с внутренней ситуацией на Украине и с тем, будет ли там существовать оппозиция и как будет чувствовать себя русский язык. Еще в 2014 году половина граждан Украины была против вступления в НАТО, но потом этих людей затерроризировали», – напомнил Бордачев.

В то же время украинский политолог Константин Бондаренко замечает: «Если конституция является преградой для решения вопроса, то значит ее надо отменить». Этот вопрос, подчеркивает эксперт, решается путем военного переворота, как ранее происходило «во многих странах мира». После захвата власти «бравым генералом» «парламент распускается, прежнее правительство отстраняется от власти». «А главное: прекращается действие конституции. И вот в этот момент формируется группа для ведения переговоров об условиях мира», – рассуждает Бондаренко в своем Telegram-канале.

«Через год глава временного переходного правительства объявляет о подготовке проекта новой конституции и выносит ее на референдум, а также запускает президентские и парламентские выборы. Важно то, что подобный сценарий, как один из возможных, я услышал из уст одного из американских экспертов, близких к процессам принятия решений. Вот задумался: а в какой стране он более применим – на Украине или в России? Теряюсь в догадках…», – сыронизировал он.

Менее радикальной точки зрения придерживается киевский политолог Алексей Нечаев. По его словам, заявление Рютте требует юридического оформления. Так, Брюсселю следует дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО от 2008 года и тем самым исключить стремление альянса к включению Украины в свой состав.

В свою очередь власти Украины должны «отредактировать» конституцию страны: «убрать из преамбулы упоминание о евроатлантическом курсе, а также убрать из полномочий и обязанностей Рады, президента и кабмина необходимость реализации курса на вступление в НАТО (ст. 85, 102 и 116).

Иными словами, конституцию необходимо привести в соответствие с учредительными и системообразующими документами Украины»,

– пишет Нечаев в своем Telegram-канале. Главным из таких документов эксперт назвал «Декларацию о государственном суверенитете», где говорится о намерении Украины стать «постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках» и придерживается трех неядерных принципов: «не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия».

«Это важный момент. Ведь декларация служит основой для второго ключевого документа – «Акта о провозглашении независимости Украины». А он, в свою очередь, стал руководящей основой для конституции… Если все это будет сделано, тогда у России появятся юридические основания считать, что одна из главных целей СВО выполнена», – резюмировал Нечаев.